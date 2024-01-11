中國留學生因「潛在的間諜危險」，加拿大聯邦法院判決不得入境
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加拿大情報分析專家麥葛瑞格（Scott McGregor）表示，李躍康案的判決對加拿大正進行的對外國干涉公開調查，樹立重要先例。麥葛瑞格還說，當前中國解放軍每天都對加拿大政府網站發動每分鐘幾千次的網路攻擊，但民眾對這個重要事實缺乏了解，中國在加拿大正進行著一場複雜的混合戰。
（中央社）加拿大聯邦法院最近判決，一名中國學生因「潛在的間諜危險」不得入境，專家分析，這項判決將深遠影響加中兩國的科技合作。
《美國之音》（VOA）10日報導，被拒絕入境的中國留學生李躍康（Yuekang Li, 音譯）是北京航空航天大學（簡稱北航）的學生，2020年取得機械工程學士學位。
由於疫情期間跨國旅行受限，2022年他藉由遠距授課攻讀機械工程碩士，隨後加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）機械與機電一體化工程博士研究課程錄取他，按理應於同年9月入學。
但他的學生簽證申請經漫長背景調查，加拿大移民部以「未來可能從事損害加拿大利益的間諜活動」而拒絕，去年1月李躍康向加拿大聯邦法院申請司法覆核，12月22日法官判決支持移民部官員意見。
報導說，當前「中國干涉」越來越嚴重，這個判決得到許多加拿大人的支持。
分析這起影響深遠的判決，加拿大智庫麥唐納－勞瑞爾研究所（Macdonald-Laurier Institute）高級研究員兼前加國駐中外交官柏頓（Charles Burton）說，如此加拿大對間諜行為的定義與美國更一致。
柏頓指出，李躍康之前打算負笈科羅拉多大學，也因美國10043號總統令而被拒簽，這是當時主政的美國總統川普於2020年5月29日簽署的公告，禁止與中國解放軍往來的中國人獲得學生或學者簽證。
儘管遭到來自美國民間和中國學生的重重抗議，這個總統令至今仍然有效。
柏頓說，李躍康案的判決將深遠影響加中兩國的科技合作。
加拿大香港之友（Canadian Friends of Hong Kong）創會核心成員李艾薇（Ivy Li）稱，這項判決將迫使加拿大的大學不能只盯著錢，而是要盡職盡責評估風險。
李艾薇稱，若中國當局命令李躍康（或任何其他中國學生）從事間諜活動，他別無選擇，只能服從，而且像他這樣的研究人員幾乎肯定會被中共用作間諜工具。
李艾薇指出，所以李躍康案的判決可提升至「加拿大法律系統採取預防措施的能力」，為保護加拿大的國家安全和民主邁出了亟需的關鍵一步。
加拿大情報分析專家麥葛瑞格（Scott McGregor）表示，李躍康案的判決對加拿大正進行的對外國干涉公開調查，樹立重要先例。
麥葛瑞格還說，當前中國解放軍每天都對加拿大政府網站發動每分鐘幾千次的網路攻擊，但民眾對這個重要事實缺乏了解，中國在加拿大正進行著一場複雜的混合戰。
麥葛瑞格表示，五眼聯盟已認定中國是構成威脅的國家，中國間諜活動所使用的策略、方法和程序正被揭露，隨著中國真實意圖被披露，民眾對中國的認識也正在改變，進而改變社會共識。
他指出，李躍康案的判決說明加拿大開始採取行動保護自己，反抗中國的混合戰。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
我們想讓你知道的是
SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。