屏東青洲灣派對系列活動開跑：迎王沙雕座落大鵬灣、多元美食市集逛不完、1/20、21滅火器、宋念宇領銜「海派演唱會」
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2024青洲灣派對系列活動自1月8日開始，一直持續到31日。鵬管處表示，經過整治的青洲灣沙灘現在呈現出潔淨宜人的面貌，使遊客能夠在友善的環境中親近大海，致力於打造「冬日沙灘生活品牌」，透過音樂、美食、生活市集以及文化旅行活動，希望能推動當地產業的發展，擴大整體觀光熱潮。
屏東青洲灣派對已經成功舉辦三年，成為東港鎮最受期待的盛事之一。今年，派對也將在大鵬灣國家公園舉辦，活動自1月8日開始，一直持續到31日。
主辦單位不僅策劃了一謝列豐富多彩的活動，還與亞洲國際風箏聯合會攜手，以「海洋世界」為題，讓青洲灣成為浪漫的海洋派對。
不僅如此，這次還利用沙灘地形，首次舉辦了沙灘足球比賽，吸引了眾多參賽者前來參與，活動氛圍格外熱鬧。
沙雕展8日開跑，Q版東港迎王祭超吸睛
今年是東港迎王平安祭典大科年，這是每三年一次的盛事，同時也是被列為「國家無形文化資產」的重要時刻。為了預熱即將於9月28日展開的祭典，大鵬灣國家風景區管理處（鵬管處）在2024年青洲灣派對前夕，特別邀請到享譽盛名的沙雕大師陳坤田老師。
陳坤田老師這回以「迎王」作為主題，創作了兩座精美的沙雕作品，分別呈現Q版乘坐在王船上的5位代天巡狩王爺，以及七角頭轎班。這兩個沙雕作品，展示了陳坤田對5位王爺的理解，分別象徵著智慧、讚美、順從、愛與和平等內在本質。
而另一方面，七角頭轎班則體現了東港人心連心的象徵，呈現出團結和共融的精神。
從事沙雕藝術13年，陳坤田首次到南台灣沙灘創作，幾乎未受東北季風影響且沙況佳，沒有垃圾、貝殼，不會受海浪衝擊，易於作品保存，具發展沙雕觀光的潛力，甚至發展成國際級的星光沙雕展。
這次是陳坤田首次在南台灣的沙灘上創作，由於受東北季風影響較小，沙況良好，且沙灘上沒有垃圾和貝殼，作品不會受到海浪的衝擊，因此更容易保存。
此外，陳坤田也指出，雖然台灣有許多地方舉辦沙雕展，但大多數地點都存在一些問題，例如台中大安沙灘和馬沙溝海灘的沙土容易被海浪沖刷，或者像高雄旗津那樣沙質不佳，容易受淹。
不過大鵬灣青洲灣的沙質良好，整體環境設施也較完善，具有發展沙雕觀光的潛力。冬季更是這裡獨特的時節，陳坤田期望青洲灣的沙雕活動能夠成為常態性的活動，持續吸引人們的關注與參與。
陳坤田為此次活動製作的兩座沙雕作品，可保存長達四個月。而在夜間，鵬管處也會在展示區點亮燈光，營造出不同的風情，從一月一直到春節期間，無論何時造訪，青洲灣都能展現出多樣的迷人風采。
海派演唱會星光熠熠
另外，青洲灣派對的重頭戲，無疑是「海派演唱會」。過去在海派演唱會上邀請的卡司皆話題十足，曾邀請告五人、理想混蛋、曹雅雯、靈魂沙發等強力陣容。
今年的演唱會在1月20、21日盛大開唱，卡司陣容相當豐富，包括滅火器、溫室雜草、伯爵白、閃閃閃閃，以及公館青少年等一眾獨立樂團，呈現風格多元的音樂饗宴。
特別是以電氣搖滾聞名的「閃閃閃閃」去年（2023年）剛發行新專輯《Shiori》，預計不僅會演唱多首新歌，歌迷更期待他們能帶來眾多經典歌曲，為現場觀眾帶來一場令人陶醉的「回憶殺」。
至於滅火器則無需贅言，他們堪稱是台灣龐克搖滾樂團中最貼近人心的代表樂團，一直以來都堅定支持台灣南部的藝文活動。這次，他們預計在活動中帶來一連串令人熱血沸騰的歌曲，無疑讓歌迷們滿心期待。
除了獨立樂團外，實力派歌手「小宇」宋念宇、吳汶芳、琳誼等也將加入海派演唱會的陣容，進行接力演出，為觀眾帶來多樣且豐富的音樂表演。
吳汶芳自《超級偶像》時期廣受人知，代表作〈孤獨的總和〉至今仍是許多人在KTV中必唱的經典之一。以清亮動人的歌聲著稱的她，更是一位熱愛大海的藝人，一些歌曲的創作靈感也來自於海洋。這次她將在海邊現場演唱，相信能為現場觀眾呈現最療癒、如同海風吹拂般舒服的音樂饗宴。
而小宇在華語流行音樂領域耕耘多年，不僅是傑出的音樂製作人，更以出色的唱功聞名。作為一位擅長R&B音樂的藝人，小宇的創作常帶有濃厚的浪漫色彩。此次他擔任活動的壓軸演出，將呈獻眾多經典歌曲，勢必喚起歌迷們無數的青春回憶。
海派市集多家在地店家進駐
另外在青洲灣派對中，不僅有一系列豐富多彩的活動，還有豐富的「海派市集」，讓參與的民眾不僅有得看、有得聽、有得玩，還有得吃！
1月20至21日兩天，在海派市集中，可以看到眾多屏東在地攤商，包括東港在地知名的廟宇如東隆宮、東大興，以及當地知名商家如豐水產、味益鮪魚鬆蛋捲等攤位，為旅客提供最道地的東港小物和伴手禮。
此外，市集中還有屏東本地生產的檸檬、巧克力等商品，以及各種小吃如刈包、豆乳雞、雞蛋糕、熱狗等，多樣美食選擇絕對能滿足旅客的味蕾，帶來一場美食的盛宴。
與在地特色店家合作推出限量餐點
除了市集提供美食，青洲灣派對主辦還與當地特色餐廳「豐 Bar」攜手合作，推出多人共享的新鮮海鮮套餐搭配啤酒。
民眾除了可以在海天一色的沙灘上，享受音樂、活動和美食，也可以到豐 Bar享用為這次活動特別設計的「「豐Bar蝦到爆套餐」。
主餐與配餐可以享用到新鮮海鮮及蔬果，配餐則可包括多種特色炸物，一邊享用，感受南臺灣最獨特的海岸美食饗宴。
鵬管處表示，經過整治的青洲灣沙灘現在呈現出潔淨宜人的面貌，使遊客能夠在友善的環境中親近大海。
同時，利用屏東特有的氣候條件，鵬管處致力於打造「冬日沙灘生活品牌」，強調「海邊慢活」和「質感休憩」，透過音樂、美食、生活市集以及文化旅行活動，希望能推動當地產業的發展，擴大整體觀光熱潮。
大鵬灣2024青洲灣派對系列活動總整理
- 活動地點：屏東縣東港鎮南平路631號（青洲灣）
- 青洲灣派對活動期間：113/1/8-31
- 沙雕展演：113/1/8-31
- 海派演唱會：113/1/20-21（六、日）19:00~21:00
- 海派市集：113/1/20-21（六、日）15:00~21:00
- 海洋風箏展演：113/1/20-21（六、日）15:00~17:00
- 沙灘足球：113/1/27（六）08:00-21:00、1/28（日）08:00-17:00
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。