談東京的交通：有些人不在乎走20分鐘才到地鐵站，計程車是萬不得已的選擇
我們想讓你知道的是
在我住的地區，搭公車的大多是老人。因為東京的70歲以上的老人可以申請優惠月票，可以搭東京的各種公車以及東京都交通局的電車。因為老人大多是搭公車移動，所以在東京有些超過70歲的老人只會搭公車，不知道怎麼搭電車。
在東京生活的人，最常用的移動方式是鐵路交通。
日本政府和東京都市圈的幾個行政區，每隔一陣子就會一同調查東京都市圈的交通需求。最近一次的調查是2018年。
東京中心地帶（23區）的居民，常用的移動方式是：鐵路＞走路＞腳踏車＞開車＞公車＞機車。
東京郊外地帶（多摩地區）的居民，常用的移動方式則是：鐵路＞走路＞開車＞腳踏車＞公車＞機車。
這種以鐵路為主的交通生活一點也不理所當然。一出了東京，狀況就不一樣了。例如埼玉縣和千葉縣的居民最常用的移動方式是開車。神奈川縣如果不算橫濱市和川崎市的話，居民最常用的移動方式也是開車。茨城縣南部的居民則是：開車＞走路＞腳踏車＞鐵路＞公車＞機車。
東京居民的日常移動方式最常使用鐵路，是因為東京的鐵路交通非常發達。一般人去上班大多是搭電車。學生上學時，走路到學校的人最多，其次就是搭電車。由於上班的人遠比上學的人多，所以用電車的人最多。一般民眾是在購物或是辦私事時，才比較常走路或是騎腳踏車。
日本的不動產業者常常會調查消費者，選擇不動產時考量的交通條件。
東京的消費者在買房子或租房子時，會考慮房子和鐵路車站的距離。因為鐵路交通是東京居民外出時最重要的移動方式。每個業者的調查結果都不一樣，但是多數消費者傾向選擇離車站徒步時間約10～15分鐘的房子。因為離車站不到10分鐘的房子的賣價或租金比較貴，可能會超出消費者的預算。如果出門到車站要走超過15分鐘，又花時間又累。
我現在住的地方距離鐵路車站的徒步時間不到10分鐘，不過車站不是山手線的車站。以前我從山手線回家時，要轉搭別的鐵路公司的列車，搭一站，然後再走路回家；如果行李太多或是太累，就從山手線的車站搭計程車回家。
不過後來我熟悉了自己住的地區的地理環境後，發現從住的地方走路到山手線車站大約20分鐘，和轉車、等車然後搭一站再走回家的時間相比，不會差太多。所以後來我要去山手線車站，或是從山手線車站回家，都改用走的。習慣之後，就覺得走20分鐘路到車站沒什麼大不了，而且還可以省一段車費。
我自己認識的日本人當中，也有人不在乎走20分鐘路到車站。有時候我出門時也會遇到有路人和我走同一條路到山手線車站。這樣的日本人比我想像中多。但是我也有認識的朋友去離自己家走路三分鐘的地方也要騎腳踏車。
我住的地方不是什麼高級地區，但是走不到10分鐘就能到車站，而且不只一個車站，算是相當方便。在東京，還是有些地方離鐵路車站很遠。23區內的足立區、葛飾區、江戶川區、練馬區、世田谷區有些地方走到車站要半個小時，這些地方的居民通常是搭公車到車站，再搭電車到上班的地方。東京的多摩地區有更多這種要先搭公車才能到鐵路車站的地方。
在我住的地區，搭公車的大多是老人。因為東京的70歲以上的老人可以申請優惠月票，可以搭東京的各種公車以及東京都交通局的電車。因為老人大多是搭公車移動，所以在東京有些超過70歲的老人只會搭公車，不知道怎麼搭電車。
在東京，計程車主要是目的地離鐵路車站有一段距離，而且沒有公車可搭，或是深夜已經過了末班電車的時間，或是要帶行動不便的長輩移動時，才會選擇的交通方式。以前我從山手線車站搭計程車回住的地方，也是東京居民典型的計程車的利用方式。原則上是去離鐵路車站有點遠，但是又不會太遠的地方。
我遇過有些想早點到飯店的外國人遊客向我詢問計程車的事情。這些遊客可能是把自己家鄉的交通生活經驗套到東京，以為計程車是最快最方便的交通工具。其實在東京的中心地帶，鐵路的移動效率遠比公路好。如果要趕時間，最好的交通選項是電車，而不是計程車。計程車是鐵路出狀況，沒有電車可搭時的不得已的沒有效率的選項。
東京的道路狹窄，紅綠燈多，而且很多路口必須停車確認後再開。計程車很難快得起來。我也有遇過幾次外國遊客問我計程車的車費，而且問得理所當然，讓我傻眼。或許這些遊客家鄉的計程車是採固定單一價格，而且價格是國民常識，隨便找個人問都可以問到。
我也有遇過想在東京市區自駕旅遊的外國遊客詢問哪裡可以租車。要找到租車的地方並不難，但是我還是勸阻了對方。因為對方是個大家族，租車至少要三台車。在東京中心地帶開車，會一直被紅綠燈和必須停車再開的路口卡到，會開到火大。而且三台車一起行動，可能自己就會塞車了。
在東京中心地帶，比較適合租車旅遊的狀況是：租了車之後馬上開上首都高，往郊區移動，遠離市區。到了郊區，開車的感覺就會比較好。
本文經作者授權刊登，原文發表於梅と桜 ―日本台湾年軽人的事情―
原標題：東京的交通生活
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
我們想讓你知道的是
SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。