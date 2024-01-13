再談Decentralization是甚麼：在生活、出版中實踐去「中心化」
我們想讓你知道的是
生態是否去中心化往往不是二元的是非題，而是一個程度，相對於靜態的結果，更像個動態的過程。要考慮如何去中心化，可以先把支持出版業行動拆分成書籍挑選、採購通路、受惠對象、資金來源、存放管理五個層面，再逐一思考去中心的方法。
談到去中心化，很多人馬上眉頭大皺，高呼不懂技術不要煩我。其實，分散式機制不一定就得透過區塊鏈落實，即使完全不懂資訊科技，甚至沒有手機和電腦，也可以在生活上實踐去中心化的精神。
再談Decentralization是甚麼
Decentralization最流行的翻譯是「去中心化」，很生硬，但畢竟最多人用，已經形成共識，往往我也只能不情不願地跟著使用。反過來，decentralization也可以從正面翻譯成「分散式」，比如我就常用「分散式出版」，描述「想做到甚麼效果」，而不是「要避免甚麼後果」。這在神經繃緊的社會尤其合用，畢竟有些人一聽到「去中心」、「去中央」就不必要地想太多，緊張兮兮，甚至上崗上線到煽動了。
粗略地說，去中心化有三大先決條件：
-
由多個人或組織決策，避免一言堂；
-
經多個人或組織執行，防止偏頗和腐敗；
-
滿足以上兩個條件後，成員仍然能維持共識，保持一致。
換言之，去中心化就是「無大台，有共識」。
如果嫌概念太抽象太多理論，讓我們來討論一個簡單例子。假設你有一對子女Alice和Bob，都很喜歡吃蛋糕，那麼，要怎樣公平地分配一個蛋糕給他們？
最典型的方法當然是由父母切蛋糕然後分配，父母總是同等愛護每一位子女（？），不會偏心，即使有人所獲分配較多，也一定是出於需要而非偏袒。我不打算質疑這個假設，反正那不是重點，重點是這屬於中心化的決策，中心化的執行，不排除有時可以高效而穩定地運作，但當父母不在了，開始偏心了，或者子女思想變得獨立了，不再接受單向分配資源，這套中心化系統就會開始出問題。
那麼，怎樣以去中心化精神分配一個蛋糕給Alice和Bob呢？答案很簡單，由其中一位負責切蛋糕，然後另一位先挑。
驟眼看，這是一道適合放在親子論壇的IQ題，實際上，當你把這個模式套入以上三項條件，就會發現它完美演繹去中心化，小改變大改善，不但公平分配蛋糕，讓Alice和Bob無可抱怨，也避免父母陷於「當醜人」的困境。是的，受惠於去中心化分配蛋糕模式的不只是子女，也包括父母，除非父母要靠著維持秩序來刷存在感。
前面說「去中心化」這個翻譯不好，除了因為硬譯破壞了中文的美，也因為容易造成誤解。事實上，decentralization的出發點並非與「中心」為敵，跟中心對著幹，而是為中心和整個系統著想，避免太多責任和權力集中到一點，一旦出事時整個系統垮掉。
大型超市的購物車
讓我們再看另一個牽涉人數比較多，但答案同樣簡單的例子。假設你經營一家外面帶停車場的大型超級市場，而顧客購物後，總是隨便將購物車留在停車場而不會推回原處，有甚麼方法解決？
管理控大概馬上會提議增聘人手維持秩序，先進一點的還會到處安裝攝錄機，配合AI人臉辨識，誰不好好把購物車推回來安放，要不就把他的照片貼出來以儆效尤，要不就直接扣會員積分，重犯者取消購物資格。參考我國經驗，我們有理由相信這種集權管治會奏效，由不由衷都好，大家都會因此被調教得很有公德，但這種管治方式是否恰當，有否顧及私隱和尊嚴，則另當別論。
相反地，作為左膠的我，會主張從公民教育入手，在超級市場張貼海報，派發單張，解釋把購物車留在停車場會阻礙汽車行駛，為其他顧客帶來不便，也會增加職員的工作量。我總是傻傻的相信教育是社會的根本，隨著公德心提高，顧客自然會逐漸變得自律，自動自覺把用完的購物車推回原處安放。
