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2024/01/11,
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台文版《小王子》賣破萬本，鄭清鴻盼更多世界文學名著「說台語」

台文版《小王子》賣破萬本，鄭清鴻盼更多世界文學名著「說台語」
前衛出版主編鄭清鴻長年關注台語文發展及推廣，近 年出版一系列台文翻譯世界文學經典叢書，包括《小 王子》、《傲慢佮偏見》等，掀起一波台語文出版復 興運動。中央社記者徐肇昌攝 113年1月10日

我們想讓你知道的是

鄭清鴻說，台語文長久以來被視為低俗不入流，許多人認為台語沒有字，種種誤解都源於過去國語政策「方言」帶來的負面印象，至今依然存在，期盼透過更多經典文學的翻譯，讓人們重拾對台語文的感動，讓大眾不只更願意說台語，也能讀、寫台語文作品。

（中央社）世界文學名著《小王子》風靡全球，2020年出版的台文版《小王子》則已賣破萬本，該書主編鄭清鴻表示，希望能有更多世界文學名著說台語，讓更多人欣賞台語文之美。

鄭清鴻10日接受《中央社》記者訪問時，引用《小王子》書中的一段話「真正重要的事情，是眼睛看不見的」，用華語及台語閱讀的語境全然不同。鄭清鴻表示，透過專業譯者的反覆推敲及努力，大眾可以更進一步認識台語文的優美。

鄭清鴻說，《小王子》譯者蔡雅菁提起翻譯這本書的源起，是在香港看到粵語版的《小王子》，當時她非常驚訝，並思考是否有可能有台語文版的《小王子》，讓大家透過台語文閱讀這本世界名著。

鄭清鴻是屏東人，是由阿公阿嬤帶大的小孩，從小就跟著老人家說台語，偶爾還要當翻譯把電視上的國語翻成台語給阿公阿嬤聽。鄭清鴻說，他很慶幸自己的長輩不會覺得說國語是比較高尚的事，而只跟孫子說國語，使他一直有比較完整的台語經驗。

不過真正讓他對台語文有感，是在高中時期讀到「台灣新文學之父」賴和的作品《一桿秤仔》，才知道原來很早就有人在研究台語文並用來創作，原來台語文是可以透過文字來書寫的，也因此鄭清鴻大學選讀台中教育大學台文系，後來更取得台師大台文系碩士。

鄭清鴻出社會後進入前衛出版社擔任編輯，2020年因為「文化部本土語言創作及應用補助出版」專案的關係，開始推動一系列台語文翻譯世界文學經典名著的出版計畫，除了《小王子》之外，還推出《傲慢佮偏見》、《青瓦厝ê安妮》、《銀河鐵道ê暗暝》等書。

鄭清鴻說，台語文長久以來被視為低俗不入流，許多人認為台語沒有字，種種誤解都源於過去國語政策「方言」帶來的負面印象，至今依然存在，期盼透過更多經典文學的翻譯，讓人們重拾對台語文的感動，讓大眾不只更願意說台語，也能讀、寫台語文作品。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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