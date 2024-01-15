《指間的溫度》：那些從越南來台灣度假的美國大兵急著去找女人，練就了我的「隔空量身術」

口述：林育松｜撰搞：林錚顗

隔空量身

說來有趣，我在訂製西服界做了五十多年，有關西裝的製作過程及原理可說是了然於胸，倒背如流；對於西裝與其它衣服的穿搭，更是有獨到的見解，深獲客人信賴，但其實我不會剪裁縫製，只會量身。

我最早的量身對象是那些從越南來台灣度假的美國大兵，他們有些人可能剛離開戰場就直接飛來台灣，軍服上常沾著泥土和血跡。據說美國軍方為維護軍人形象，規定他們外出時不能直接穿軍服，於是有便服的穿便服，沒便服的就會到西服店買襯衫、長褲、襪子，順利度過休假的第一晚。

通常美國大兵上門，除了買襯衫外，最重要的就是量身做西裝。當時訂製西裝一套要價四十美金，襯衫一件四美金，兩者比例十比一，這樣的比例，禮德一直沿用到今天。

美軍來台度假的首要行程是外出飲酒作樂、找女人，為了配合他們，我們必須快速完成量身，約莫五分鐘就要搞定一人。通常他們喜歡一人一房，有時為了省錢，也會有好幾個人擠在一個房間內。那些等不及的大兵會一邊淋浴，一邊要我幫他量身，我的「隔空量身術」就是在這種情況之下練成的。假如我無法及時完成量身工作，等到酒吧的那些女孩把他們帶出去玩，我就再也沒機會賺到他們的錢了。

量身時，我們會隨身帶著公司的小布樣讓客人挑選，同時也帶著內褲、領帶、領帶夾之類的小東西，以備客人不時之需。這些小東西的銷售所得全歸我們自己所有，毋須上繳公司，因為這是老闆默許的福利。

由於經常會有外快收入，為了怕搞混，我都會固定把外快放在褲子左邊口袋，把公司應收帳款放在右邊口袋。有一次，我回到店裡繳交帳款，一不小心掏錯左邊的口袋，老闆一看便開玩笑地說：「咦，竟然賺得比我還多喔！」

通常我們都是晚上到飯店量身，隔天早上八點送貨收款，全部都是現金交易，不找零。之所以需要這麼早去飯店收錢，無非就是怕那些大兵把身上的現金花光，我們收不到錢，公司等於白忙一場。

大多數的美軍喜歡自己一個房間，我想是為了方便與女人共度良宵吧！我們幫他們完成量身之後就會請師傅直接製作，沒有再讓他們試穿，因為士兵們在房裡忙得不亦樂乎，根本不會出來應門，況且一套新西裝就只穿這幾天，即使有些小地方不合身，客人也不會太在意。

想當年我量身做好的第一套西裝褲，穿在客人身上竟變成七分褲，那位客人還是將它收了下來，讓我有些不好意思！

在那麼多次的量身經驗中，我曾遇到一個黑人士兵，即使人已經在旅館房間內，依然瑟瑟發抖。我猜他應該是剛從戰場被拉下來不久，還沒從戰爭的恐懼中恢復過來。於是我便開口問他發生了什麼事，有什麼需要幫忙的嗎？

他看了看我，稍稍放鬆心情，他說：「說來話長！前幾天，我們隊上十二位弟兄外出巡邏，當時大家走在農地的田埂上，田裡有幾個披著蓑衣的農民正彎著腰在插秧。突然，那些農民從蓑衣底下拿出步槍對我們瘋狂掃射，當場就死了十位弟兄。……說實在的，我們根本分不清那些農民是南越還是北越，因為他們長得都一個樣……，就因為我們無法判斷誰是敵，誰是友，所以好多戰友都是這樣莫名其妙死去。」士兵邊說邊顫抖，說完之後又垂下頭去。

我安慰他說，「我想，你們一直都處在這種高度緊張的狀態下吧！」

他說：「是的，我們最怕走進樹林，裡頭經常有插著無數削尖竹子的木板，有人被這種機關刺得血肉模糊；我們也不敢進入北越所挖的地道，北越士兵總是故意誘敵深入，等我們進入坑道後再用機槍掃射，沒有人能僥倖逃脫的。」

或許是壓抑許久的情感得到宣洩，他的情緒漸漸穩定下來，又接著說，「有天晚上，五個美軍從酒吧出來，正準備搭乘吉普車回部隊，途中他們遇到一個賣花的小女孩，手上提著一個籃子，口裡喊著『賣花…賣花…』。後來小女孩將其中一位士兵買的花放入吉普車內，車子行駛五公尺後，『轟』的一聲，吉普車發生爆炸，坐在後面的三個人當場被炸死。誰也沒料到，那位看似天真無邪的小女孩，居然暗地裡送了美國大兵一枚手榴彈。」說完，他變得很安靜，臉上的表情卻很複雜，似乎是憤怒中帶著恐懼。

過了一會兒，我試探性地問他，是否可以進行量身了？他笑了笑，點了點頭。

不可諱言的，當時的美軍就是在這樣的環境之下作戰，因此，當他們有機會外出度假，自然是縱情酒色，今朝有酒今朝醉，管他山崩或地裂。畢竟，休完這次就要回部隊集合，等到他們再上戰場，根本就不知道自己是否還有命留到下次休假的那一天？

說來不怕你笑，我為了印證當時黑人大兵所說的故事真偽，後來還特意去看了《越戰獵鹿人》、《現代啟示錄》、《七月四日誕生》這三部有關越戰時期的電影，果然，電影裡就有類似的劇情，這證明了他所言不虛。

話說回來，經過多年磨練，我的隔空量身技術似乎比以前更勝一籌。只要人站在前面，當場看到他的身高、體型，我就可以抓出相符的數字，之後再憑經驗調整其身體各部位的比例。

曾經有位客人因為在美國找不到適合他兒子穿的衣服，於是來找我訂做西裝。我當時想，這個人體型較為矮瘦，他的兒子身材應該也跟他差不多。為求準確，我請他提供兒子的身高、體重、年齡，另外還有照片，後來他自己也訂製了一套西裝，準備穿去美國探望兒子。