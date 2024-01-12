大選倒數當心「選舉症候群」：深愛的人和我不同立場，難道我從不了解他？

「選舉只是一時，家人則永遠是家人。」

這場選戰讓很不同政治立場的朋友、家人，出現爭執、摩擦，解除社群媒體朋友，甚至冷戰。台灣的情況，和美國2016年選戰後分裂情勢有些許類似之處，包含美國心理學會執行副主任Lynn Bufka等專家在選後紛紛提出建議，快來借鏡如何修復彼此的關係。

深愛的人不同立場，是否代表你不了解他了？

根據《時代雜誌》報導，Lynn Bufka表示，由於支持不同候選人、政黨和理念，常讓人以為我們其實不了解自己的家人，至少非原本以為的那個人。例如，2016美國大選，共和黨候選人川普陷入性騷擾疑雲，川普粉被認為是替性騷擾辯護，甚至諒解這種行為，而反對川普就是譴責性暴力。

美國婚姻與家庭治療學會分會主席、家庭治療師Jenn Matheson對此則指出，這種指控只會讓衝突加劇，不同陣營的人，應該以談話來了解彼此的觀點，「這非關對與錯，更不是替不同候選人的支持者，擅自預設他人內心想法。」Lynn Bufka則強調，候選人不代表支持者的人格，更不代表他們就是愚蠢、邪惡、骯髒、可悲的。

尋找歧異的起點 開放、坦白的討論是理解的契機

馬里蘭大學巴爾的摩分校教授Geoffrey Greif在《Psychology today》表示，有時候選人說的話、行為，很難動搖選民的看法，若候選人在別的政策上更獲得支持者認同。Lynn Bufka也認為，「支持川普的人，或許也厭惡他的女性歧視，甚至譴責性暴力，只是相較對他們的重要性，他們更支持川普陣營在其他政策的立場。」必須先釐清你不同意的觀點，究竟是討厭這種歧視言論，還是厭惡擁護這種言論的人能可競選總統，那是兩件事。

治療師補充，相同的事件，不同的人會有不同的觀點，因此必須先釐清不同意見歧異的地方在哪。例如支持希拉蕊是因為渴望首任女總統，或者支持川普是希望政界以外力量帶領國家？這種認識只有在家庭成員坐下來，不要試圖說服對方，進行開放、坦白的討論時才能獲得，了解彼此感受、為什麼支持。

和家人如何聊政治？治療師提醒這三點

「開放討論說的容易，坐起來很難。」治療師坦承，家人比較容易人身攻擊，討論無法深入核心。因此，Lynn Bufka和Jenn Matheson建議：

在你還沒準備好前，別和其他人討論，例如下班後、飢餓、疲憊和心情不好的時候，容易失去耐心理解。 注意肢體語言，別過度激烈或輕蔑。 家長應避免訴諸權威，與其在意投給誰，更好的教育是「研讀了哪些資料、研究」，進而判斷最好的選擇。

Geoffrey Greif教授則補充，有些話題已知太過敏感，就別先捅馬蜂窩，在與不可能改變立場的人討論時，別預先假設別人的想法，傾聽永遠是最重要的。

選舉只是一時，家人永遠是家人

終究選舉只是一時的，明尼蘇達大學婚姻與家庭治療主任William Doherty告訴《華爾街日報》，選舉過後就讓喧擾過去了，生活總是要繼續。Lynn Bufka也說，選舉有輸有贏，但家人則永遠是家人，尤其無論誰當選，對於當下生活的影響都是有限的。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此

原標：總統大選倒數！朋友、家人政治立場不同冷戰 專家給「3點建議」修復關係

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：丁肇九