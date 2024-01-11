克里斯蒂宣布退出共和黨總統初選，但矢言「絕對不會支持川普」
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克里斯蒂在溫德漢姆的活動中告訴支持者：「我寧願因為說實話而失敗，也不願為了勝利而扯謊。對我來說今天也沒什麼不同，因為這是一場為我們政黨靈魂、為我們國家靈魂而拚的一戰。」他雖沒有為其他參選人背書，但矢言絕不會再支持川普。
（中央社）美國前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）今天（當地時間10日）退出共和黨總統初選，讓選戰少了一位迄今最率直抨擊川普（Donald Trump）的參選人，川普醜聞纏身但支持率遙遙領先。
綜合《法新社》和《路透社》報導，克里斯蒂在新罕布什爾州溫德漢姆（Windham）的活動上告訴支持者：「今晚我明白到自己無法贏得黨內提名，這就是我今晚停止美國總統競選活動的原因。」
61歲的克里斯蒂從原本的川普盟友轉為批評者。他曾試圖將自己定位為唯一敢與這位好鬥的前總統正面交鋒的共和黨參選人，但外界一直不看好他獲得黨內提名的機會。
他去年6月投入選戰以來即成為有線電視新聞節目的常客，不時重砲批評川普，稱他不適任公職，並認為他在2021年1月6日的國會大廈襲擊事件負有道德責任。
儘管他對川普的抨擊讓他在尋求新方向的共和黨人間贏得一絲支持，但在最活躍黨員死忠支持川普之下，使得克里斯蒂的全國民調支持率一直在低個位數打轉。
克里斯蒂在溫德漢姆的活動中告訴支持者：「我寧願因為說實話而失敗，也不願為了勝利而扯謊。」
「對我來說今天也沒什麼不同，因為這是一場為我們政黨靈魂、為我們國家靈魂而拚的一戰。」
他雖沒有為其他參選人背書，但矢言絕不會再支持川普。
他的退選使得共和黨初選少了一個對川普最直言不諱的批評者，不過，前南卡羅來納州州長兼前聯合國大使海利（Nikki Haley）近幾個月對川普的抨擊也愈來愈猛烈。
共和黨黨內提名首戰再過5天就要在愛荷華州登場。根據真清晰政治網站（RealClearPolitics）民調平均數據，川普在愛荷華州以52.3％支持率遙遙領先，海利和佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）分別以16.3％和16％支持率位居其後。
全國民調狀況也很類似，只不過川普領先幅度更大，達51.5個百分點。
海利盼能在愛荷華州拿下優於預期的表現，讓她能在自己偏好的新罕布什爾州初選與川普一對一交鋒。新罕布什爾州位在美國東北部，允許無黨派人士在初選中投票，有望大舉拉抬海利選情。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。