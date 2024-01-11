馬英九稱「兩岸關係必須相信習近平」，曹興誠：馬非常虛偽，藍、白對國家皆不忠誠

前總統馬英九日前接受《德國之聲》專訪表示，兩岸關係必須相信中國國家主席習近平，引發熱議。聯電創辦人曹興誠今（11）日痛批，以前國民黨為了要反攻大陸而「反獨」，現在不但不反共，「反獨」竟成為其主要目的。許多來自海外的華文自媒體時事評論家也表示，不能想像前總統怎會說出這樣「沒有底線」的話。

曹興誠今日出席台北市信民協會「2024全球華文自媒體台灣大選觀選團」記者會，面對馬英九日前受訪內容，曹興誠會後接受媒體聯訪表示，馬英九代表非常虛偽的一群人，就是國民黨一些比較深藍的人，這些人以前跑來台灣，說要反攻大陸、全民皆兵，並在台灣實施戒嚴、白色恐怖的統治。

曹興誠說，過往「反攻大陸」是國民黨的目的，「反獨」是手段，以前國民黨為了要反攻大陸，不許台灣人獨立，很多台灣人不能接受、想要獨立，國民黨因此花了極大的精力鎮壓。但現在國民黨卻反過來，「反獨」成為主要目的、也沒有要「反攻大陸」，反而跑去跟中國勾搭、結為朋友，回過頭來壓制台灣人。

而今日觀選團也有許多來自海外的中國自媒體與時事評論員出席，包括文昭、吳建民、章天亮、方偉、袁弓夷、大宇、公子沈、唐靖遠、文睿、金然、陳薇羽、李一平、五岳散人、悉尼奶爸、夏明、方菲、辛恬等人。觀選團成員對馬英九的發言也非常關注。

政治YouTuber金然表示，當他在手機上看到馬英九受訪的影片，他不相信這是真的，因為網路上經常出現假新聞。

金然說，他在北京出生、長大，後去美國，不能想像馬英九怎麼會說出這樣「沒有底線的話」。金然也說，有些人笑稱馬英九已經成為中共「第八位」中央政治局常委（中共目前只有7位政治局常委），他認為，馬英九透過這番言論，甚至可以取代中央書記處書記蔡奇，直接成為習近平的大內助。

時事評論家唐靖遠則指出，馬英九說「必須相信習近平」這番話涉及兩個概念，如果要相信習近平，憑什麼相信他？習近平上台以來，他對台灣所做的一切行為，都是不斷的加強文攻武嚇，不斷消除 維持現狀的模糊地帶 ，就是要吞併台灣，在這種情況下，怎麼可能相信他？

唐靖遠也批評，馬英九在訪談中吹捧過往政績，稱跟大陸簽署了23個協議、兩岸人員往來超過500萬人次，他說以香港的例子，就算簽了230個協議，習近平如果需要，「隨時可以宣布協議是歷史文件」。

唐靖遠提醒，「台獨」成為台灣本次大選的核心話題，他認為這是中共對台灣發起認知戰最核心的地位。「台獨」 在中共的 定義與內涵 一直不 斷改變，過去胡錦濤任內，中共還不認為「中華民國」的概念是台獨，但後來提到中華民國、或者要維持現狀，對中共來說都是台獨，只要不同意中共，台灣大選無論誰獲勝，中共都會繼續使用文攻、武嚇、經濟手段，就要把台灣吞併到他手中。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 （左二）時事評論員唐靖遠

觀選團此次也前往宜蘭，許多人都說第一次看到掃街拜票，民眾與政治人物沒有距離，這點在中國無法想像，與共產黨有很大的不同。

時事評論家吳建民表示，這次來台觀選團的成員，多在海外追求自由生活，但是他們的親人、家族卻無法享受自由。吳建民直言，台灣社會強調要政黨輪替，但無論是綠、還是藍，或者是柯文哲的白，「都不能紅」，「反共應是台灣選舉的最大公約數」。

網紅公子沈則表示，這次來台灣體會到沒有感受過民主活力，他認為台灣其實面對兩個選擇，一個是接受統一，一個是反對統一。他說，台灣人如果要統一，建議就是趁早投降，或許還能獲得香港一樣「一國兩制」的地位。如果選擇反對統一，這是台灣的主流民意，那應該堅定的走下去，如何捍衛台灣主權，保衛台灣的自由民主與人權，不應該三心二意、左右逢源。

記者會也吸引來自法國、美國等媒體出席。被問及台灣大選與其他國家的選舉有何不同，曹興誠表示，全世界都有大選，台灣大選不同的地方是，不是兩個忠誠國家政黨在爭取政黨輪替，而是受中共操縱的政黨，想取得台灣政權後，讓台灣逐漸變成香港，成為一國兩制。

曹興誠稍早於記者會中表示，台灣跟一般的民主國家不一樣，有中國這樣強大的專制政體，日夜想要顛覆台灣的民主自由體制。曹興誠說，面對邪惡的中共無法僥倖，今天台灣面臨的問題，不只是兩黨的選舉，而是民進黨跟共產黨的選舉。

曹興誠也於記者會上質疑，柯文哲的網軍資源幾乎無限，「是哪來的錢？肯定是中共。」

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核稿編輯：翁世航