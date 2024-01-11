《德國之聲》專訪馬英九：就兩岸關係而言必須相信習近平，我不認為他在推動統一
我們想讓你知道的是
台灣大選在即，前總統馬英九接受DW專訪。去年才訪中的馬英九反覆強調，他8年任內台海平靜無波，現在的備戰思維恐帶來災難。他也提到了兩岸統一的條件就是和平跟民主，要由人民決定，並強調要試圖說服北京，「以武力作為最後的手段，可能永遠也得不到台灣。」
文：德國之聲中文網
台灣前總統馬英九8日接受DW國際新聞總編Richard Walker和台北辦事處主任鄒宗翰專訪，他見證下的「藍白合」最終失敗收場。他強調，本次台灣總統大選是一場「戰爭與和平」的選擇。以下專訪內容在不影響原意與脈絡的情況下，經編輯整理刊出。
- DW：讓我們來談談近期新聞。過去幾天，中國一直向台灣送出空飄氣球，昨天（1月7日）至少有一個飛越台灣。您對此有何看法？
馬英九：顯然中國大陸非常關注這次選舉，尤其是民進黨的候選人，他主張台獨至少10到20年，我相信您有看到相關的內容。我想這就是中國大陸這麼做的原因，他們有點擔心這樣的人。
- DW：我們待會會談到賴清德先生。回到氣球問題，您認為中國用這些氣球合理嗎？
馬英九：是什麼類型的氣球呢？為了天氣？或者為了情報收集等等。
- DW：您說呢？您認為這些氣球的用途是什麼？
馬英九：我不認為我們會接受，但如果它們距離台灣太近的話，我認為我們的國防部或許要把它擊落， 但到目前為止這還沒有發生。
- DW：您對此有什麼想對中國表達的嗎？認為它們應該不參與介入這次選舉， 還是認為他們可以這麼做？
馬英九：當然中國大陸非常關心這裡的選舉， 但他們也必須維護中國大陸與台灣的基本關係，不做影響選舉結果的事。
- DW：我的理解正確嗎？您認為他們不應該把氣球送過來，因為這被認為是中國的挑釁行為？
馬英九：我認為我們需要更多關於氣球用途的說明。我相信他們也瞭解，現在的情況也非常、非常敏感，所以他們必須採取更多預防措施，不要造成任何緊張。
- DW：但如果事實證明這些是偵查氣球，你提到，台灣國防部應當擊落它。
馬英九：我認為我們的國防部確實有一些處理此類氣球的指示。
- DW：氣球話題暫時停在這裡。從更宏觀角度來看，您和國民黨將這次選舉描述為「戰爭與和平之間的選擇」。您能解釋一下嗎？
馬英九：民進黨候選人賴清德支持獨立很多年，而且一直以來無論如何演變，在哪裡他都不會改變自己的立場，所以我相信中國大陸會對這樣的人感到非常緊張。到目前為止，他還沒有做得太誇張，沒有談太多關於他的台獨方針，但每個人都對此保持警惕。
- DW：賴副總統已明確表示不會追求獨立，他說台灣現在就是一個獨立的主權國家，完全沒有必要這麼做。他說會延續即將卸任的蔡英文總統的路線。您是認為他在說謊嗎？
馬英九：他的名字叫Lai（編註：「賴」的英文拼寫，與英文 lie〔謊言〕同音）。我想他們也害怕，擔心這種挑釁對台灣來說不太好， 特別是我相信他也收到了美國朋友的一些建議。
- DW：您認為如果民進黨贏得這次選舉，可能會發生戰爭嗎？
馬英九：不一定，取決於過程中發生了什麼，以及萬一他們贏得選舉會說什麼。人民期望民進黨非常小心地避免任何潛在的衝突，所以他們儘量不這樣做一些有挑釁意味的動作。
- DW：您說過這是「戰爭與和平之間的選擇」，但剛才所說聽起來，您不認為會有戰爭， 能否澄清一下您自己的立場？
馬英九：正如我所說，其中一位候選人是台獨的終身支持者， 雖然他在競選期間試著用比較緩和的說法，但這種形象已經在那邊十幾二十多年，所以大家會觀察，如果他真的當選總統會發生什麼變化。
- DW：從您的說法來看，您把當前緊張局勢的責任歸咎於民進黨和賴清德，對嗎？
馬英九：是的。
- DW：這不是中國的錯嗎？是中國派軍艦接近台灣，是中國派戰機飛越中線，現在用氣球，這些挑釁性的軍事行動是來自中國，不是嗎？
馬英九：我當總統的時候你（編註：DW國際新聞總編Richard Walker）到過台灣嗎？
- DW：我沒有。
馬英九：所以你不知道當時的兩岸關係是多麼和平。我們跟中國大陸簽署了23個協議，兩岸人員往來超過500萬人次，我2015年在新加坡會見了習近平，《經濟學人》雜誌的結論是說， 中國大陸在台灣主權問題上做出了20世紀80年代以來最大的讓步，所以他們基本上相信，當我擔任總統時，雙邊關係會相對和平。我們肯定跟大陸存在一些問題，但從未達到軍事行動的程度。但民進黨就不一樣了，因為他們一生都有台獨的信念，這對中國大陸來說是最大的禁忌，所以他們非常仔細地觀察候選人的行為。
