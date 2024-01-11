手法粗糙的「國家級警報」會傷害民進黨選情嗎？不會，因為爭議更大的議題都被轉移焦點了

1月9日下午三點多，國防部發布了災害防救簡訊。內容主要是中國發射衛星，已飛越南部上空。甚至連發多則，民眾普遍都收到1-2次，網路還有人說收到7次。

明明是發射衛星，卻發防空警報簡訊通知，已經夠奇怪了，重點還在於英文內容。英文使用Missile，指飛彈的意思，而非用衛星或是火箭的英文。Air raid也有空襲的含意，實際上防空應該是Air defense。

Air raid Alert＋Missile這幾個字在國外，幾乎相當於「飛彈空襲警報」的意思。由於民進黨的賴蕭配在9號當天舉行選前的國際記者會，加上大選前只剩最後幾天，所以，台灣現在有很多外國媒體來採訪。會不會有外國朋友看到英文，引起不必要的恐慌？

行政院長陳建仁當時正在立法院備詢，看到簡訊後立刻打斷質詢，提到中國發射飛彈一事。很巧的是，剛好輪到民進黨立委質詢，直接做球，問說：「是不是代表中國威脅無所不在？」陳建仁連聲附和。

雖然，事後陳建仁跟國防部都對於談話跟簡訊內容錯誤，表示道歉並更正，不過重點可能不在於簡訊跟簡訊內容本身，而是為何發簡訊，也就是動機。

意圖轉移焦點的動機明顯

國防部對發警報的解釋是衛星攜帶的燃料桶在過程中會脫落，可能造成危害。乍聽很合理，不過以往發射衛星，並沒有如此「貼心」的慣例，難道是以前就不會造成危害？甚至對照之前美國眾議院議長裴洛西來台，有真正的飛彈飛越了台灣上空，國防部對此卻隻字未提？

其實，發射衛星這件事，各國幾乎都會提前公告，避免客機穿越。1月9日下午發射的這枚衛星，中國早在幾天前就有公布，該衛星是跟歐洲一起合作的天文衛星，中文名為「愛因斯坦探針」。