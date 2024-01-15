AI有了政治立場就會說謊？馬斯克引發右派人士的猛批與另一場文化戰爭

文：陳曦

特斯拉執行長、社群平台X（前身是Twitter）擁有者馬斯克（Elon Musk）在2023年3月成立人工智慧（AI）科技公司xAI，7月時他對外介紹公司團隊，當時美國右翼媒體人洛魯索（Alex Lorusso）向馬斯克提問。

洛魯索認為如ChatGPT的AI已經開始「編輯真相」，對使用者的提問給出「奇怪的答案，例如有兩種以上的性別」，他想知道這是否為馬斯克決定推出xAI的幕後推動力。

馬斯克則回答：

「我確實認為，訓練AI給出政治正確的回應，或者換句話說，訓練AI不要說出它實際上認為是正確的內容，這件事存在很大的危險。」

而馬斯克在針對xAI的專案做介紹時，表示旗下研發的AI將「最大限度地真實」（maximally true）。

馬斯克多年以來，在公眾面前多番提醒過AI的危險性，除了7月與洛魯索的對談外，他在2022年12月，也在尚未改名的Twitter上回覆OpenAI創辦人阿爾特曼（Sam Altman）時表示：

「訓練AI對敏感議題保持醒覺——換句話說，撒謊——的危險性是致命的。」（The danger of training AI to be woke – in other words, lie – is deadly.）

The danger of training AI to be woke – in other words, lie – is deadly — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

右派人士對「覺醒AI」的擔憂

馬斯克與AI的關係很複雜，大約十年來，他一直對AI的威脅發出警告，近期他簽署了一封公開信，表達了對AI將毀滅人類的擔憂，儘管他同時致力於推動這項技術的發展——他是OpenAI的早期投資者和董事會成員。

而創辦xAI後，他也表示其麾下的這家嶄新AI公司的目標是「了解宇宙的真實本質」。

但他對目前占主導地位的AI模型「太覺醒」的批評，應和了自今年生成式AI（generative AI）工具蓬勃發展並為大眾所應用之後，廣泛出現的右翼說法。

隨著數十億美元投入軍備競賽以創造更先進的AI，生成式AI也已成為文化戰爭的最新戰場之一，並有可能影響該技術的運作和監管方式。

美國共和黨人就在國會和競選活動中，對大型AI公司提出了批評。

2023年7月底在愛荷華州舉行的競選集會上，共和黨總統候選人、佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）警告說，大型AI公司使用的訓練數據當中包含政治議題，立場「很覺醒」（more woke）。

美國保守派活動人士如魯福（Christopher Rufo）等就在社群媒體上宣稱，「覺醒AI」（"woke AI”）是一個緊迫的威脅。

《福斯新聞》（Fox News）和《國家評論》（The National Review）等主要保守派媒體放大了這些擔憂，《國家評論》更批評認為ChatGPT已經屈服於「覺醒的意識形態」（woke ideology）。

右翼人士猛烈抨擊美國總統拜登的一項有關AI發展公平性的行政命令，稱其為促進「覺醒AI」的獨裁行動；保守派智庫曼哈頓研究所（Manhattan Institute）的一名研究員，更將該命令描述為「意識形態和社會癌症」（ideological and social cancer）。

在強烈反對生成式AI的同時，右翼人士也很抵制社群媒體平台的內容審核政策。

與此類政策非常相似的是， ChatGPT等AI模型上，有許多保障措施，旨在防止該技術被用於宣揚仇恨言論、虛假資訊或政治宣傳，但右翼人士將這些內容審核政策視為大型科技公司和自由派活動人士壓制保守派的陰謀。

專家則認為，這些右翼的批評，將太多其不滿的現況歸咎到生成式AI頭上，並預設了AI可以像有感知的生物一樣持有觀點。

紐約大學教授、《不只一個小故障：面對科技中的種族、性別和能力偏見》（More than a Glitch: Confronting Race, Gender, and Ability Bias in Tech）一書的作者布魯薩德（Meredith Broussard）就表示：

「生成式AI所做的一切，都是在其原始材料中進行重新混合和反芻⋯⋯這不是魔法。」

專家表示，在右翼批評者的討論中，往往認為AI系統會加劇現有的不平等並傷害邊緣群體，舉例像是Stable Diffusion這樣，可以將使用者的指令畫成圖像的AI，往往會放大有關種族和性別的刻板印象。

《衛報》舉出Markup的一項調查發現，評估抵押貸款申請的演算法，其拒絕有色人種申請人的比例比拒絕白人申請人高40% 至80%；哥倫比亞電視台（CBS）也曾報導過，臉部辨識技術中的種族偏見導致了錯誤逮捕，還有全美公共廣播電台（NPR）報導各州擴大了AI輔助監控的使用。

又一場文化戰爭

在右翼人士猛批AI的同時，共和黨籍的法官2023年7月裁定拜登政府官員不得就內容審核問題，與社群媒體公司進行溝通；《衛報》指出此舉形同阻擋「打擊假訊息」的努力，多年來共和黨對反假訊息的努力似乎都抱此態度，並對外聲稱主要的社群平台內容審核政策「不公平地針對保守派聲音」。

2019年以來，許多社群平台都制定了針對錯假訊息或是仇恨言論的社群守則政策，因此諸如否認2020年美國大選合法、反疫苗的假資訊，以及極右派陰謀論等等內容都被刪除，共和黨以此指稱右翼遭針對。

但這類的指控缺乏實證，紐約大學在2021年的一項研究還發現，這些社群平台的演算法往往會放大右翼內容。

另外，馬斯克也對反仇恨言論組織「打擊數位仇恨中心」提起訴訟，他指責打擊數位仇恨中心的工作導致了數千萬美元的收入損失； Twitter 上的「反覺醒AI」運動正在向AI公司施壓，要求AI必須表現出「政治中立」。