如果你既不認同集權管治，又不相信用愛發電，還有別的辦法麼？可幸的是，我們還有分散式機制。我可不是說要開發超級市場鏈，發行超市幣甚麼的，事實上，這問題的去中心化解決方案跟資訊科技沒半點關係，由來已久，你很可能早就見過：在購物車加上小裝置，投入一枚硬幣才能取用購物車，把車放回原地才能取回硬幣。
這個機制最直觀的效果當然是，為了取回硬幣，顧客會把購物車推回並安放。不過，一枚硬幣的金額畢竟不多，不在乎十元八塊，「豪畀你」的人多的是，那停車場豈不是依然會放滿購物車？不見得，因為每隔一段時間，只要積累得夠多，就會有人把散落在停車場的眾多購物車通通推回安放，藉此收集退回的硬幣。這些人可能是有經濟需要的露宿者（我為這刻板印象感到抱歉），也可能是不在乎金額，只為維持秩序的旁人。
既然有人會不為硬幣，純為理念而行動，那這套機制豈非多餘？也不是。硬幣除了是具體的經濟誘因，也把善行量化，就像遊戲一樣刺激人性的收集慾望，帶來成就感。很多微小的經濟誘因都有這種效果，比如廢物回收可以收集積分然後兌換禮品，又比如購物商場的停車優惠，信用卡的積分回贈等等，這些誘因觸發的消費意欲，往往遠大於實際的經濟價值；明明那些折扣或回贈對於生活已經很有餘裕的駕車族微不足道，卻往往為營營役役的中產生活帶來不對稱的滿足感，因而改變決策與行為。不要誤會我在暗諷中產的消費行為，我想強調的是行為心理學中的非理性決策，無可厚非。
為推回購物車加上領取硬幣這樣的一個簡單誘因，不但不用文字就把目標表達清楚，節省人力物力，還為受眾帶來參與感和滿足感，這就是分散式機制的力量。搞區塊鏈的我們常說protocol（協議），主要是為了裝酷表現得很懂很厲害，其實protocol既不神秘更不難懂，不用被嚇怕。圍繞一個既定目標，避免把決策和執行集中在一個人，想辦法分散到每個人，需要時提供經濟誘因，最理想是由社群本身提供，假如行得通，就能成為一套可持續運作的protocol，也就是分散式機制。
UBR無條件基本讀者計畫
Tags：
91APP扮演零售品牌前沿技術探勘者，攜手Google Cloud落實數據治理、開發AI應用帶動商家業績
我們想讓你知道的是
91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
零售業走過疫情低谷，終於在2022年迎來春燕。2022年全球零售市場銷售額超過27兆美元，預計2024年將達到30兆美元以上；台灣零售2022年營業額達4兆2,815億元，零售網路銷售額（電商交易）達到新台幣4,930億元，兩者皆創下歷史新高。
產業欣欣向榮，當然少不了業內參與者的共襄盛舉。91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
近期，91APP技術實力更上層樓，以Google Cloud環境為基礎，在組織內落實數據治理之外，也使用Google Cloud AI平台Vertex AI，推出91APP獨家開發的零售AI模型jooii（全通路智慧幫手），目前測試結果，有使用jooii推薦的商品，比起沒有運用AI模型演算的點擊率，整整高出3倍成效。
91APP發展產業模型解決零售業根本問題
事實上，91APP最早以開店系統切進市場，營運策略隨著市場定位而逐漸確立，目前主力即是聚焦在提供零售業數位轉型方案。因此這幾年91APP大力提倡D2C（Direct-to-Consumer）模式，就是在幫助零售品牌，掌握第一方數據，運用場景技術來推進與消費者的接觸/互動情境。
91APP產品長李昆謀表示，「前五年我們是在解決產業的已知問題，例如幫品牌客戶增添開店系統的更多功能，但是，近五年我們在協助產業尋找下一個方向、探索未知問題。因此我們的角色就像客戶委外的IT，為他們探索新技術應用於零售場景，幫助商家成長。」
