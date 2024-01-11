「奧斯卡風向球」2024美國演員工會獎電影類入圍名單：「芭本海默」持續豐收，本屆又有哪些意外？
我們想讓你知道的是
奧斯卡極為重要的風向指標「美國演員工會獎」公布第30屆入圍名單，其中還是以《Barbie芭比》、《奧本海默》最受矚目，雙雙入圍4項大獎；此外，本屆入圍名單又有哪些意外呢？又為什麼說「美國演員工會獎」是奧斯卡的風向球呢？
奧斯卡極為重要的風向指標「美國演員工會獎」（Screen Actors Guild Awards，SAG Awards） 在昨（10）日公布第30屆入圍名單。
綜覽此屆電影類別入圍名單，還是以《Barbie芭比》、《奧本海默》最受矚目，兩片雙雙入圍了包含最佳整體演出在內的4項大獎。
《奧本海默》的席尼墨菲（Cillian Murphy）、小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）延續金球獎獲獎的氣勢，分別入圍最佳男主角以及最佳男配角，至於在《奧本海默》中飾演奧本海默妻子的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）也入圍了最佳女配角。
至於《Barbie芭比》則同樣有瑪格羅比（Margot Robbie）、雷恩葛斯林（Ryan Gosling）入圍最佳女主角以及最佳男配角，更入圍了最佳整體動作演出。從名單檢視，「芭本海默」（Barbenheimer）的得獎、入圍氣勢，將一路走至奧斯卡。
為什麼稱美國演員工會獎是奧斯卡重要的風向指標，要先了解美國演員工會的組成。
《關鍵評論網》〈原來奧斯卡那麼好預測（下）：要猜小金人得主？看專業的工會獎下注最準〉文章中指出，演員工會獎是由「演員工會暨美國電視和廣播藝人聯合會」（SAG-AFTRA）主辦，工會成員約16萬人，擴及演員、歌手、配音員等領域。演員工會獎每年隨機從整體16萬會員中，各選取2100位任命為當屆具投票資格的評審。
可以理解美國演員工會獎的組成皆是相關專業影視人員，而奧斯卡也是由這群所謂的「業界人士」投票選出（奧斯卡會員數突破9000人，除了演員之外還有其餘的影人，例如導演、製片），媒體、影評多數被排除在外。
因此，演員工會獎的這些評審，也有部分人選擁有奧斯卡的投票資格，這群人在演員工會將票投出去，在奧斯卡評比時，也有機會投給同樣的候選人，所以美國演員工會獎的得主之於奧斯卡，有相當程度的參考價值。
從進入21世紀的歷史數據來看，除了《水底情深》 、《幸福綠皮書》、《游牧人生》，其餘奧斯卡最佳影片的得主，都曾經入圍過「最佳整體演出」；換句話說，只要入圍美國演員工會的整體演出，基本上就是拿到奧斯卡最佳影片的入場券；過往沒入圍演員工會的最佳整體演出的片子，基本上不可能拿下奧斯卡最佳影片。
此外，以男女主角為例，在演員工會獎拿下帝后的演員，最終全數入圍奧斯卡，且多數都如願在奧斯卡笑到最後。
綜覽過往近10年左右的大數據，在美國演員工會拿獎卻沒獲得奧斯卡男女主角的演員，分別僅有2009年的梅莉史翠普 （Meryl Streep）、2012年的薇拉戴維絲（Viola Davis）、2019年的葛倫克蘿絲 （Glenn Close） 、2017年的丹佐華盛頓（Denzel Washington）和2021年的查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）、薇拉戴維絲（Viola Davis）。
值得一提的是，去（2023）年奧斯卡的最佳影片以及演技獎項，全數與去年的演員工會獎得主重疊，分別是最佳影片《媽的多重宇宙》、最佳男主角《我的鯨魚老爸》布蘭登費雪（Brendan Fraser）、最佳女主角《媽的多重宇宙》楊紫瓊、 最佳男配角《媽的多重宇宙》關繼威、最佳女配角《媽的多重宇宙》潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）。
因此奧斯卡的風向球，以及現階段奧斯卡獎項的領跑者，看各大工會獎就會有相當準確度，除了演員工會之外，還有導演工會、製片人工會等等。
今（2024）年的演員工會獎比較特別的是，去（2023）年才剛結束長達118天的罷工，11月演員工會和製片廠達成談判，新協議將演員的片酬提高，並且談及了在串流平台的分潤收益，並且防止使用人工智慧的共識。
而本屆演員工會的電影類入圍名單，領跑的當屬前文提及的「芭本海默」，這兩部作品也是朝向電影院而生的電影，從疫情後的串流／電影院關係的此消彼長，再到罷工的談判內容，也不能看出《Barbie芭比》、《奧本海默》的入圍，對於演員工會獎的意義。
除此之外，除了「芭本海默」引領風騷之外，美國名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）堅持要在電影院放映的《花月殺手》，也入圍了最佳整體演出、女主角（莉莉葛萊史東）、男配角（勞勃狄尼洛）3項大獎，若沒意外，屆時《花月殺手》將與「芭本海默」在奧斯卡形成三強鼎立的入圍局面。但可惜的是，《花月殺手》男主角李奧納多狄卡皮歐本次並未受到演員工會獎的青睞入圍。
最後，本屆演員工會獎也有些驚喜與遭到忽略的部分，驚喜部分，《American Fiction》的斯特林布朗（Sterling K. Brown）擠下《可憐的東西》馬克魯法洛（Mark Ruffalo）等明星演員入圍，這也有望增添他入圍奧斯卡的機會。而《泳不放棄》的安妮特班寧（Annette Bening）、《法拉利》的潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）也闖進了這份入圍名單。
Tags：
運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
我們想讓你知道的是
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為 2020 東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯，深入聊聊運動家的精神與力量。
第33屆夏季奧林匹克運動會，即將在2024年法國巴黎盛大展開！在這個運動選手的最高殿堂，全球一心共襄盛舉的體育賽事，身為奧林匹克／帕拉林匹克全球合作夥伴安聯集團，自然不能錯過！此次與運動視界攜手合作，以卓越、友誼、融合、尊重等核心價值，串聯全球運動選手與粉絲，傳遞安聯奧運代言人的精神 Get Ready For The Best！
精心規劃了2024年巴黎奧運主題雙人遊，不僅免費提供2場奧運賽事門票，更包括入住4晚巴黎市區酒店住宿，與巴黎交通往返比賽會場等超值福利，透過運動的力量，共同點燃奧運熱情！
詳情獲獎方法請讀完全文或點選收聽本集「運動視界啪」節目。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯獻聲說法，兩人暢談了在運動競技上的堅定意志與一路走來的心路歷程，且讓我們稍稍一睹節目裡的精彩內容。
「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運
奧運之旅！安聯人壽2024年巴黎奧運主題雙人遊抽獎活動 Get Ready For The Best！
即日起～2024/2/29，到「奧運之旅！安聯人壽2024年巴黎奧運主題雙人遊抽獎活動網站」，上傳你最精彩的運動時刻，搭配運動帶給你的人生啟發心得，就有機會獲得前往巴黎奧運的機會！