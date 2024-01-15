中國花費20年編撰完成的官修「清史」沒有通過政治審查，不失為一件好事

去（2023）年底傳出消息，中國花費了20億人民幣和將近20年才編撰完成的官修「清史」，沒有通過政治審查，整個計劃被束之高閣。

中國官修清史工程是2002年開始的，承接了更早之前的「夏商周斷代工程」，是中國官修歷史的新一個大工程。根據報導，清史在2018年9月成書，共有106冊、3200萬字。想一想，整個《二十四史》的總字數是4000萬字，中國有一套全白話文翻譯版，是5000多萬字。同為白話文的清史的字數，是二十四史白話文翻譯版的的六成之多。這麼大的工程「爛尾」，當然引起歷史文化界的廣泛關注。

中國歷來重視歷史學。日常的宮廷歷史記載，以及以此編撰的史書不絕如縷，從《史記》、《漢書》開始，系統性地歷史書寫某個朝代（《史記》作為這個系列的第一部，是到當時為止的通史，《漢書》則是第一部刻意寫成的斷代史），同時它們也奠定了以本紀、列傳、志、表等為體例的紀傳體格式。後來，紀傳體和斷代史（即每一個朝代一部史書），也成為「正史」的標準格式。

最初，紀傳體格式的斷代史書都是私人撰寫的，而且多是一個人寫成，社會上也流傳不同學者寫的歷史書。從唐朝開始，就有所謂官修「正史」的傳統，即朝廷頒令修撰前朝歷史，多由學者監修，集體完成。唐太宗開始有意識地去補足缺乏斷代史（或者雖然有但質量不高）的朝代，頒令修撰晉、梁、陳、北齊、周、隋這六個朝代的斷代史（於是，從朝代順序看，《晉書》是第一部官修的正史）。

之後，朝廷把之前已流傳的《史記》、《漢書》、《後漢書》、《三國志》、《宋書》、《南齊書》、《魏書》，和這新編撰的六部斷代史，統稱為十三史，開創了「正史」傳統，即這十三部史書是歷史的「標準版本」。

到了宋朝，《南史》、《北史》（均為唐初李延壽私人著作）、《新唐書》（官修）、《新五代史》（歐陽脩私人著作）加入，變成十七史。到了明朝，把《宋史》、《遼史》、《金史》（均為元末編撰的官修史書）、《元史》（明初編撰的官修歷史）合稱二十一史。到了清朝，官修《明史》，變成二十二史，後來又把《舊唐書》（後晉官修史書）和《舊五代史》（宋初官修史書）加入，成為二十四史。

由此可見，從唐朝開始，中國政府就開始了壟斷正史編寫的傳統。在唐太宗之後寫成的私人修撰歷史書，只有歐陽脩的《新五代史》「逆襲」取代了官修《舊五代史》，能被列入正史行列。這恐怕也是因為歐陽脩本人正是官修《新唐書》的監修者，得到了「官方認證」的「御用歷史學者」之故。