「奧斯卡最佳導演風向球」2024美國導演工會獎公布入圍名單：「芭本海默」、史柯西斯、尤格藍西莫再度交手過招

奧斯卡最佳導演風向球「美國導演工會獎」（Directors Guild of America Award，DGA）公佈入圍名單，其中電影類別劇情片最佳導演的入圍者和外界預期大致相同，「芭本海默」（Barbenheimer）的導演皆不缺席，而從導演工會獎的提名來看，基本上奧斯卡的導演獎入圍也已大致抵定。

美國導演工會成立於1936年，於1949年開始頒發「年度最佳導演」，當年還叫「The Screen Directors Guild Awards」（銀幕導演工會獎），第一位獲獎者為約瑟夫孟威茲（Joseph L.Mankiewicz）的《三妻艷史》。

此獎項為何能夠稱作奧斯卡最佳導演超級風向球，原因是投票人為直接能投奧斯卡的業界導演們，美國導演工會獎歷來也一直神準預測奧斯卡的最佳導演得主，其得獎者迄今和最終奧斯卡的得獎者幾乎重疊，所以奧斯卡最佳導演的提名名單，甚至是得獎人，大致上就是這份名單之中的人選。

回溯影史，至今走入第76屆的美國導演工會獎，先前僅僅發生8次得主沒拿奧斯卡的例外，最近一次出現在2019-2020年的北美獎季，當初抱走美國導演工會獎的是《1917》的山姆曼德斯（Sam Mendes），但當年奧斯卡最佳導演則頒給《寄生上流》的奉俊昊。

是的，去（2023）年《媽的多重宇宙》雙導演組合關家永（Dan Kwan）、丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）也是率先拿下導演工會獎，而後直取奧斯卡拿下最佳導演。從極為誇張的重疊率來看，導演工會獎的得主基本奠定了奧斯卡最佳導演得主的基礎。

以下整理導演工會獎的8次例外：

1969：美國導演工會頒給《冬獅》安東尼夏菲（Anthony Harvey） ；奧斯卡頒給《孤雛淚》卡羅李德（Carol Reed）

1973：美國導演工會頒給《教父》法蘭西斯柯波拉（Francis Coppola）；奧斯卡頒給《酒店》 鮑伯佛西（Bob Fosse）

1986：美國導演工會頒給《紫色姐妹花》史蒂芬史匹柏；奧斯卡頒給《遠離非洲》薛尼波拉克（Sydney Pollack）

1996：美國導演工會頒給《阿波羅13》朗霍華（Ron Howard）；奧斯卡頒給《梅爾吉勃遜之英雄本色》梅爾吉勃遜（Mel Gibson）

2001：美國導演工會頒給《臥虎藏龍》李安；奧斯卡頒給《天人交戰》 史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）

2003：美國導演工會頒給《芝加哥》羅伯馬歇爾（Rob Marshall）；奧斯卡頒給《戰地琴人》羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）

2013：美國導演工會頒給《亞果出任務》班艾佛列克（Ben Affleck）；奧斯卡頒給《少年Pi的奇幻漂流》李安

2019：美國導演工會頒給《1917》山姆曼德斯；奧斯卡頒給《寄生上流》奉俊昊

Photo Credit: GettyImages 去年《媽的多重宇宙》雙導演組合關家永（左）、丹尼爾舒奈特（右）也是先獲得導演工會獎，而後直取奧斯卡

而攤開本屆導演工會獎「劇情片類別」最佳導演入圍名單，有金球獎最佳導演《奧本海默》克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan），獎季女性導演代表《Barbie芭比》葛莉塔潔薇（Greta Gerwig），這也讓「芭本海默」的組合再度於此獎碰頭競逐。

另外兩名入圍者也不意外，分別是《花月殺手》馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）以及《可憐的東西》尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos），而最後一席的入圍名單，則由《The Holdovers》亞歷山大潘恩（Alexander Payne）搶下。

至於《大師風華：真愛樂章》布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、《墜惡真相》潔絲汀楚特（Justine Triet）、《夢想集中營》強納森葛雷澤（Jonathan Glazer）等導演則未能入圍。

至此，奧斯卡最佳導演的入圍也算有個明確輪廓，從獎季目前的風向檢視，克里斯多福諾蘭、葛莉塔潔薇、馬丁史柯西斯、尤格藍西莫應該能穩穩搶入席次，最後一名入圍者則還有變數。

而除了「劇情片類別」之外，導演工會獎也設有「首部劇情片最佳導演」獎項，本屆首部劇情片最佳導演的5位提名者，延續去年的傾向，同樣擁有4名女導演。分別是《Chile '76》瑪努薇拉麥提莉（Manuela Martelli） 、《Shayda》努拉妮雅薩里（Noora Niasari）、 《A Thousand and One》A.V. 洛克威爾（A.V. Rockwell）以及《之前的我們》席琳宋（Celine Song）。

值得一提的是，在2023年之前，一共僅有11位女性導演獲得首部劇情片最佳導演的提名，分別是《我的寶貝男孩》的艾瑪哈瑞爾（Alma Har'el）、《40衝一波》的拉達布蘭克（Radha Blank）、《邁阿密的一夜》的蕾吉娜金恩（Regina King）、《女孩愛愛日記》的瑪麗艾海勒（Marielle Heller）、《最佳閨蜜》的凱莉弗萊蒙克雷格（Kelly Fremon Craig）、《大西洋》的瑪蒂迪歐普（Mati Diop）、《皇后與瘦子》的 梅琳娜瑪蘇卡絲（ Melina Matsoukas）、《失去的女兒》的瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）、《白色通行證》的蕾貝卡霍爾（ Rebecca Hall ）、《希瓦寶貝》的艾瑪塞利格曼（ Emma Seligman ）以及《Prayers for the Stolen》的Tatiana Huezo。

但在2023年出現了4位女導演入圍，包含拿下威尼斯影展金獅獎《正發生》的奧黛麗迪萬（Audrey Diwan）、威尼斯影展評審團大獎《聖奧梅爾殺嬰案》的愛麗絲迪歐普（Alice Diop）、坎城影展金攝影機獎《湛藍青春海》的Antoneta Alamat Kusijanovic，以及廣受讚譽《日麗》的夏洛特威爾斯（Charlotte Wells）。

2023年再加上今年，就有8位女性新導演入圍，幾乎就已經追上過往數年的累積數量，從此能看見當代影壇新導演性別的板塊移動。

而對於這份入圍名單，美國導演工會 主席Lesli Linka Glatter在官網的聲明表示：「在這一年湧現眾多非凡電影，導演工會成員提名了一群令人難以置信、才華橫溢的故事講述主。他們的電影，將技術實力與獨特的藝術視野熔於一爐，捕捉了人類體驗的深度，給世界各地的觀眾，留下了不可磨滅的影響。 恭喜這些出色的導演，獲得當之無愧的提名。」

第76屆美國導演工會獎電影類入圍名單