- DW：您在這裡告訴我的，幾乎正是中國對民進黨的解讀。但民進黨會說，中國把他們塑造成支持台獨。從民進黨的角度來看，您是在重複中國的宣傳。
馬英九：不不不，我認為作為這個國家的領導人，他們必須瞭解中國大陸的立場，以及他們的立場最終導致的結果。從1950年代至今，兩岸之間一直存在著一些小衝突甚至戰爭，所以戰爭並非不可能。讓我再說一遍，戰爭並非不可能，雖然不太可能發生在不久的將來。
- DW：但這顯示您確實將當前緊張局勢的全部責任歸咎於民進黨。您說自己擔任總統時兩岸和平與和諧，但民進黨掌權後就出現了戰爭威脅。
馬英九：這就是為什麼我問你，在我擔任總統期間是否來過台灣。如果你在的話，會瞭解那8年期間，兩岸間是如此和平。
- DW：所以這全是民進黨的錯？
馬英九：很大程度來說是的。因為他們鼓吹台獨，這是大陸絕對不能接受的事。
- DW：但是蔡總統表示的很清楚，不主張宣佈獨立。她說台灣不需要宣佈獨立，她捍衛現狀。
馬英九：對於我們這些天天觀察政治的人來說， 我想這只是她針對台獨的一些微不足道的改變。但如果你問台灣政界的任何人就會明白，賴先生長期以來一直是台獨的支持者，他多次表示無論在哪裡都會堅持立場。他不是一個新的政治人物，是有政治歷程讓人檢視的。這就是為什麼如果你問誰應該負責，當然，中國大陸是有責任，但造成今天這樣的局面，民進黨也有責任。
- DW：您說中國有責任，到目前為止，您一直專注批評民進黨，卻沒有批評習近平。例如：威脅使用武力攻擊台灣、在台灣周圍發動大規模軍事行動。您有什麼要對北京說嗎？
馬英九：雙方都有責任，當然是雙方。但當我擔任總統時，這種情況並沒有發生。這是為什麼？
- DW：民進黨會說你對中國太友善了，你在試圖與中國建立關係上走得太遠了，所以才在台灣引發了「太陽花學運」， 年輕人上街表示：你讓兩岸離得太近了，讓台灣自治產生極高的風險。
馬英九：在我擔任總統時期的所有台灣人都知道，我們跟中國大陸有著相對和平的關係，簽訂了23份協議，幾乎涵蓋各行各業，跨境人員流動量達500萬人。但今天的情況完全不同，這就是為什麼我問你在我擔任總統時是否來過台灣，如果有的話就可以對兩者進行準確的比較。
- DW：但很明顯，台灣人民最終拒絕了這種的方式，接下來兩任都投票支持民進黨，而且有可能這次也是。
馬英九：好吧，如果這是他們的選擇，就必須為大陸的某種行動做好準備，我們已經警告過，如果民進黨的候選人他們當選，會製造什麼樣的麻煩。
- DW：如果中國採取某種軍事行動，您認為這種做法合理嗎？
馬英九：雖然不合理，但如果我們採取正確的措施，這種情況是可以避免的，這就是我的立場。我並不是說民進黨應該傚法國民黨，但至少身為台灣的領導人，他們必須非常小心地處理中國大陸事務。這就是為什麼大約兩、 三年前，蔡總統說中國大陸和台灣互不隸屬，而這在我身為一位國際律師看來，這是典型的分離主義舉動。她不必這麼說。我當總統的時候，沒有說過這樣的話，但他們所說的一切，總是能被解讀為台獨。他們非常、非常清楚，任何台獨問題在兩岸關係中都是非常敏感的。
- DW：我們想進一步討論這次選舉的議題，現在國民黨候選人侯友宜談到處理兩岸關係需要「3D」戰略，首先是威懾（deterrence），要有強大的軍力來威攝北京採取軍事行動。
馬英九：侯先生的兩岸政策大多都是延續我的做法，我當時提出：不統、不獨、不武，他採用了這些想法，你剛才所描述的這些雖然是新的政策，但並沒有那麼不同， 我支持這一點。
- DW：您認為台灣現在擁有足夠強大的軍事力量來展現有效的威懾嗎？
“2024總統大選”的相關議題
- 2024-01-11 馬英九稱「兩岸關係必須相信習近平」，曹興誠：馬非常虛偽，藍、白對國家皆不忠誠
- 2024-01-11 《德國之聲》專訪馬英九：就兩岸關係而言必須相信習近平，我不認為他在推動統一
- 2024-01-11 2024台灣大選：一圖看懂三組總統候選人的各類政綱與承諾
- 2024-01-11 侯友宜邀柯文哲下架民進黨，若當選將組聯合政府，趙少康：投侯等於投柯，實踐共同理念
Tags：
基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
我們想讓你知道的是
自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。