首都雅加達每年下沉25公分，印尼重啟巨大海堤建設計畫

綜合《時代報》及《南華早報》報導，印尼當局正重啟建造巨型海堤的計劃，以防止首都雅加達不斷加速的下沉速度。

週三（10日），經濟事務協調部長艾爾朗加·哈塔托（Airlangga Hartarto）在雅加達舉行的海堤計劃演討會表示，巨型海堤將分三期建設，預計到2040年完工。其中，前兩期預計耗資164.1 兆印尼盾（約新台幣3276億元），第三期的建設費用尚未公開。

此想法已經被討論了十幾年，但隨著雅加達成為下沉最迅速的巨型城市，建造海堤的計畫近期又被重新提起。

哈塔托表示，雅加達每年下沉高達25公分，而潮汐洪水每年上漲200公分。

《南華早報》指出，雅加達部分地區在1997年至2005年間下降了4公尺，專專家預測若不加以控制，到2050年，雅加達高達三分之一的面積可能會被淹沒，並影響爪哇島上超過1千萬的人口。

此外，雅加達沿海地區每年因洪水造成2.1兆印尼盾（約新台幣42億元）的損失，未來10年內這一數字可能增加至每年10兆印尼盾（約新台幣200億元）。

為了減緩雅加達的下沉速度並緩解首都的壓力，印尼限制了地下水的開採，總統佐科威也在2019年宣布在婆羅洲叢林中斥資340億美元，建立一座名為努山塔拉（Nusantara）的新首都。

Photo Credit:GettyImages 位於印尼婆羅洲島上的努山塔拉。

隨著佐科威即將卸任，新任總統是否將延續其政策，繼續推動大規模基礎建設成為外界焦點。

「這座海堤面臨的問題是，它需要大約 40 年才能完工。」國防部長、2024年總統候選人之一普拉伯沃（Prabowo Subianto）在海堤計劃研討會後表示，並補充：「我們面臨的挑戰是，要有一個能夠超前思考，並在40至50年間善盡所有資源的政治領袖。」

「更加環保」的解決方案

然而，魯賈克城市研究中心（Rujak Center for Urban Studies）執行長埃莉薩·蘇塔努賈（Elisa Sutanudjaja）告訴《Benar News》，政府官員沒有採取任何措施阻止地下水開採。

「他們根本沒有討論如何阻止（雅加達）下沉。」蘇塔努賈表示，並質疑普拉伯沃出席研討會的原因。

「這就好像有一個隱藏的議程。」蘇塔努賈說，但沒有詳細說明。

此外，一些專家於週三（10日）提出了更環保的替代方案來減少因下沉而造成的洪水。

提倡環境保護和社會的聯盟Maleh Dadi Segoro表示，海堤計畫不但無法解決土地下沉和沿海洪水問題，反而會為當地居民和環境帶來更多困難。

該聯盟指出，巨大海堤可能會縮小和關閉捕撈區域，威脅許多依賴海洋來獲取食物和收入的居民生計。

「海堤將破壞海岸的自然棲息地和生物多樣性，而它們為人類和環境提供生態服務和保護。」Maleh Dadi Segoro表示。

在雅加達建造巨型海堤的想法於2010年首次被提出，但遭到一些環保組織和當地政界人士的反對，他們認為這會擾亂許多人的生計並破壞海洋生態系統。

達特利剎蒂大學（Trisakti University）的城市規劃觀察員尼爾沃諾·喬加（Nirwono Joga）表示，雅加達北海岸地面沉降的主因是供應有限的清潔水，以及建築和工業需求旺盛導致地下水開採不受控制，此外，重型車輛和物流卡車增加了北海岸沖積土的壓力和緊實度。

「為什麼不選擇或結合更環保的方法，例如在雅加達沿海地區重新造林紅樹林作為減少潮汐洪水、海嘯和溺水威脅的天然屏障，這樣不是更便宜、更容易？」喬加表示，並強調必須對巨型海堤的建設資金和功效進行審查。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