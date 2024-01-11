泰國雙人R&B組合HYBS宣布解散！「從沒想過會走到今天」感性承諾發行最後新歌、舉辦告別演唱會

我們想讓你知道的是
來自泰國的HYBS，短短兩年的出道期間，已經在全球掀起千萬收聽流量的熱潮。然而令人惋惜的是，HYBS在成軍僅三年的時間內，於10日透過社群平台宣佈解散，突如其來的消息，震驚了世界各地的粉絲，也在台灣的獨立樂團樂迷間引發廣泛討論。
R&B音樂一直受到全球歌迷與音樂創作人的喜愛，而充滿復古味道的Chill R&B更成為眾多音樂人喜愛的創作風格之一。一組來自泰國的雙人樂團在這風格中嶄露頭角，以獨有的慵懶風格融合懷舊元素，成為新一代音源的新寵兒。
他們是來自泰國的HYBS，短短兩年的出道期間，已經在全球掀起千萬收聽流量的熱潮。
然而令人惋惜的是，HYBS在成軍僅三年的時間內，於昨日（10日）透過社群平台宣佈解散，突如其來的消息，震驚了世界各地的粉絲，也在台灣的獨立樂團樂迷間引發廣泛討論。
在樂團解散貼文裡，HYBS以英文回顧這段旅程的驚奇與美好，也解釋HYBS本來就是暫時性的企劃：
「當初我們展開活動時，從來沒有想過它會永遠持續下去，更不曾預料到我們會取得比夢想中更多的成就。」
究竟這組樂團的解散，為何讓這麼多樂迷感到不捨呢？
HYBS是誰
HYBS是一組來自泰國曼谷的雙人樂團，由Alyn Wee和Karn Kasidej組成。他們的音樂創作融合了近年相當流行的City Pop、Chill R&B、Lofi等元素，呈現出充滿濃郁懷舊感的特色。
在歌曲的編曲中，可以感受到有趣且前衛的效果器變化，為他們的音樂風格增添了獨特的層次。這樣獨特的創作風格正好契合了近年來風靡的復古熱潮，使得HYBS在成立僅兩年的時間內就取得了極大的成功。
Alyn和Karn其實是多年的摯友，Alyn是一位經驗豐富的歌手，而Karn則以演員的身份活躍於影劇圈。
兩人在疫情期間因為時間上的空檔而再次聯繫上，閒談間萌生了組樂團的念頭，於是HYBS就這樣在逆風的疫情時期誕生了。友誼和音樂的結合，帶領他們進入了一段超乎預期的音樂旅程。
團名竟是泰文諧音梗
至於團名取作「HYBS」的想法從何而來？
兩人解釋團名的靈感源自於一個泰國的諧音笑話，直譯成英文是「Have You Been Shirmp？」（你當過蝦嗎？）的縮寫。這個獨特而幽默的命名來自兩人對這個泰文諧音梗的喜愛。因此，他們決定使用這句話的縮寫作為樂團的名稱。
此外，「HYBS」一字還有另一層含義，即將「HYPE」（炒作）和「VIBE」（氛圍）這兩個單字結合而來，他們希望透過音樂，讓聽眾的心情在慵懶復古的歌曲氛圍中變得活絡，充滿熱度與感受到音樂所帶來的獨特氛圍。
為拍Reels意外寫出百萬點擊名曲
當初只是輕鬆地邀約，玩笑性質組成的HYBS，推出首支單曲〈Ride〉後，卻意外在社交媒體上引起極大的迴響和好評。有趣的是，這首歌曲原本只是兩人為了跟風在Instagram的Reels上創作的。
Reels短片一公開後，意外地受到廣泛好評，兩人都未曾預料到會取得如此的成功。
而他們對此感到樂見其成，於是決定攜手走上這條共同創作的音樂夢想之路。HYBS的音樂之旅，由這個意外的開始變得更加充滿了意義和驚喜。
而在樂團宣布解散的聲明中，HYBS也再次提到了組團的契機，分享了最初純粹出於娛樂的心情而成軍的初衷是源自於Reels，並接著說：
「沒想到這一切竟然有了後續的發展，最終我們居然完成了一整張創作專輯，與亞洲最頂尖的獨立音樂人合作，更有機會前往許多我們從未想過可能會表演的國家進行巡演。最讓我們感動的是，我們甚至登上了人生至今參與過最大型的音樂活動舞台，這一切都超出了我們最初的預期。」
正如HYBS的創作一樣，他們真摯而溫暖的文字深深觸動著歌迷的心弦。
四首單曲成新生代音源新寵
在〈Ride〉取得巨大成功後，HYBS並未停下腳步，相繼在兩年內推出〈Killer〉、〈Dancing with my phone〉、〈Go Higher〉等三首歌曲，持續追求音樂上的突破。
這些歌曲不僅擁有獨特的曲風，還透過獵奇的MV拍攝手法引起廣泛討論，獲得高度好評。
此外，兩人還受邀登上泰國知名音樂節目《T-POP Stage》進行表演，舞台上的高水準表現再次吸引了眾多樂迷的注目。
僅經過短短兩年的時間，HYBS的四首單曲就在各大音樂平台突破千萬收聽流量，名列各式榜單，正式確立了他們作為新一代音源新寵兒的地位。
首張專輯為「牛排」而生
在2022年，HYBS 推出了他們的首張專輯《Making Steak》。整張專輯延續了HYBS一貫的懷舊感性，共收錄了8首非常動聽的歌曲，讓人聽得津津有味。
當被問及專輯名稱《Making Steak》的靈感時，兩位成員笑著表示：
「因為我們太喜歡牛排了！」
Alyn更開心地表示：
「我們花在牛排上的時間甚至比音樂還要多。」
這樣出奇不意的靈感正是符合他們音樂的獨特之處。
Karn進一步解釋，由於兩人非常享受從備料、料理到最後享用牛排的整個過程，因此希望聽他們音樂的聽眾也能夠感受到和他們一樣「像吃牛排時一樣開心」的心情。
因此，他們最終決定將首張專輯命名為《Making Steak》，以分享快樂和愛的概念製作這張專輯。
可惜的是，儘管《Making Steak》在推出後深受全球歌迷喜愛，這張專輯卻成為了HYBS的第一張，也是最後一張專輯。
這樣的結束讓樂迷感到惋惜，但同時也讓這張專輯更顯得獨一無二，成為HYBS音樂旅程中難忘的一章。
音樂養分來自他們
在過去的訪問中，HYBS曾被問及為何他們的音樂如此獨特，而這或許與兩人的音樂啟蒙有所關係。
Alyn曾表示自己非常喜歡披頭四（The Beatles）的歌曲，並深受哈利・史泰爾斯（Harry Styles）的音樂影響。這些音樂元素在他的音樂風格中得以體現。
Karn則說自己非常欣賞英國獨立樂團PREP。這個音樂喜好在他的創作中得到了體現，為HYBS的音樂風格注入了復古迷幻的元素。
兩人在吸收這些不同音樂養分的同時，將其內化成HYBS獨有的感性風格。在每一首歌曲中，我們都能聽見旋律中散發著披頭四作品中的懷舊年代感，編曲中帶有PREP音樂的復古迷幻，以及專輯中有著哈利・史泰爾斯歌曲多元變化的精彩元素。
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運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
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「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
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