年關將近，該不該離職轉換跑道？先了解五大工作趨勢再決定

在新的一年，準備好在職涯的馬拉松持續奔跑，還是打算另尋賽道？《Cheers》參考全球管顧報告，為你歸納五大工作趨勢。

趨勢1：靠AI提升求職力

不斷修改求職履歷的繁複過程讓不少人身心俱疲，事實上，你的競爭對手可能已經正在用AI找工作。

生成履歷範本並客製化調整、利用AI比較不同公司的工資，獲得更多籌碼與公司討論薪資，或者更快撇除掉一些不符市場行情的工作，甚至可以和AI對談進行模擬面試。

不過，近年科技公司大規模裁員，大量求職者湧現，利用AI的求職詐騙也隨之猖獗。

美國求職網站《ZipRecruiter》指出，詐騙集團利用「高薪、工作內容輕鬆」的假工作機會，吸引人掉入陷阱，藉以竊取個資與銀行帳號等重要資訊。其中，更特別鎖定尋找遠距工作的人，引發多起詐騙慘案。

當你在各大求職平台瀏覽時，已經懷疑某個工作好到讓人難以置信時，請不要輕忽自己的直覺。

趨勢2：年輕人看過來！企業從高中就開始獵才

知名獵頭公司光輝國際（Korn Ferry）指出，大型公司在2024年將會擴大招募年齡，從高中、技術學校、非傳統高等教育機構尋找有潛力的學生。

這種招募初階人才的方式，除了能讓預算緊縮的公司喘口氣；同時，人才庫愈廣泛，也愈能將創新想法帶入公司，更能實現DEI（Diversity, Equity and Inclusion，多元、平等與共融）目標。

這群新世代員工，歷經疫情中的遠距學習以及平衡工作與生活的意識高漲，他們普遍期望雇主提供更具彈性的工作形式，也期待雇主擁有更多包容與同情心、關注員工在工作時的心理健康等。

趨勢3：公司更看重「技能」多過冠冕堂皇的背景

若你在應徵工作時，經常擔心要與來自知名公司的人才競爭，千萬別退縮或認定自己不如他人。

2024年公司的招募策略，更看重求職者的專業技能與知識，主因是產業環境變化劇烈，企業所需的技能差距也愈來愈大，急需能夠彌補落差的人才。

企業尋找的不只是技術上的能力，應徵者的領導力也會是關鍵之一。公司會專注於培養其商業策略需要的能力，透過招募有潛力的領導者，也能協助提升團隊技能。

與其花心思在與他人進行無限的比較，轉個念頭，將能量與時間花在認識自己的能力、獨有的長處，強大自我內在並找到明確目標更顯重要。

趨勢4：領導者的「同理心」會決定團隊績效

根據Korn Ferry對3000位人資的調查，30％表示公司高層缺乏同理心。對於想僱用與留住高績效人才的公司來說，這將會是一大重傷。

富有同理心的領導力代表擁有了解別人需求、理解他人感受和想法的能力。成功的領導者需更加「以人為本」，並且能夠與來自不同團隊、部門、國家、文化和背景的人合作。

美國創新領導力中心（Center for Creative Leadership, CCL）研究也指出，一個人在工作時所展現的同理心與工作績效呈正相關。

公司領導是否具有同理心，最直接的觀察點是：員工能否保持生活與工作的融合與平衡、能否自由地發表對公司的見解⋯⋯等

謙虛地聆聽來自不同階層員工的建議，會是領導者2024年有效留才的方向之一。

趨勢5：人生重大選擇來了——搬家或辭職

後疫情時代下，大多數人享受在家工作的便利與舒適感，但許多公司陸續取消遠距辦公形式，連原本入職就是遠端工作的人，也開始煩惱是否要為了配合公司政策而搬到鄰近辦公室的地方或另尋其他工作。

搬家可說是一大工程，對於想挽留人才的公司，應重新審視其對於員工的搬遷（relocate）政策。

面對新的一年的新挑戰，並非一條平緩的路，有時順遂、有時坎坷，有時看似繞了一大圈回到同樣的地方，但要相信所走的每一步路都是更加認識自己、實現自我的過程。

本文經Cheers快樂工作人授權刊登，原文發表於此

原標題：２０２４年全球５大工作趨勢：用AI求職、企業獵才從高中就開始

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：王祖鵬