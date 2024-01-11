聯合國救援直升機迫降索馬利亞，疑遭武裝組織青年黨狹持，9名乘客1人被殺、6人被俘、2人逃走

聯合國索馬利亞特派團11日證實，一架從索馬利亞中部起飛的直升機，因技術問題迫降由青年黨（Al Shabab）掌控的加爾古杜德（Galgaduud）地區後，遭到狹持。據傳機上9名乘客中，1人被殺、2人逃脫，其餘6人被俘虜。

遭狹持的直升機屬於聯合國索馬利亞援助團（United Nations Support Office in Somalia），為派駐在非洲的聯合國維和部隊提供後勤支援，包括食品和燃料補給、傷患的空中和陸地疏散。

綜合《BBC》、《紐約時報》、《華盛頓郵報》和半島電視台的報導，該直升機從索馬利亞中部貝蘭德文區（Beledweyne）起飛，原本預計飛往321公里外的維西爾（Wisil）地區，途中因直升機異常迫降於加爾古杜德（Galgaduud）的加杜恩（Gadoon）村落附近。

根據聯合國一份內部備忘錄，這架直升機的主旋翼被不明物體擊中，選擇預防性地降落。一名不具名的官員告訴《華盛頓郵報》：「在直升機迫降後，青年黨燒了直升機並狹持機組人員。」

駐索馬利亞的官員指出，機上總共有9名乘客，4名是歐洲人、5名是非洲人。該官員表示，據傳9人當中有1人已被殺害、2人下落不明被認為已經逃脫，其餘6人被青年黨俘虜。目前遭殺害的乘客身份仍不詳。

一名索馬利亞的聯合國駐軍則說，遭狹持的直升機中，沒有維和部隊成員。

索馬利亞軍方阿里（Hassan Ali）少校透露，直升機上載有醫療用品，以及2名在加爾古杜德地區受傷的士兵。

截至目前，索馬利亞的青年黨並未出面表態狹持與他們有關，也未對此事作出評論。聯合國駐索馬利特派團（UN mission in Somalia，UNSOM）也僅證實「航空意外」事件，沒有將責任歸咎於青年黨，並表示相關應對行動正在進行中。

誰是索馬利亞青年黨？

青年黨的原文「Al Shabab」，在阿拉伯語中代表年輕人，是伊斯蘭法庭聯盟（Islamic Courts Union）的分支，屬於伊斯蘭教遜尼派（Sunni）武裝份子。

近15年間，青年黨在索馬利亞各地活躍，致力於推翻聯合國所支持的索馬利亞政府，在非洲之角建立一個伊斯蘭國家。以美國為首的多數國家，視青年黨為恐怖組織。

青年黨曾在2006年掌控首都摩加迪休（Mogadishu）。儘管索馬利亞政府軍在聯合國維和部隊和部落民兵的援助之下，逐步從青年黨手中奪回領土，但大部分的土地仍在青年黨的掌控之下，尤其是中部和南部地區。

此次直升機迫降的地點加爾古杜德地區，正是青年黨掌控的關鍵區域。

索馬利亞的現任總統哈桑（Hassan Sheikh Mohamud）在2022年上任時，誓言要殲滅青年黨。當局派遣軍隊前往中部和南部鎮壓，也試圖限制向青年黨支付勒索費用的企業，阻斷他們的經濟來源。

即使如此，仍不減青年黨的勢力。他們多次向各地的維和部隊、平民進行攻擊，殺害想要謀反的地方官員。專家指出，青年黨過去對待人質十分殘忍，很有可能會利用人質作為籌碼，索要贖金。

非營利的「國際危機組織」（International Crisis Group）的東非研究員馬哈茂德（Omar S. Mahmood）表示，青年黨曾經在宣傳影片中，展示被抓走的人質「談條件」，也曾利用人質換取贖金。

一名索馬利亞的官員表示，索馬利亞當局和其他安全機構、聯合國等單位正在討論如何營救人質。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）也表示，聯合國正在努力尋找解方，「為了人質的安全，將不再做更多回應。」

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核稿編輯：翁世航