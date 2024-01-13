再談Decentralization是甚麼：在生活、出版中實踐去「中心化」

談到去中心化，很多人馬上眉頭大皺，高呼不懂技術不要煩我。其實，分散式機制不一定就得透過區塊鏈落實，即使完全不懂資訊科技，甚至沒有手機和電腦，也可以在生活上實踐去中心化的精神。

再談Decentralization是甚麼

Decentralization最流行的翻譯是「去中心化」，很生硬，但畢竟最多人用，已經形成共識，往往我也只能不情不願地跟著使用。反過來，decentralization也可以從正面翻譯成「分散式」，比如我就常用「分散式出版」，描述「想做到甚麼效果」，而不是「要避免甚麼後果」。這在神經繃緊的社會尤其合用，畢竟有些人一聽到「去中心」、「去中央」就不必要地想太多，緊張兮兮，甚至上崗上線到煽動了。

粗略地說，去中心化有三大先決條件：

由多個人或組織決策，避免一言堂； 經多個人或組織執行，防止偏頗和腐敗； 滿足以上兩個條件後，成員仍然能維持共識，保持一致。

換言之，去中心化就是「無大台，有共識」。

如果嫌概念太抽象太多理論，讓我們來討論一個簡單例子。假設你有一對子女Alice和Bob，都很喜歡吃蛋糕，那麼，要怎樣公平地分配一個蛋糕給他們？

最典型的方法當然是由父母切蛋糕然後分配，父母總是同等愛護每一位子女（？），不會偏心，即使有人所獲分配較多，也一定是出於需要而非偏袒。我不打算質疑這個假設，反正那不是重點，重點是這屬於中心化的決策，中心化的執行，不排除有時可以高效而穩定地運作，但當父母不在了，開始偏心了，或者子女思想變得獨立了，不再接受單向分配資源，這套中心化系統就會開始出問題。

那麼，怎樣以去中心化精神分配一個蛋糕給Alice和Bob呢？答案很簡單，由其中一位負責切蛋糕，然後另一位先挑。

驟眼看，這是一道適合放在親子論壇的IQ題，實際上，當你把這個模式套入以上三項條件，就會發現它完美演繹去中心化，小改變大改善，不但公平分配蛋糕，讓Alice和Bob無可抱怨，也避免父母陷於「當醜人」的困境。是的，受惠於去中心化分配蛋糕模式的不只是子女，也包括父母，除非父母要靠著維持秩序來刷存在感。

前面說「去中心化」這個翻譯不好，除了因為硬譯破壞了中文的美，也因為容易造成誤解。事實上，decentralization的出發點並非與「中心」為敵，跟中心對著幹，而是為中心和整個系統著想，避免太多責任和權力集中到一點，一旦出事時整個系統垮掉。

大型超市的購物車

讓我們再看另一個牽涉人數比較多，但答案同樣簡單的例子。假設你經營一家外面帶停車場的大型超級市場，而顧客購物後，總是隨便將購物車留在停車場而不會推回原處，有甚麼方法解決？

管理控大概馬上會提議增聘人手維持秩序，先進一點的還會到處安裝攝錄機，配合AI人臉辨識，誰不好好把購物車推回來安放，要不就把他的照片貼出來以儆效尤，要不就直接扣會員積分，重犯者取消購物資格。參考我國經驗，我們有理由相信這種集權管治會奏效，由不由衷都好，大家都會因此被調教得很有公德，但這種管治方式是否恰當，有否顧及私隱和尊嚴，則另當別論。

相反地，作為左膠的我，會主張從公民教育入手，在超級市場張貼海報，派發單張，解釋把購物車留在停車場會阻礙汽車行駛，為其他顧客帶來不便，也會增加職員的工作量。我總是傻傻的相信教育是社會的根本，隨著公德心提高，顧客自然會逐漸變得自律，自動自覺把用完的購物車推回原處安放。

如果你既不認同集權管治，又不相信用愛發電，還有別的辦法麼？可幸的是，我們還有分散式機制。我可不是說要開發超級市場鏈，發行超市幣甚麼的，事實上，這問題的去中心化解決方案跟資訊科技沒半點關係，由來已久，你很可能早就見過：在購物車加上小裝置，投入一枚硬幣才能取用購物車，把車放回原地才能取回硬幣。

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這個機制最直觀的效果當然是，為了取回硬幣，顧客會把購物車推回並安放。不過，一枚硬幣的金額畢竟不多，不在乎十元八塊，「豪畀你」的人多的是，那停車場豈不是依然會放滿購物車？不見得，因為每隔一段時間，只要積累得夠多，就會有人把散落在停車場的眾多購物車通通推回安放，藉此收集退回的硬幣。這些人可能是有經濟需要的露宿者（我為這刻板印象感到抱歉），也可能是不在乎金額，只為維持秩序的旁人。

既然有人會不為硬幣，純為理念而行動，那這套機制豈非多餘？也不是。硬幣除了是具體的經濟誘因，也把善行量化，就像遊戲一樣刺激人性的收集慾望，帶來成就感。很多微小的經濟誘因都有這種效果，比如廢物回收可以收集積分然後兌換禮品，又比如購物商場的停車優惠，信用卡的積分回贈等等，這些誘因觸發的消費意欲，往往遠大於實際的經濟價值；明明那些折扣或回贈對於生活已經很有餘裕的駕車族微不足道，卻往往為營營役役的中產生活帶來不對稱的滿足感，因而改變決策與行為。不要誤會我在暗諷中產的消費行為，我想強調的是行為心理學中的非理性決策，無可厚非。

為推回購物車加上領取硬幣這樣的一個簡單誘因，不但不用文字就把目標表達清楚，節省人力物力，還為受眾帶來參與感和滿足感，這就是分散式機制的力量。搞區塊鏈的我們常說protocol（協議），主要是為了裝酷表現得很懂很厲害，其實protocol既不神秘更不難懂，不用被嚇怕。圍繞一個既定目標，避免把決策和執行集中在一個人，想辦法分散到每個人，需要時提供經濟誘因，最理想是由社群本身提供，假如行得通，就能成為一套可持續運作的protocol，也就是分散式機制。

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