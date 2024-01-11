馬英九稱「兩岸關係必須相信習近平」，曹興誠：馬非常虛偽，藍、白對國家皆不忠誠
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聯電創辦人曹興誠今（11）日記者會中表示，今年全世界都有大選，台灣大選不同的地方是，「不是兩個忠誠國家政黨在爭取政黨輪替」，而是受中共操縱的政黨，想取得台灣政權後，讓台灣逐漸變成香港，成為一國兩制。曹興誠也於記者會上質疑，柯文哲的網軍資源幾乎無限，「是哪來的錢？」
前總統馬英九日前接受《德國之聲》專訪表示，兩岸關係必須相信中國國家主席習近平，引發熱議。聯電創辦人曹興誠今（11）日痛批，以前國民黨為了要反攻大陸而「反獨」，現在不但不反共，「反獨」竟成為其主要目的。許多來自海外的華文自媒體時事評論家也表示，不能想像前總統怎會說出這樣「沒有底線」的話。
曹興誠今日出席台北市信民協會「2024全球華文自媒體台灣大選觀選團」記者會，面對馬英九日前受訪內容，曹興誠會後接受媒體聯訪表示，馬英九代表非常虛偽的一群人，就是國民黨一些比較深藍的人，這些人以前跑來台灣，說要反攻大陸、全民皆兵，並在台灣實施戒嚴、白色恐怖的統治。
曹興誠說，過往「反攻大陸」是國民黨的目的，「反獨」是手段，以前國民黨為了要反攻大陸，不許台灣人獨立，很多台灣人不能接受、想要獨立，國民黨因此花了極大的精力鎮壓。但現在國民黨卻反過來，「反獨」成為主要目的、也沒有要「反攻大陸」，反而跑去跟中國勾搭、結為朋友，回過頭來壓制台灣人。
而今日觀選團也有許多來自海外的中國自媒體與時事評論員出席，包括文昭、吳建民、章天亮、方偉、袁弓夷、大宇、公子沈、唐靖遠、文睿、金然、陳薇羽、李一平、五岳散人、悉尼奶爸、夏明、方菲、辛恬等人。觀選團成員對馬英九的發言也非常關注。
政治YouTuber金然表示，當他在手機上看到馬英九受訪的影片，他不相信這是真的，因為網路上經常出現假新聞。
金然說，他在北京出生、長大，後去美國，不能想像馬英九怎麼會說出這樣「沒有底線的話」。金然也說，有些人笑稱馬英九已經成為中共「第八位」中央政治局常委（中共目前只有7位政治局常委），他認為，馬英九透過這番言論，甚至可以取代中央書記處書記蔡奇，直接成為習近平的大內助。
時事評論家唐靖遠則指出，馬英九說「必須相信習近平」這番話涉及兩個概念，如果要相信習近平，憑什麼相信他？習近平上台以來，他對台灣所做的一切行為，都是不斷的加強文攻武嚇，不斷消除維持現狀的模糊地帶，就是要吞併台灣，在這種情況下，怎麼可能相信他？
唐靖遠也批評，馬英九在訪談中吹捧過往政績，稱跟大陸簽署了23個協議、兩岸人員往來超過500萬人次，他說以香港的例子，就算簽了230個協議，習近平如果需要，「隨時可以宣布協議是歷史文件」。
唐靖遠提醒，「台獨」成為台灣本次大選的核心話題，他認為這是中共對台灣發起認知戰最核心的地位。「台獨」在中共的定義與內涵一直不斷改變，過去胡錦濤任內，中共還不認為「中華民國」的概念是台獨，但後來提到中華民國、或者要維持現狀，對中共來說都是台獨，只要不同意中共，台灣大選無論誰獲勝，中共都會繼續使用文攻、武嚇、經濟手段，就要把台灣吞併到他手中。
觀選團此次也前往宜蘭，許多人都說第一次看到掃街拜票，民眾與政治人物沒有距離，這點在中國無法想像，與共產黨有很大的不同。
時事評論家吳建民表示，這次來台觀選團的成員，多在海外追求自由生活，但是他們的親人、家族卻無法享受自由。吳建民直言，台灣社會強調要政黨輪替，但無論是綠、還是藍，或者是柯文哲的白，「都不能紅」，「反共應是台灣選舉的最大公約數」。
網紅公子沈則表示，這次來台灣體會到沒有感受過民主活力，他認為台灣其實面對兩個選擇，一個是接受統一，一個是反對統一。他說，台灣人如果要統一，建議就是趁早投降，或許還能獲得香港一樣「一國兩制」的地位。如果選擇反對統一，這是台灣的主流民意，那應該堅定的走下去，如何捍衛台灣主權，保衛台灣的自由民主與人權，不應該三心二意、左右逢源。
記者會也吸引來自法國、美國等媒體出席。被問及台灣大選與其他國家的選舉有何不同，曹興誠表示，全世界都有大選，台灣大選不同的地方是，不是兩個忠誠國家政黨在爭取政黨輪替，而是受中共操縱的政黨，想取得台灣政權後，讓台灣逐漸變成香港，成為一國兩制。
曹興誠稍早於記者會中表示，台灣跟一般的民主國家不一樣，有中國這樣強大的專制政體，日夜想要顛覆台灣的民主自由體制。曹興誠說，面對邪惡的中共無法僥倖，今天台灣面臨的問題，不只是兩黨的選舉，而是民進黨跟共產黨的選舉。
曹興誠也於記者會上質疑，柯文哲的網軍資源幾乎無限，「是哪來的錢？肯定是中共。」
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核稿編輯：翁世航
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。