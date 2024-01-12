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2024/01/12,
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「包皮開到一半」遇國家級警報大響怎麼辦？醫院手術供電會受到影響嗎？

「包皮開到一半」遇國家級警報大響怎麼辦？醫院手術供電會受到影響嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

針對發布國家級警報，國防部表示因考量其飛行路徑，與美國聯邦航空管理局預告的衛星發射路徑有所差異，軌跡異常，唯恐對地面造成風險，因此發送國家告警系統，提醒國人提高警覺。但有醫師表示警報發布時自己正在動手術，病患當下嚇到發抖......

醫院備有不斷電系統，患者不用過度擔心

中國9日發射衛星，國防部發布了多則國家級警報簡訊，引發民眾恐慌。員榮醫院泌尿科醫師呂謹亨在臉書發文表示，當警報響起時，自己正在執行割包皮手術，病患嚇到發抖，他趕緊表示：「醫院有不斷電系統，不用害怕！」

呂謹亨在臉書發文表示：「包皮開到一半，國家警報狂響！病人可能太緊張開始發抖，趕緊跟病人說，醫院有不斷電系統，不用害怕！不知道有沒有安慰到，還好沒事！（不知道會發現什麼不明物體）」

幸好此次為發射衛星並非飛彈，目前也尚無不明物體墜落在台灣。

呂謹亨補充分享，聽說是真的會砸到人或房子，並轉發美國國防大學國際法和地緣戰略專家戈登齊爾（Jill Goldenziel）發表之警告，由於近年來越來越多的中國太空火箭殘骸墜落在菲律賓專屬經濟海域，不斷加劇北京與馬尼拉之間的衝突，更對全世界帶來難以預測的風險，呼籲美國要求中國在南海遵守國際法，並妥善管理太空垃圾，以保護地球上的安全。

針對發布國家級警報，國防部表示，因考量其飛行路徑，與美國聯邦航空管理局預告的衛星發射路徑有所差異，軌跡異常，唯恐對地面造成風險，因此發送國家告警系統，提醒國人提高警覺。

精神科醫：衛星飛越大氣層不算領空

衛生福利部草屯療養院老年精神醫學組組長、精神科醫師沈政男也發文指出：「事實上衛星飛越的是大氣層，根本不算領空，否則，全世界一年有多少衛星飛越台灣領空？」並表示其實國防部可以這樣發警報，「missles on the road」，飛彈在路上，更切合時事。

本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此
原標：「包皮開一半」國家警報響！病患狂抖 醫院1設備免怕

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九


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