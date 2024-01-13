【2024立委選舉】屏南綠營內戰：蘇震清之子蘇孟淳宣布敗選，潘孟安子弟兵徐富癸9萬票勝出

2024立委選舉，屏東縣第2選區（屏南選區）泛綠陣營分裂，戰況激烈。13日晚間約6點，蘇震清之子、無黨籍的蘇孟淳自行宣布敗選，由民進黨籍候選人徐富癸當選。

本次選舉，國民黨選擇棄守，泛綠陣營則分裂成兩派，民進黨推派前民政處長徐富癸對戰前立委蘇震清之子蘇孟淳。另外還有2名候選人，中華聯合黨的黃媚宮和人民最大黨何秋葺。

徐富癸當選稱自己是「業務上班族」，蘇孟淳敗選嘆年輕人打拚不夠

從開票開始，雙方票數相距不遠，由民進黨籍的徐富癸小幅領先，但開票半小時後，逐漸拉開票數差距，雙方相距近萬票。

晚間5點59分，無黨籍的蘇孟淳自行宣布敗選。截至發稿19點25分，徐富癸得到9萬8939票，得票率53.44％，而蘇孟淳得到7萬4537票，得票率40.26％。兩人差距2萬2402票。

徐富癸19點26分宣布當選，他回憶道參與過多場選舉，此次是第一次從幕後走到臺前，感謝投票支持他的鄉親朋友，也向投票給賴清德、蕭美琴和民進黨的支持者道謝。

徐富癸將自己定位成一個「業務上班族」，也向選民承諾，進入國會以立委的身份為屏南做更多事，打造一個更好的國家、更好的屏東。

徐富癸表示，未來將會爭取更完善的社會照顧、全面的基礎建設，打造更有競爭力的經濟環境。

最後，徐富癸也說：「選舉是一時的，我們的家鄉，屏東，是包容的。我們的民主、我們的國家，台灣，是永遠的。」

對手蘇孟淳則是在傍晚5點59於東港的競選總部自行宣布敗選。蘇孟淳說道：「年輕人打拼不夠，這次選舉沒意外會落選。」

蘇孟淳也表示，他不會失志，未來有機會會繼續向前。他也向支持者、競選團隊表達感謝，謝謝總部的長輩、前輩們願意帶領年輕人，給年輕人一個機會為大家做事。

台下支持者們為蘇孟淳打氣、高喊「再接再厲」、「準備好再出發」。最後，蘇孟淳的父親蘇震清也說道：「勝敗本是兵家常事，年經人也說了我們會繼續努力。」

屏南泛綠分裂：總統的故鄉、潘孟安本命區，綠營「輸不得」

屏南選區一向是綠營的鐵票倉，包括萬丹鄉、潮州鄉、東港鄉等22個鄉鎮，不但是總統蔡英文的故鄉，也是前縣長潘孟安的「本命區」。本屆選舉遇上泛綠陣營分裂，國民黨本有望突破重圍，卻遲遲沒有推出候選人。

外界原先看好國民黨籍候選人蘇清泉，他在2022年縣長選舉中於屏南選區獲得最高票，但卻表態不參選區域立委，列國民黨不分區立委第11名。最終，國民黨在本屆屏南選區未推派人選。

民進黨方面，原先推派的候選人、縣議員許展維因違反採購法宣布退選後，改由潘孟安徒弟、縣府民政處處長徐富癸代表出戰。徐富癸過去曾任《聯合報》恆春駐地記者3年，也在潘孟安立委和縣長服務處擔任主任，後來又出任屏東縣府民政處處長。

前民進黨籍立委蘇震清，4年前因SOGO收賄案，違反政治獻金法遭起訴，受到黨內「排黑條款」限制，交棒給曾經擔任過國會助理的兒子蘇孟淳。

蘇孟淳出生屏東政治世家，爸爸蘇震清是民進黨籍的前立委，爺爺蘇嘉川是前屏東縣長治鄉代會副主席，叔叔更是前立法院長、前總統府秘書蘇嘉全，家族長期在深耕屏東，握有豐厚政治資源。

選前5個月接棒參選，徐富癸主打清廉、縣政經驗

此次參選，是徐富癸第一次投身選舉。他在選前5個月「授命」辭去民政處處長一職，接替縣議員許展維出選屏東第2選區。徐富癸表示自己在縣府服務超過8年，主打經驗牌和清廉。

競選期間，賴清德3個月內5度南下為徐富癸站台，強調徐富癸的「正綠」身份，歷任縣長周春米、潘孟安、曹啟鴻、蘇貞昌等人相繼為他站台。

徐富癸是前縣長潘孟安的核心幕僚，而對手蘇孟淳是前綠營資深立委蘇震清之子，兩人因為背後「主帥」在2020年縣長初選的心結，不斷相互以選舉看版較勁，被外界說是潘、蘇兩人的延長賽。

蘇孟淳喊出：「反對新潮流壟斷屏東，支持蘇孟淳在地聯盟」，批評徐富癸也是「潘氏利益集團」的一員，是潘家發聲筒，無法代表民意，更稱屏東不能只有一種聲音。

徐富癸則說自己和周春米都不姓「潘」，他跟潘孟安也不是父子，否決了「潘氏家族」一說，也藉機諷刺蘇孟淳和他的父親蘇震清。徐富癸也表示，自己沒有家族政治詬病，相信選民心中自有一把尺，選出清廉的政治人物。

蘇孟淳喊「在地聯盟」，國民黨立委站台催泛藍選票仍敗

競選期間，蘇孟淳主張不分黨派組成「在地聯盟」，不僅鞏固自家鐵票，也極力吸收其他政黨選民。

蘇震清為蘇孟淳站台時批評，屏東的政治已經跟以前不一樣了。他細數2022年九合一大選，潘孟安在黨內初選時「指定」自己人周春米，排擠另2名候選人鐘佳濱、莊瑞雄，更與周春米一同為國民黨籍議員站台。

這次選戰，蘇孟淳喊出：「反對新潮流壟斷屏東，支持蘇孟淳在地聯盟」，批評徐富癸也是「潘氏利益集團」的一員，是潘家發聲筒，無法代表民意，更稱屏東不能只有一種聲音。

此舉在再加深了蘇家與民進黨新潮流派系的芥蒂，地方人士也評論，蘇震清、蘇孟淳與民進黨越走越遠。

事實上，早在2022年縣長選舉前夕，蘇震清就被拍到為國民黨籍候選人蘇清泉站台，因而被貼上「背骨」標籤。如今，蘇家陣營再與蘇清泉結盟籌組「在地陣營」，更加驗證外界揣測。

蘇家父子強調，對於藍綠或第三陣營都很歡迎。此次的選戰中，蘇清泉也被捕捉到與蘇孟純同框，蘇清泉更高喊：「蘇孟淳凍蒜（當選）。」

蘇震清則替兒子喊話，指出蘇孟淳以「無黨籍」參選，當然能尋求其他政黨協助，表示：「政治本來就是尋求最大合作空間。」