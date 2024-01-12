屏東青洲灣派對系列活動開跑：迎王沙雕座落大鵬灣、多元美食市集逛不完、1/20、21滅火器、宋念宇領銜「海派演唱會」

屏東青洲灣派對已經成功舉辦三年，成為東港鎮最受期待的盛事之一。今年，派對也將在大鵬灣國家公園舉辦，活動自1月8日開始，一直持續到31日。

主辦單位不僅策劃了一謝列豐富多彩的活動，還與亞洲國際風箏聯合會攜手，以「海洋世界」為題，讓青洲灣成為浪漫的海洋派對。

不僅如此，這次還利用沙灘地形，首次舉辦了沙灘足球比賽，吸引了眾多參賽者前來參與，活動氛圍格外熱鬧。

沙雕展8日開跑，Q版東港迎王祭超吸睛

今年是東港迎王平安祭典大科年，這是每三年一次的盛事，同時也是被列為「國家無形文化資產」的重要時刻。為了預熱即將於9月28日展開的祭典，大鵬灣國家風景區管理處（鵬管處）在2024年青洲灣派對前夕，特別邀請到享譽盛名的沙雕大師陳坤田老師。

陳坤田老師這回以「迎王」作為主題，創作了兩座精美的沙雕作品，分別呈現Q版乘坐在王船上的5位代天巡狩王爺，以及七角頭轎班。這兩個沙雕作品，展示了陳坤田對5位王爺的理解，分別象徵著智慧、讚美、順從、愛與和平等內在本質。

而另一方面，七角頭轎班則體現了東港人心連心的象徵，呈現出團結和共融的精神。

從事沙雕藝術13年，陳坤田首次到南台灣沙灘創作，幾乎未受東北季風影響且沙況佳，沒有垃圾、貝殼，不會受海浪衝擊，易於作品保存，具發展沙雕觀光的潛力，甚至發展成國際級的星光沙雕展。

這次是陳坤田首次在南台灣的沙灘上創作，由於受東北季風影響較小，沙況良好，且沙灘上沒有垃圾和貝殼，作品不會受到海浪的衝擊，因此更容易保存。

此外，陳坤田也指出，雖然台灣有許多地方舉辦沙雕展，但大多數地點都存在一些問題，例如台中大安沙灘和馬沙溝海灘的沙土容易被海浪沖刷，或者像高雄旗津那樣沙質不佳，容易受淹。

不過大鵬灣青洲灣的沙質良好，整體環境設施也較完善，具有發展沙雕觀光的潛力。冬季更是這裡獨特的時節，陳坤田期望青洲灣的沙雕活動能夠成為常態性的活動，持續吸引人們的關注與參與。

陳坤田為此次活動製作的兩座沙雕作品，可保存長達四個月。而在夜間，鵬管處也會在展示區點亮燈光，營造出不同的風情，從一月一直到春節期間，無論何時造訪，青洲灣都能展現出多樣的迷人風采。

海派演唱會星光熠熠

另外，青洲灣派對的重頭戲，無疑是「海派演唱會」。過去在海派演唱會上邀請的卡司皆話題十足，曾邀請告五人、理想混蛋、曹雅雯、靈魂沙發等強力陣容。

今年的演唱會在1月20、21日盛大開唱，卡司陣容相當豐富，包括滅火器、溫室雜草、伯爵白、閃閃閃閃，以及公館青少年等一眾獨立樂團，呈現風格多元的音樂饗宴。

特別是以電氣搖滾聞名的「閃閃閃閃」去年（2023年）剛發行新專輯《Shiori》，預計不僅會演唱多首新歌，歌迷更期待他們能帶來眾多經典歌曲，為現場觀眾帶來一場令人陶醉的「回憶殺」。

至於滅火器則無需贅言，他們堪稱是台灣龐克搖滾樂團中最貼近人心的代表樂團，一直以來都堅定支持台灣南部的藝文活動。這次，他們預計在活動中帶來一連串令人熱血沸騰的歌曲，無疑讓歌迷們滿心期待。

除了獨立樂團外，實力派歌手「小宇」宋念宇、吳汶芳、琳誼等也將加入海派演唱會的陣容，進行接力演出，為觀眾帶來多樣且豐富的音樂表演。

吳汶芳自《超級偶像》時期廣受人知，代表作〈孤獨的總和〉至今仍是許多人在KTV中必唱的經典之一。以清亮動人的歌聲著稱的她，更是一位熱愛大海的藝人，一些歌曲的創作靈感也來自於海洋。這次她將在海邊現場演唱，相信能為現場觀眾呈現最療癒、如同海風吹拂般舒服的音樂饗宴。

而小宇在華語流行音樂領域耕耘多年，不僅是傑出的音樂製作人，更以出色的唱功聞名。作為一位擅長R&B音樂的藝人，小宇的創作常帶有濃厚的浪漫色彩。此次他擔任活動的壓軸演出，將呈獻眾多經典歌曲，勢必喚起歌迷們無數的青春回憶。

Photo Credit:截圖自 2024青洲灣派對官方網站

海派市集多家在地店家進駐

另外在青洲灣派對中，不僅有一系列豐富多彩的活動，還有豐富的「海派市集」，讓參與的民眾不僅有得看、有得聽、有得玩，還有得吃！

1月20至21日兩天，在海派市集中，可以看到眾多屏東在地攤商，包括東港在地知名的廟宇如東隆宮、東大興，以及當地知名商家如豐水產、味益鮪魚鬆蛋捲等攤位，為旅客提供最道地的東港小物和伴手禮。

此外，市集中還有屏東本地生產的檸檬、巧克力等商品，以及各種小吃如刈包、豆乳雞、雞蛋糕、熱狗等，多樣美食選擇絕對能滿足旅客的味蕾，帶來一場美食的盛宴。

與在地特色店家合作推出限量餐點

除了市集提供美食，青洲灣派對主辦還與當地特色餐廳「豐 Bar」攜手合作，推出多人共享的新鮮海鮮套餐搭配啤酒。

民眾除了可以在海天一色的沙灘上，享受音樂、活動和美食，也可以到豐 Bar享用為這次活動特別設計的「「豐Bar蝦到爆套餐」。

主餐與配餐可以享用到新鮮海鮮及蔬果，配餐則可包括多種特色炸物，一邊享用，感受南臺灣最獨特的海岸美食饗宴。

Photo Credit: 截圖自2024青洲灣派對官方網站

鵬管處表示，經過整治的青洲灣沙灘現在呈現出潔淨宜人的面貌，使遊客能夠在友善的環境中親近大海。

同時，利用屏東特有的氣候條件，鵬管處致力於打造「冬日沙灘生活品牌」，強調「海邊慢活」和「質感休憩」，透過音樂、美食、生活市集以及文化旅行活動，希望能推動當地產業的發展，擴大整體觀光熱潮。

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