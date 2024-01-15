《指間的溫度》：那些從越南來台灣度假的美國大兵急著去找女人，練就了我的「隔空量身術」
我們想讓你知道的是
超過五十年的經驗累積，讓他對設計、量身、布料選擇、場合搭配等，擁有眼光獨到的見解，堪稱台灣的國寶級人物！多年前他更遠赴法國深造服裝設計，讓台灣的男士西服與世界接軌，日本NHK電視台在採訪時，甚至尊封他為「訂製西裝的末代武士」，在在彰顯他對西服的執著與認真，著實令人敬佩！
口述：林育松｜撰搞：林錚顗
隔空量身
說來有趣，我在訂製西服界做了五十多年，有關西裝的製作過程及原理可說是了然於胸，倒背如流；對於西裝與其它衣服的穿搭，更是有獨到的見解，深獲客人信賴，但其實我不會剪裁縫製，只會量身。
我最早的量身對象是那些從越南來台灣度假的美國大兵，他們有些人可能剛離開戰場就直接飛來台灣，軍服上常沾著泥土和血跡。據說美國軍方為維護軍人形象，規定他們外出時不能直接穿軍服，於是有便服的穿便服，沒便服的就會到西服店買襯衫、長褲、襪子，順利度過休假的第一晚。
通常美國大兵上門，除了買襯衫外，最重要的就是量身做西裝。當時訂製西裝一套要價四十美金，襯衫一件四美金，兩者比例十比一，這樣的比例，禮德一直沿用到今天。
美軍來台度假的首要行程是外出飲酒作樂、找女人，為了配合他們，我們必須快速完成量身，約莫五分鐘就要搞定一人。通常他們喜歡一人一房，有時為了省錢，也會有好幾個人擠在一個房間內。那些等不及的大兵會一邊淋浴，一邊要我幫他量身，我的「隔空量身術」就是在這種情況之下練成的。假如我無法及時完成量身工作，等到酒吧的那些女孩把他們帶出去玩，我就再也沒機會賺到他們的錢了。
量身時，我們會隨身帶著公司的小布樣讓客人挑選，同時也帶著內褲、領帶、領帶夾之類的小東西，以備客人不時之需。這些小東西的銷售所得全歸我們自己所有，毋須上繳公司，因為這是老闆默許的福利。
由於經常會有外快收入，為了怕搞混，我都會固定把外快放在褲子左邊口袋，把公司應收帳款放在右邊口袋。有一次，我回到店裡繳交帳款，一不小心掏錯左邊的口袋，老闆一看便開玩笑地說：「咦，竟然賺得比我還多喔！」
通常我們都是晚上到飯店量身，隔天早上八點送貨收款，全部都是現金交易，不找零。之所以需要這麼早去飯店收錢，無非就是怕那些大兵把身上的現金花光，我們收不到錢，公司等於白忙一場。
大多數的美軍喜歡自己一個房間，我想是為了方便與女人共度良宵吧！我們幫他們完成量身之後就會請師傅直接製作，沒有再讓他們試穿，因為士兵們在房裡忙得不亦樂乎，根本不會出來應門，況且一套新西裝就只穿這幾天，即使有些小地方不合身，客人也不會太在意。
想當年我量身做好的第一套西裝褲，穿在客人身上竟變成七分褲，那位客人還是將它收了下來，讓我有些不好意思！
在那麼多次的量身經驗中，我曾遇到一個黑人士兵，即使人已經在旅館房間內，依然瑟瑟發抖。我猜他應該是剛從戰場被拉下來不久，還沒從戰爭的恐懼中恢復過來。於是我便開口問他發生了什麼事，有什麼需要幫忙的嗎？
他看了看我，稍稍放鬆心情，他說：「說來話長！前幾天，我們隊上十二位弟兄外出巡邏，當時大家走在農地的田埂上，田裡有幾個披著蓑衣的農民正彎著腰在插秧。突然，那些農民從蓑衣底下拿出步槍對我們瘋狂掃射，當場就死了十位弟兄。……說實在的，我們根本分不清那些農民是南越還是北越，因為他們長得都一個樣……，就因為我們無法判斷誰是敵，誰是友，所以好多戰友都是這樣莫名其妙死去。」士兵邊說邊顫抖，說完之後又垂下頭去。
我安慰他說，「我想，你們一直都處在這種高度緊張的狀態下吧！」
他說：「是的，我們最怕走進樹林，裡頭經常有插著無數削尖竹子的木板，有人被這種機關刺得血肉模糊；我們也不敢進入北越所挖的地道，北越士兵總是故意誘敵深入，等我們進入坑道後再用機槍掃射，沒有人能僥倖逃脫的。」
或許是壓抑許久的情感得到宣洩，他的情緒漸漸穩定下來，又接著說，「有天晚上，五個美軍從酒吧出來，正準備搭乘吉普車回部隊，途中他們遇到一個賣花的小女孩，手上提著一個籃子，口裡喊著『賣花…賣花…』。後來小女孩將其中一位士兵買的花放入吉普車內，車子行駛五公尺後，『轟』的一聲，吉普車發生爆炸，坐在後面的三個人當場被炸死。誰也沒料到，那位看似天真無邪的小女孩，居然暗地裡送了美國大兵一枚手榴彈。」說完，他變得很安靜，臉上的表情卻很複雜，似乎是憤怒中帶著恐懼。