Cookie退場第一方數據更顯重要，91APP利用GCP推動數據治理
Google預計在2024年第一季開始移除Chrome的第三方Cookie，這也讓越來越多零售品牌注意到第一方數據的重要性。李昆謀表示，「光是一家大型業者，一年的數據量可以多達上百億，我們勢必需要一個強勁的基礎設備，才能幫客戶建立起數據中台。」
確實，零售橫跨線上線下，龐大的顧客銷售及CRM數據，加上想要搭建CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台、DMP（Data Management Platform）資料管理平台，必須先收攏數據，才能有後續的清洗、整理動作、並洞悉出商業價值。於是，91APP導入一系列Google Cloud的解決方案，包含Pub/Sub、Dataflow進行實時分析數據，接著也採用BigQuery企業資料倉儲，運用內建機器學習、商業智慧（BI）功能，達到數據驅動業務目標。
當時會立刻選擇Google Cloud作為雲端基礎建設的夥伴，李昆謀表示，「Google Cloud示範一套完整的Best Practice，讓我們覺得把這些方案導入內部，對資料清洗、梳理是非常有幫助的。」的確，91APP運用Google Cloud雲端及機器學習相關資源，陸續開發會員分群模型（NAPL）、購買意圖模型（DCIU），幫助零售品牌以數據為依歸來尋找新客、鞏固舊客。
91APP與Google Cloud合作越久，導入的應用方案也更深入，其中一項是使用Looker商業智慧平台嵌入式數據分析，落實數據治理工程。由於零售業數據欄位相當龐雜，且在勾稽或針對訂單定義的溝通過程，往往發現雙方數據對不上的問題。
為了解決根本的痛點，91APP組成數據治理定義小組，針對數據定義大表的欄位有了明確的規範，並透過Looker作為數據治理的核心中台。如今，91APP所有同仁都能在Looker Studio快速拉出報表，不僅所有數據都能對齊，甚至也能透過API方式將Looker的數據匯出給零售客戶使用，達成「書同文、車同軌」的Data Governance-as-a-Service境界。
運用Vertex AI的Vertex Search，實現「千人千面」精準推薦
看準未來消費者會透過AI自然語言模型，也就是以對話方式來搜尋商品，形成新的購物模式。近期91APP使用Google Cloud的Vertex AI，透過Embedding Model模型，更深入理解文本含義後，抽出768維度的連續向量空間，運算出高度關連性的產品群集。
摸索Vertex AI過程，李昆謀回應，「使用Vertex Search向量資料庫的感受，一如延續Google Cloud高效能傳統，展現非常驚人的回應速度。因為我們服務上百家客戶，每家客戶數據都是上億級，加上我們數據都放在GCP上面，經過測試效能不僅可以承載數據，而且結果是非常滿意的。」
除了運算效能，91APP也相當重視GenAI的原料，也就是Embedding模型處理特徵值後，重新運算的成效表現。因為過去特徵值主要是根據View-also-view或Buy-also-buy概念，從消費者行為做相關產品推薦。如今透過Vertex Search，等於91APP把過去ML、DL技術進一步融合商品素材、語義、行為等特徵值所算出來的模型，讓兩個技術混搭後的推薦結果，發現成效比單一技術表現更好。
對於零售商家，最關注的議題仍相當看重業績的轉換與進站流量。91APP未來將持續立足在GCP上的數據應用，同時也開始串聯Google的廣告服務，幫助零售品牌運用Google AI生成個人化的廣告素材，因應不同受眾輪廓搭配jooii模型，進行精準又即時的產品推薦，實現利用數據驅動廣告變現的目標，為91APP、零售品牌、及消費者共同帶來三贏局面。