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如果台灣遇到戰爭要躲哪？如何用手機一鍵速查鄰近的「防空避難所」？

如果台灣遇到戰爭要躲哪？如何用手機一鍵速查鄰近的「防空避難所」？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

遇戰時或戰爭將發生時，除依平時自行儲存之資訊，儘速避難外，亦可依現地標示(防空避難設備標誌牌)或聽從軍、憲、警及民防人員引導，進入防空避難處所避難。

台灣因地緣政治情勢緊張，你想過一旦遇到戰爭該躲去哪裡嗎？若真有需要防空避難的一天，內政部警政署網站目前即有「防空避難專區」可供查詢。

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圖片來源：內政部警政署

1、如何開啟定位？

iOS用戶請點選設定→隱私權→定位服務（向右滑）→開啟「Google地圖」即「Safari網站」定位Android用戶請點選設定→位置→開啟定位（向右滑）。

2、點選連結後，地圖沒出現避難處所？

如果一次沒有，那就兩次。

3、避難處所地點，無法取消顯示？

請點選地圖上避難處所地標，點選更多資訊→查看地圖圖例→關閉就完成了。

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圖片來源：Dreamstime/典匠影像

注意事項

1、平時準備：

利用手機截圖或下載Google離線地圖標註辦公處所或住家附近之防空避難處所，預先儲存，以隨時或於網路斷線時查閱。

2、緊急應變：

遇戰時或戰爭將發生時，除依平時自行儲存之資訊，儘速避難外，亦可依現地標示（防空避難設備標誌牌）或聽從軍、憲、警及民防人員引導，進入防空避難處所避難。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此
原標：台灣遇戰爭躲哪？1圖看「身處4地點」應變行動 1鍵速查家裡附近「防空避難所」

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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