過了一會兒，我試探性地問他，是否可以進行量身了？他笑了笑，點了點頭。
不可諱言的，當時的美軍就是在這樣的環境之下作戰，因此，當他們有機會外出度假，自然是縱情酒色，今朝有酒今朝醉，管他山崩或地裂。畢竟，休完這次就要回部隊集合，等到他們再上戰場，根本就不知道自己是否還有命留到下次休假的那一天？
說來不怕你笑，我為了印證當時黑人大兵所說的故事真偽，後來還特意去看了《越戰獵鹿人》、《現代啟示錄》、《七月四日誕生》這三部有關越戰時期的電影，果然，電影裡就有類似的劇情，這證明了他所言不虛。
話說回來，經過多年磨練，我的隔空量身技術似乎比以前更勝一籌。只要人站在前面，當場看到他的身高、體型，我就可以抓出相符的數字，之後再憑經驗調整其身體各部位的比例。
曾經有位客人因為在美國找不到適合他兒子穿的衣服，於是來找我訂做西裝。我當時想，這個人體型較為矮瘦，他的兒子身材應該也跟他差不多。為求準確，我請他提供兒子的身高、體重、年齡，另外還有照片，後來他自己也訂製了一套西裝，準備穿去美國探望兒子。
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最新民調》英美仍是國人留學夢幻首選！超過6成民眾挑選留學顧問關鍵是：能為個人量身打造專屬的留學計畫
我們想讓你知道的是
在出國留學申請的這一條競爭路上，第一道關卡往往就是找不到正確訊息，加上資料準備時間短，單靠自己幾乎是不可能的任務，與其單打獨鬥，靠自己慢慢摸索，不如與「Crimson Education 紅序國際教育」一起搭上通往夢想的特快車吧。
哈佛大學、麻省理工學院、牛津大學⋯這些首屈一指的世界名校，你知道他們各自的特色與入學必備條件分別是什麼嗎？該如何評估自身優勢擬定最適合自己的升學策略？或者，從這些名校畢業之後能夠有什麼工作機會呢？
留學的第1道關卡：時間有限，但需要很多準備
每一所國外大學所需的申請條件都不一樣，無論是SAT/ACT、托福、雅思…等，要在短時間內搞清楚需要哪些留學文件與國外大學申請的時間，甚至要在同時間準備升學考試、課外活動和國際競賽、撰寫申請作文、替自己精準打造升學規劃…這幾乎是所有申請者的切身之痛——時間有限，不是所有人都擁有充裕時間面對繁瑣的準備過程。
即使是千里馬，也需要伯樂提攜與支持，才不會浪費了獨有的天份，單靠自己只會走更多冤枉路。倘若，你有機會站上巨人的肩膀看世界，這一條成就自己、探索國外的留學路，是否就不再是充滿荊棘的天堂路，而是一班通往夢想的特快車呢？
地點、準備時間與加分項：留學申請者最在意的3件事
對此，TNLR（關鍵議題研究中心）針對留學需求與取向進行市場調查，調查中發現，民眾對於「申請學校的所在地」有明顯偏好，台灣網民出國留學首選是美國（38.5%），接著則是加拿大（15.3%）及英國（12.8%），顯見英美仍是國人留學夢幻所選。
其次是「申請留學的準備時間」，若是申請全球前50名大學，將近9成以上網民認為需耗時6個月以上，甚至過半數認為至少需要1年以上時間準備。同樣的，根據Crimson Education 紅序國際教育過往協助學生的結果，參與Crimson升學輔導超過4年以上的學生，比起接受1年輔導的學生，申請上常春藤名校的機率高出4倍。此外，接受Crimson輔導的學生更比其他學生有平均高出4.5倍的錄取率申請上英美頂尖名校，換句話說，提早開始準備、選擇合適的顧問公司，更能夠有效的提升其錄取常春藤名校、美國排名前20大學的機率。
最後，則是有超過9成的民眾認為，「課外活動和領導經歷」對於留學申請非常重要，這源自於國外大學對於課業成績以外，個人的經驗與能力的看重，如何透過打造「個人品牌」，讓面試官能快速了解數字面外的表現與特色就更為重要。
由調查結果可以了解到，如何在時間內準備好完善的申請資料，對有意留學者來說是至關重要的事，因此許多申請者進而會尋求留學顧問公司的協助，但顧問公司百百間，該如何挑選才對呢？
世界最權威的英美澳升學領導者Crimson Education紅序國際教育協助申請者打造專屬計畫
無獨有偶，留學國家、準備時間、課外活動和領導經歷，這3個關鍵點都是「Crimson Education 紅序國際教育」的擅長優勢。
