大選倒數當心「選舉症候群」：深愛的人和我不同立場，難道我從不了解他？
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終究選舉只是一時的，明尼蘇達大學婚姻與家庭治療主任告訴《華爾街日報》，選舉過後就讓喧擾過去了，生活總是要繼續。另也有專家表示選舉有輸有贏，但家人則永遠是家人，尤其無論誰當選，對於當下生活的影響都是有限的。
「選舉只是一時，家人則永遠是家人。」
這場選戰讓很不同政治立場的朋友、家人，出現爭執、摩擦，解除社群媒體朋友，甚至冷戰。台灣的情況，和美國2016年選戰後分裂情勢有些許類似之處，包含美國心理學會執行副主任Lynn Bufka等專家在選後紛紛提出建議，快來借鏡如何修復彼此的關係。
深愛的人不同立場，是否代表你不了解他了？
根據《時代雜誌》報導，Lynn Bufka表示，由於支持不同候選人、政黨和理念，常讓人以為我們其實不了解自己的家人，至少非原本以為的那個人。例如，2016美國大選，共和黨候選人川普陷入性騷擾疑雲，川普粉被認為是替性騷擾辯護，甚至諒解這種行為，而反對川普就是譴責性暴力。
美國婚姻與家庭治療學會分會主席、家庭治療師Jenn Matheson對此則指出，這種指控只會讓衝突加劇，不同陣營的人，應該以談話來了解彼此的觀點，「這非關對與錯，更不是替不同候選人的支持者，擅自預設他人內心想法。」Lynn Bufka則強調，候選人不代表支持者的人格，更不代表他們就是愚蠢、邪惡、骯髒、可悲的。
尋找歧異的起點 開放、坦白的討論是理解的契機
馬里蘭大學巴爾的摩分校教授Geoffrey Greif在《Psychology today》表示，有時候選人說的話、行為，很難動搖選民的看法，若候選人在別的政策上更獲得支持者認同。Lynn Bufka也認為，「支持川普的人，或許也厭惡他的女性歧視，甚至譴責性暴力，只是相較對他們的重要性，他們更支持川普陣營在其他政策的立場。」必須先釐清你不同意的觀點，究竟是討厭這種歧視言論，還是厭惡擁護這種言論的人能可競選總統，那是兩件事。
治療師補充，相同的事件，不同的人會有不同的觀點，因此必須先釐清不同意見歧異的地方在哪。例如支持希拉蕊是因為渴望首任女總統，或者支持川普是希望政界以外力量帶領國家？這種認識只有在家庭成員坐下來，不要試圖說服對方，進行開放、坦白的討論時才能獲得，了解彼此感受、為什麼支持。
和家人如何聊政治？治療師提醒這三點
「開放討論說的容易，坐起來很難。」治療師坦承，家人比較容易人身攻擊，討論無法深入核心。因此，Lynn Bufka和Jenn Matheson建議：
- 在你還沒準備好前，別和其他人討論，例如下班後、飢餓、疲憊和心情不好的時候，容易失去耐心理解。
- 注意肢體語言，別過度激烈或輕蔑。
- 家長應避免訴諸權威，與其在意投給誰，更好的教育是「研讀了哪些資料、研究」，進而判斷最好的選擇。
Geoffrey Greif教授則補充，有些話題已知太過敏感，就別先捅馬蜂窩，在與不可能改變立場的人討論時，別預先假設別人的想法，傾聽永遠是最重要的。
選舉只是一時，家人永遠是家人
終究選舉只是一時的，明尼蘇達大學婚姻與家庭治療主任William Doherty告訴《華爾街日報》，選舉過後就讓喧擾過去了，生活總是要繼續。Lynn Bufka也說，選舉有輸有贏，但家人則永遠是家人，尤其無論誰當選，對於當下生活的影響都是有限的。
本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此
原標：總統大選倒數！朋友、家人政治立場不同冷戰 專家給「3點建議」修復關係
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
我們想讓你知道的是
電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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