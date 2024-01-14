談東京的交通：有些人不在乎走20分鐘才到地鐵站，計程車是萬不得已的選擇

在東京生活的人，最常用的移動方式是鐵路交通。

日本政府和東京都市圈的幾個行政區，每隔一陣子就會一同調查東京都市圈的交通需求。最近一次的調查是2018年。

東京中心地帶（23區）的居民，常用的移動方式是：鐵路＞走路＞腳踏車＞開車＞公車＞機車。

東京郊外地帶（多摩地區）的居民，常用的移動方式則是：鐵路＞走路＞開車＞腳踏車＞公車＞機車。

這種以鐵路為主的交通生活一點也不理所當然。一出了東京，狀況就不一樣了。例如埼玉縣和千葉縣的居民最常用的移動方式是開車。神奈川縣如果不算橫濱市和川崎市的話，居民最常用的移動方式也是開車。茨城縣南部的居民則是：開車＞走路＞腳踏車＞鐵路＞公車＞機車。

東京居民的日常移動方式最常使用鐵路，是因為東京的鐵路交通非常發達。一般人去上班大多是搭電車。學生上學時，走路到學校的人最多，其次就是搭電車。由於上班的人遠比上學的人多，所以用電車的人最多。一般民眾是在購物或是辦私事時，才比較常走路或是騎腳踏車。

日本的不動產業者常常會調查消費者，選擇不動產時考量的交通條件。

東京的消費者在買房子或租房子時，會考慮房子和鐵路車站的距離。因為鐵路交通是東京居民外出時最重要的移動方式。每個業者的調查結果都不一樣，但是多數消費者傾向選擇離車站徒步時間約10～15分鐘的房子。因為離車站不到10分鐘的房子的賣價或租金比較貴，可能會超出消費者的預算。如果出門到車站要走超過15分鐘，又花時間又累。

我現在住的地方距離鐵路車站的徒步時間不到10分鐘，不過車站不是山手線的車站。以前我從山手線回家時，要轉搭別的鐵路公司的列車，搭一站，然後再走路回家；如果行李太多或是太累，就從山手線的車站搭計程車回家。

不過後來我熟悉了自己住的地區的地理環境後，發現從住的地方走路到山手線車站大約20分鐘，和轉車、等車然後搭一站再走回家的時間相比，不會差太多。所以後來我要去山手線車站，或是從山手線車站回家，都改用走的。習慣之後，就覺得走20分鐘路到車站沒什麼大不了，而且還可以省一段車費。

我自己認識的日本人當中，也有人不在乎走20分鐘路到車站。有時候我出門時也會遇到有路人和我走同一條路到山手線車站。這樣的日本人比我想像中多。但是我也有認識的朋友去離自己家走路三分鐘的地方也要騎腳踏車。

我住的地方不是什麼高級地區，但是走不到10分鐘就能到車站，而且不只一個車站，算是相當方便。在東京，還是有些地方離鐵路車站很遠。23區內的足立區、葛飾區、江戶川區、練馬區、世田谷區有些地方走到車站要半個小時，這些地方的居民通常是搭公車到車站，再搭電車到上班的地方。東京的多摩地區有更多這種要先搭公車才能到鐵路車站的地方。

在我住的地區，搭公車的大多是老人。因為東京的70歲以上的老人可以申請優惠月票，可以搭東京的各種公車以及東京都交通局的電車。因為老人大多是搭公車移動，所以在東京有些超過70歲的老人只會搭公車，不知道怎麼搭電車。

在東京，計程車主要是目的地離鐵路車站有一段距離，而且沒有公車可搭，或是深夜已經過了末班電車的時間，或是要帶行動不便的長輩移動時，才會選擇的交通方式。以前我從山手線車站搭計程車回住的地方，也是東京居民典型的計程車的利用方式。原則上是去離鐵路車站有點遠，但是又不會太遠的地方。

我遇過有些想早點到飯店的外國人遊客向我詢問計程車的事情。這些遊客可能是把自己家鄉的交通生活經驗套到東京，以為計程車是最快最方便的交通工具。其實在東京的中心地帶，鐵路的移動效率遠比公路好。如果要趕時間，最好的交通選項是電車，而不是計程車。計程車是鐵路出狀況，沒有電車可搭時的不得已的沒有效率的選項。

東京的道路狹窄，紅綠燈多，而且很多路口必須停車確認後再開。計程車很難快得起來。我也有遇過幾次外國遊客問我計程車的車費，而且問得理所當然，讓我傻眼。或許這些遊客家鄉的計程車是採固定單一價格，而且價格是國民常識，隨便找個人問都可以問到。

我也有遇過想在東京市區自駕旅遊的外國遊客詢問哪裡可以租車。要找到租車的地方並不難，但是我還是勸阻了對方。因為對方是個大家族，租車至少要三台車。在東京中心地帶開車，會一直被紅綠燈和必須停車再開的路口卡到，會開到火大。而且三台車一起行動，可能自己就會塞車了。

在東京中心地帶，比較適合租車旅遊的狀況是：租了車之後馬上開上首都高，往郊區移動，遠離市區。到了郊區，開車的感覺就會比較好。

本文經作者授權刊登，原文發表於梅と桜 ―日本台湾年軽人的事情―

原標題：東京的交通生活

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航