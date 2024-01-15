年關將近，該不該離職轉換跑道？先了解五大工作趨勢再決定
我們想讓你知道的是
面對新的一年的新挑戰，並非一條平緩的路，有時順遂、有時坎坷，有時看似繞了一大圈回到同樣的地方，但要相信所走的每一步路都是更加認識自己、實現自我的過程。《Cheers》參考全球管顧報告，為你歸納5大工作趨勢。
在新的一年，準備好在職涯的馬拉松持續奔跑，還是打算另尋賽道？《Cheers》參考全球管顧報告，為你歸納五大工作趨勢。
趨勢1：靠AI提升求職力
不斷修改求職履歷的繁複過程讓不少人身心俱疲，事實上，你的競爭對手可能已經正在用AI找工作。
生成履歷範本並客製化調整、利用AI比較不同公司的工資，獲得更多籌碼與公司討論薪資，或者更快撇除掉一些不符市場行情的工作，甚至可以和AI對談進行模擬面試。
不過，近年科技公司大規模裁員，大量求職者湧現，利用AI的求職詐騙也隨之猖獗。
美國求職網站《ZipRecruiter》指出，詐騙集團利用「高薪、工作內容輕鬆」的假工作機會，吸引人掉入陷阱，藉以竊取個資與銀行帳號等重要資訊。其中，更特別鎖定尋找遠距工作的人，引發多起詐騙慘案。
當你在各大求職平台瀏覽時，已經懷疑某個工作好到讓人難以置信時，請不要輕忽自己的直覺。
趨勢2：年輕人看過來！企業從高中就開始獵才
知名獵頭公司光輝國際（Korn Ferry）指出，大型公司在2024年將會擴大招募年齡，從高中、技術學校、非傳統高等教育機構尋找有潛力的學生。
這種招募初階人才的方式，除了能讓預算緊縮的公司喘口氣；同時，人才庫愈廣泛，也愈能將創新想法帶入公司，更能實現DEI（Diversity, Equity and Inclusion，多元、平等與共融）目標。
這群新世代員工，歷經疫情中的遠距學習以及平衡工作與生活的意識高漲，他們普遍期望雇主提供更具彈性的工作形式，也期待雇主擁有更多包容與同情心、關注員工在工作時的心理健康等。
趨勢3：公司更看重「技能」多過冠冕堂皇的背景
若你在應徵工作時，經常擔心要與來自知名公司的人才競爭，千萬別退縮或認定自己不如他人。
2024年公司的招募策略，更看重求職者的專業技能與知識，主因是產業環境變化劇烈，企業所需的技能差距也愈來愈大，急需能夠彌補落差的人才。
企業尋找的不只是技術上的能力，應徵者的領導力也會是關鍵之一。公司會專注於培養其商業策略需要的能力，透過招募有潛力的領導者，也能協助提升團隊技能。
與其花心思在與他人進行無限的比較，轉個念頭，將能量與時間花在認識自己的能力、獨有的長處，強大自我內在並找到明確目標更顯重要。
趨勢4：領導者的「同理心」會決定團隊績效
根據Korn Ferry對3000位人資的調查，30％表示公司高層缺乏同理心。對於想僱用與留住高績效人才的公司來說，這將會是一大重傷。
富有同理心的領導力代表擁有了解別人需求、理解他人感受和想法的能力。成功的領導者需更加「以人為本」，並且能夠與來自不同團隊、部門、國家、文化和背景的人合作。
美國創新領導力中心（Center for Creative Leadership, CCL）研究也指出，一個人在工作時所展現的同理心與工作績效呈正相關。
公司領導是否具有同理心，最直接的觀察點是：員工能否保持生活與工作的融合與平衡、能否自由地發表對公司的見解⋯⋯等
謙虛地聆聽來自不同階層員工的建議，會是領導者2024年有效留才的方向之一。
趨勢5：人生重大選擇來了——搬家或辭職
後疫情時代下，大多數人享受在家工作的便利與舒適感，但許多公司陸續取消遠距辦公形式，連原本入職就是遠端工作的人，也開始煩惱是否要為了配合公司政策而搬到鄰近辦公室的地方或另尋其他工作。
搬家可說是一大工程，對於想挽留人才的公司，應重新審視其對於員工的搬遷（relocate）政策。
面對新的一年的新挑戰，並非一條平緩的路，有時順遂、有時坎坷，有時看似繞了一大圈回到同樣的地方，但要相信所走的每一步路都是更加認識自己、實現自我的過程。
本文經Cheers快樂工作人授權刊登，原文發表於此
原標題：２０２４年全球５大工作趨勢：用AI求職、企業獵才從高中就開始
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：王祖鵬
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
我們想讓你知道的是
SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。