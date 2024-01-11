侯友宜邀柯文哲下架民進黨，若當選將組聯合政府，趙少康：投侯等於投柯，實踐共同理念

侯友宜邀柯文哲下架民進黨，若當選將組聯合政府

（中央社）國民黨總統候選人侯友宜9日晚間在嘉義市表示，誠懇邀請民眾黨主席柯文哲一起團結「下架民進黨」，若當選總統，將會組成聯合政府，結合藍白共治，雙方選票要集中投給侯康配。

國民黨9日晚間在嘉義市金山路與大同路口舉辦「台灣平安、人民侯康」嘉義團結勝利大會，現場人山人海，除侯友宜、前副總統蕭萬長、國民黨主席朱立倫、嘉義市長黃敏惠、國民黨不分區候選人韓國瑜，以及立委候選人張秀華、詹琬蓁、林國慶等人都到場力挺。

侯友宜致詞表示，距離選舉不到4天，記得民主前輩蔣渭水曾說「同胞須團結，團結真有力」，在此誠懇邀請民眾黨主席柯文哲與白色的力量一起團結「下架民進黨」，這是對台灣歷史一個重要的決定，大家一起扛起政黨輪替的責任。

侯友宜指出，在此公開宣布，若當選總統，將會組成聯合政府，結合藍白共治，雙方的選票要全部集中，並投給侯康配（侯友宜、趙少康），剩下最後一哩路，大家一定要拚下去，用人民的力量，完成政黨輪替，贏得大選。

對於國防部9日下午發布國家級警報，中國於下午3時4分發射衛星，飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消處理。對此，侯友宜說，政府第一時間說是衛星，但行政院長卻說是飛彈，中文寫衛星、英文卻寫成飛彈，最後才證明是衛星，一個國家在這麼重要的緊急危機，若是沒有處理好，恐會爆發戰爭，這是很嚴肅的事。

侯友宜表示，這起事件，政府用詐騙的方式，又來「詐」彈，讓人民驚恐，當時還以為政府會說又是中國介選，事件的來龍去脈，政府一定要講清楚說明白，安撫人民的恐懼，可以安心過日子。

朱立倫致詞指出，嘉義人重情重義，一定要支持嘉義出身的侯友宜，成為侯友宜的後盾，大家一定要挺到底，在最後關頭，要堅持下去，一定會過關，嘉義就會出總統。

朱立倫表示，民進黨的選舉招數剩下抹黑、抹紅，侯友宜被說成會出賣台灣，侯友宜是真正南部出身鄉下囝仔，且都是為台灣在打拚，大家在1月13日一定要用選票支持正港的台灣人，讓侯友宜當選總統。

趙少康：投侯友宜等於投柯文哲，實踐共同理念

國民黨副總統候選人趙少康10日在嘉義市表示，柯文哲政治宣言提組聯合政府、推動內閣制，因此「投侯友宜就等於投柯文哲」，意思是由侯友宜實踐柯文哲的政治主張、理念。

趙少康上午到嘉義市與黨籍立委候選人張秀華車隊掃街，車掃前接受媒體聯訪。

對於總統候選人侯友宜提出藍白共治、組聯合政府，趙少康說，最早是由民眾黨總統候選人柯文哲提出聯合政府，且柯文哲競選宣言也提2次要組聯合政府，也曾說過要推動內閣制，因此，才會說「投侯友宜就等於投柯文哲」，意思是柯文哲的票都給侯友宜，由侯友宜實踐其政治主張、理念。

趙少康表示，侯友宜組聯合政府，還會納入民眾黨優秀人才，甚至連柯文哲在內，且連行政院長、副行政院長都可以與鴻海創辦人郭台銘、柯文哲共商，這是很嚴肅承諾，絕對不是吃民眾黨豆腐，因此，最後階段大家一定要集中選票，才能下架民進黨。

趙少康指出，如果大家覺得民進黨做得好，就繼續支持民進黨，若是認為民進黨過去8年做得不好，就請支持國民黨，目前正值民進黨過去很喜歡講的「換人、換黨、做看看」。

另外，對於國防部昨天下午發布國家級警報，中國昨天下午3時4分發射衛星已飛越南部上空，請民眾注意安全，不過，英譯版本卻將衛星翻譯成missile（飛彈），國防部昨天也指出，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物是衛星而非飛彈，向社會大眾致歉。

對此，趙少康說，2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）到台灣時，中國是直接發飛彈經過台灣北部上空，國防部都沒發布警報，這次不是飛彈，因為靠近選舉，國防部竟發布警報，這不是介選嗎，或製造台灣人民恐慌嗎，動機令人起疑。

趙少康表示，侯友宜9日晚上參加嘉義市造勢晚會，自己今天則陪同張秀華車掃，與侯友宜是分進合擊，鞏固嘉義市選票。

張秀華指出，選舉最後階段，與趙少康一起車隊掃街，懇託鄉親幫忙拉票、催票且固票，相信最後一定會勝選。

總統大選倒數，國民黨多方呼籲盼集中選票

總統選舉進入倒數3天，國民黨10日批評過去近8年民進黨的弊病，呼籲全民共同解除維持近8年的「貪腐警報」，下架失德的民進黨政權，上架公義台灣，讓國民黨與侯康配還給社會公平正義。

國民黨10日上午召開記者會，副發言人呂謦煒指出，自民進黨政府2016年上任以來，為維繫政權、吃香喝辣，無所不用其極，民進黨總統候選人賴清德是民進黨現任的副總統，算是共犯結構一員，想賴皮也賴不掉。

呂謦煒說，選舉倒數3天，這場選舉不僅是和平與戰爭的選擇，更是公義與貪腐的選擇，全民一定要睜大眼睛，投給一個能夠還給台灣人民公平與正義的候選人。就如同前副總統蕭萬長在3大報頭版的呼籲，請集中選票，不要白投，要向民進黨的黑金複合體宣戰，把公義贏回來，呼籲大家支持國民黨、支持侯康配。

與會的國民黨台北市立委候選人張斯綱表示，若國民黨勝選、侯康配當選，國民黨總統候選人侯友宜承諾對詐騙加重刑期，並且要重啟特偵組，專辦重大貪腐，給檢察官尚方寶劍，才能把不公不義揪出來。

侯友宜競選辦公室也在上午召開記者會，播出侯友宜9日晚間推出的最新競選影片，包括侯友宜、國民黨主席朱立倫、國民黨不分區立委候選人韓國瑜、以及國民黨執政14縣市首長等人全都入鏡，強力呼籲政黨輪替，號召選民歸隊。