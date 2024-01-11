「奧斯卡風向球」2024美國演員工會獎電影類入圍名單：「芭本海默」持續豐收，本屆又有哪些意外？

奧斯卡極為重要的風向指標「美國演員工會獎」（Screen Actors Guild Awards，SAG Awards） 在昨（10）日公布第30屆入圍名單。

綜覽此屆電影類別入圍名單，還是以《Barbie芭比》、《奧本海默》最受矚目，兩片雙雙入圍了包含最佳整體演出在內的4項大獎。

《奧本海默》的席尼墨菲（Cillian Murphy）、小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）延續金球獎獲獎的氣勢，分別入圍最佳男主角以及最佳男配角，至於在《奧本海默》中飾演奧本海默妻子的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）也入圍了最佳女配角。

至於《Barbie芭比》則同樣有瑪格羅比（Margot Robbie）、雷恩葛斯林（Ryan Gosling）入圍最佳女主角以及最佳男配角，更入圍了最佳整體動作演出。從名單檢視，「芭本海默」（Barbenheimer）的得獎、入圍氣勢，將一路走至奧斯卡。

《奧本海默》劇組於金球獎｜Photo Credit: GettyImages 《奧本海默》劇組於金球獎橫掃5項大獎成為最大贏家。

為什麼稱美國演員工會獎是奧斯卡重要的風向指標，要先了解美國演員工會的組成。

《關鍵評論網》〈原來奧斯卡那麼好預測（下）：要猜小金人得主？看專業的工會獎下注最準〉文章中指出，演員工會獎是由「演員工會暨美國電視和廣播藝人聯合會」（SAG-AFTRA）主辦，工會成員約16萬人，擴及演員、歌手、配音員等領域。演員工會獎每年隨機從整體16萬會員中，各選取2100位任命為當屆具投票資格的評審。

可以理解美國演員工會獎的組成皆是相關專業影視人員，而奧斯卡也是由這群所謂的「業界人士」投票選出（奧斯卡會員數突破9000人，除了演員之外還有其餘的影人，例如導演、製片），媒體、影評多數被排除在外。

因此，演員工會獎的這些評審，也有部分人選擁有奧斯卡的投票資格，這群人在演員工會將票投出去，在奧斯卡評比時，也有機會投給同樣的候選人，所以美國演員工會獎的得主之於奧斯卡，有相當程度的參考價值。

從進入21世紀的歷史數據來看，除了《水底情深》 、《幸福綠皮書》、《游牧人生》，其餘奧斯卡最佳影片的得主，都曾經入圍過「最佳整體演出」；換句話說，只要入圍美國演員工會的整體演出，基本上就是拿到奧斯卡最佳影片的入場券；過往沒入圍演員工會的最佳整體演出的片子，基本上不可能拿下奧斯卡最佳影片。

此外，以男女主角為例，在演員工會獎拿下帝后的演員，最終全數入圍奧斯卡，且多數都如願在奧斯卡笑到最後。

綜覽過往近10年左右的大數據，在美國演員工會拿獎卻沒獲得奧斯卡男女主角的演員，分別僅有2009年的梅莉史翠普 （Meryl Streep）、2012年的薇拉戴維絲（Viola Davis）、2019年的葛倫克蘿絲 （Glenn Close） 、2017年的丹佐華盛頓（Denzel Washington）和2021年的查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）、薇拉戴維絲（Viola Davis）。

值得一提的是，去（2023）年奧斯卡的最佳影片以及演技獎項，全數與去年的演員工會獎得主重疊，分別是最佳影片《媽的多重宇宙》、最佳男主角《我的鯨魚老爸》布蘭登費雪（Brendan Fraser）、最佳女主角《媽的多重宇宙》楊紫瓊、 最佳男配角《媽的多重宇宙》關繼威、最佳女配角《媽的多重宇宙》潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）。

因此奧斯卡的風向球，以及現階段奧斯卡獎項的領跑者，看各大工會獎就會有相當準確度，除了演員工會之外，還有導演工會、製片人工會等等。

Photo Credit: GettyImages 《媽的多重宇宙》劇組去年於演員工會獎大獲全勝，橫掃4大獎，成為影史在演員工會獎拿走最多獎項的電影。

今（2024）年的演員工會獎比較特別的是，去（2023）年才剛結束長達118天的罷工，11月演員工會和製片廠達成談判，新協議將演員的片酬提高，並且談及了在串流平台的分潤收益，並且防止使用人工智慧的共識。

而本屆演員工會的電影類入圍名單，領跑的當屬前文提及的「芭本海默」，這兩部作品也是朝向電影院而生的電影，從疫情後的串流／電影院關係的此消彼長，再到罷工的談判內容，也不能看出《Barbie芭比》、《奧本海默》的入圍，對於演員工會獎的意義。

除此之外，除了「芭本海默」引領風騷之外，美國名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）堅持要在電影院放映的《花月殺手》，也入圍了最佳整體演出、女主角（莉莉葛萊史東）、男配角（勞勃狄尼洛）3項大獎，若沒意外，屆時《花月殺手》將與「芭本海默」在奧斯卡形成三強鼎立的入圍局面。但可惜的是，《花月殺手》男主角李奧納多狄卡皮歐本次並未受到演員工會獎的青睞入圍。

最後，本屆演員工會獎也有些驚喜與遭到忽略的部分，驚喜部分，《American Fiction》的斯特林布朗（Sterling K. Brown）擠下《可憐的東西》馬克魯法洛（Mark Ruffalo）等明星演員入圍，這也有望增添他入圍奧斯卡的機會。而《泳不放棄》的安妮特班寧（Annette Bening）、《法拉利》的潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）也闖進了這份入圍名單。