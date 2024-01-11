克里斯蒂宣布退出共和黨總統初選，但矢言「絕對不會支持川普」

（中央社）美國前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）今天（當地時間10日）退出共和黨總統初選，讓選戰少了一位迄今最率直抨擊川普（Donald Trump）的參選人，川普醜聞纏身但支持率遙遙領先。

綜合《法新社》和《路透社》報導，克里斯蒂在新罕布什爾州溫德漢姆（Windham）的活動上告訴支持者：「今晚我明白到自己無法贏得黨內提名，這就是我今晚停止美國總統競選活動的原因。」

61歲的克里斯蒂從原本的川普盟友轉為批評者。他曾試圖將自己定位為唯一敢與這位好鬥的前總統正面交鋒的共和黨參選人，但外界一直不看好他獲得黨內提名的機會。

他去年6月投入選戰以來即成為有線電視新聞節目的常客，不時重砲批評川普，稱他不適任公職，並認為他在2021年1月6日的國會大廈襲擊事件負有道德責任。

儘管他對川普的抨擊讓他在尋求新方向的共和黨人間贏得一絲支持，但在最活躍黨員死忠支持川普之下，使得克里斯蒂的全國民調支持率一直在低個位數打轉。

克里斯蒂在溫德漢姆的活動中告訴支持者：「我寧願因為說實話而失敗，也不願為了勝利而扯謊。」

「對我來說今天也沒什麼不同，因為這是一場為我們政黨靈魂、為我們國家靈魂而拚的一戰。」

他雖沒有為其他參選人背書，但矢言絕不會再支持川普。

他的退選使得共和黨初選少了一個對川普最直言不諱的批評者，不過，前南卡羅來納州州長兼前聯合國大使海利（Nikki Haley）近幾個月對川普的抨擊也愈來愈猛烈。

共和黨黨內提名首戰再過5天就要在愛荷華州登場。根據真清晰政治網站（RealClearPolitics）民調平均數據，川普在愛荷華州以52.3％支持率遙遙領先，海利和佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）分別以16.3％和16％支持率位居其後。

全國民調狀況也很類似，只不過川普領先幅度更大，達51.5個百分點。

海利盼能在愛荷華州拿下優於預期的表現，讓她能在自己偏好的新罕布什爾州初選與川普一對一交鋒。新罕布什爾州位在美國東北部，允許無黨派人士在初選中投票，有望大舉拉抬海利選情。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航