Crimson的足跡超過20個國家，全球遍布28個辦公室，旗下有2,400位策略師、升學導師以及家教，由畢業於美國常春藤聯盟大學與英國頂尖名校的優秀教師組成師資。這群強大的跨國支援，不僅擁有豐富面對世界各地學生的教學經驗，還包括超過30位前英美頂尖大學招生審核官，學生可從他們身上得到難能可貴的第一手資訊。Crimson還有獨家開發的APP 「Crimson App」，協助管理留學時程、觀看過往學生成功案例與作文資料，透過平台可與Crimson校友及導師交流，並搭配獨家開發的評分機制「Pathfinder」能根據學生的準備進度預估落點學校。
其次，Crimson的「Rise超前學習方案」更是獨步全球，專為11至14歲學生設計前輔導項目，包含興趣開發、學術鑽研、課外活動、軟技能培養，協助學生提前與世界菁英接軌，確保擁有個性化、有效的成長計劃，將學生引導到夢想學校。
即使錯過中小學，Crimson也能協助申請寄宿英美菁英高中，如菲利普斯學院（Phillips Academy）、菲利普斯艾希特學院（Phillips Exeter Academy）、喬特羅斯瑪麗中學（Choate Rosemary Hall）等，這些學校都以學生高錄取率進入美國常春藤和其他頂尖大學而聞名，Crimson專家將與學生長期合作，長期培養學生的申請資格。
而美國大學強調全面人格發展，也從前述的調查結果中顯現，個人品牌的打造與準備是格外重要的。Crimson更有專門的課外活動還有國際競賽的導師，正好能協助台灣學生補足此項弱點，至今Crimson已經協助超過20,000名學生獲得來自牛津、劍橋、史丹佛、普林斯頓等英美名校的錄取通知。
對此，TNLR也向Crimson會員進行調查，結果顯示有6成的會員在各項服務中，最肯定Crimson為他們「量身打造屬於自己的升學規畫藍圖」服務。尤其是在課外活動的掌握、跨國資源、個人規劃的建立，更針對每一位申請者提供「多對一」的升學團隊，依照學生需求配有3至5名的專業指導老師，並按個人目標擬定獨特升學策略。同時，Crimson還提供免費留學講座、模擬測驗、電子書、落點分析…等各種充分資源。
好比是，Crimson的「Indigo Research高中生學術研究計畫」協助學生進行一項獨立研究論文，並獲得國外博士和頂尖大學教職人員的指導，學生不僅能在特定領域完成小型獨立研究項目，也能夠尋找潛在的出版商、獲取專利；又或是「Crimson Youth Pioneers計畫」以促進聯合國提出的17項永續發展目標（SDGs）為基礎，根據學生自己選擇感興趣的目標，在導師指導下進行規劃與執行，完成創新型的課外活動專案，最終項目也有機會獲得聯合國認可。
雖然沒有任何「必勝秘訣」能保證錄取頂尖學校，但Crimson的學生懂得如何透過正確策略和步驟提高錄取機率，同步也讓準備的過程更有效率。根據統計，利用過Crimson的學生進入頂尖大學的機率，相較一般申請者多了整整4.5倍。
Crimson核心初衷：提供卓越個人化留學諮詢，實現每個人的留學夢想
為什麼Crimson那麼懂留學生申請學校的痛點？或許是因為Crimson的執行長傑米・比登（Jamie Beaton）本身就是最好的「過來人」。
十多年前，比登除了透過自己的努力外，他的家人也在教育方面的給予大量資源，包括從小學階段開始就讓比登接受超過10位家教老師的輔導，最後因此成功獲得全球包含哈佛、耶魯、普林斯頓、史丹佛、牛津等，錄取率不到6%的25所頂尖大學錄取通知。
正也是如此，讓比登萌生創立Crimson的念頭，他理解到，升學準備唯有越早開始，才越能取得巨大優勢。只要有辦法在升學過程中獲得越多精確資源，未來就能擁有更多選擇和機會。這也成為Crimson的核心理念——以提供卓越的個人化留學諮詢，致力讓每位學生都有機會進入頂尖大學，實現就讀名校的目標。
比登利用過往經驗協助同樣懷有留學夢的學生，「Crimson的服務就像自行車賽中的主車群，與你一同破風騎行。每經過一道重要關卡，都會有優異的隊友在前頭領導你、鼓勵你並支持你持續前進。」比登說。若你也正在尋找申請學校的夥伴，不妨搭上「Crimson特快車」，讓專業的留學顧問與你一起朝著夢想前進！
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