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年關將近家中藥品大掃除：食藥署提醒3大類應丟棄、廢棄藥水勿倒馬桶造成河川污染

年關將近家中藥品大掃除：食藥署提醒3大類應丟棄、廢棄藥水勿倒馬桶造成河川污染
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

在家藥物應該如何保存，中華民國藥師公會全國聯合會常務監事李懿軒表示，把握「指、標、防」3原則，按照藥品說明書（仿單）或藥袋上的指示儲存，一般藥品通常存放於室溫下即可，但要記得避免陽光直射或濕熱環境，比方說浴室等。

（中央社）年關將近，家中藥品也要大掃除。藥師提醒，一般藥品存放於室溫下即可，需冷藏藥品建議避開出風口或放在冰箱門，廢棄藥水千萬不要倒馬桶，台灣河川常見抗生素等4種藥物污染。

年關將近，家家戶戶大掃除，不少人家中除了常備藥，可能也有過去一年沒吃完的藥品。衛生福利部食品藥物管理署昨（10）日舉行「藥品正確儲存及丟棄小撇步」衛教記者會，提醒民眾正確的廢棄藥物斷捨離方式。

哪些藥品應丟棄？食藥署副署長陳惠芳指出，治療療程已結束卻未服用完畢的藥品；已過期、變質的指示藥品；開封已久的藥品，例如瓶裝口服藥品或外用藥膏開封超過半年、眼藥水（膏）或藥水開封超過1個月、或是無法確認何時開封，建議予以丟棄。

藥品過期或欲丟棄時，除了特殊藥品如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品，需要拿回醫院回收之外，膠囊及錠劑可以直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理。

至於廢棄藥水處理謹記「放、倒、丟」3步驟，即將吸水物質如砂土、咖啡渣、貓砂、茶葉、報紙等，「放」進夾鏈袋或塑膠袋中，接著把藥水「倒」入後確實密封後，丟進垃圾袋隨一般垃圾焚化處理。

中華民國藥師公會全國聯合會常務監事李懿軒簡報強調，很多人習慣把藥水倒馬桶，根據歐洲地球科學聯盟（European Geoscience Union）研究，世界上幾乎每條河流都有藥物污染的情況。

在台灣，李懿軒表示，污染最多來源的是荷爾蒙藥物、抗生素跟心律不整、降血壓的藥物，河川中可以測到大量的雌激素，導致生物變種或死亡。在大量的環境污染下，抗藥性的細菌產生、改變人體的荷爾蒙，已經變成用藥的風險。

至於在家藥物應該如何保存，李懿軒表示，把握「指、標、防」3原則，按照藥品說明書（仿單）或藥袋上的指示儲存，一般藥品通常存放於室溫下即可，但要記得避免陽光直射或濕熱環境，比方說浴室等。

若需冷藏的藥品，建議不要放在整個冰箱最冷的出風口位置，以免結冰、結霜，另外也不建議放在冰箱門上，因為冰箱門開開關關、溫度上上下下，恐失去原本需冷藏的用意。

再來就是標示開封時間，且每次使用完畢應確實密封，特別提醒眼藥水開封後，使用時間不要超過1個月，將造成無菌性被破壞；藥品應存放於兒童不易取得的地方，防止被兒童誤食。

還有一個重點是保留藥袋、藥品包裝及仿單（說明書）。李懿軒解釋，雖然藥師是藥物的專家， 但是要辨別出所有的藥品，仍是困難的任務，且平常若吃藥有狀況，留下藥袋會有完整的紀錄。

此外，瓶裝藥品開封後，記得要取出乾燥劑及棉花。前者是為了吸收少數經由藥瓶封口滲入的水分，以保證藥品在使用年限內的品質及安全性，後者則是防震用。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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