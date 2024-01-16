2023年諸多企業展開品牌再造之旅，從LOGO和策略的改變能觀察到哪些趨勢？
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從百事可樂、Burberry、LG到Nokia，綜觀2023各種品牌再造案例，可以發現經典、真實、永續、動態及個人化，是品牌得以脫穎而出的重要關鍵，讓我們用這些案例來展望2024年的趨勢。
文：DDG方策
回顧2023年，儘管全球經濟前景不明，仍有一些知名品牌展開品牌再造之旅，以適應不斷改變的消費偏好，重新發揮市場影響力。如百事可樂、芬達汽水、7up等飲料巨頭企圖以新形象與消費者產生共鳴，或是如Nokia、LG等科技品牌因轉型需求而調整視覺識別與溝通訊息。
綜觀2023大大小小的品牌再造案例，可以發現經典、真實、永續、動態及個人化，是品牌得以脫穎而出的重要關鍵。
一：經典
即便近年來極簡主義當道，仍有一些品牌反其道而行，選擇復古美學的標誌設計，回歸品牌經典精神，在情感層面上與受眾建立聯繫，其目的除了引起新一代消費者的注意，更是向品牌過去的輝煌歷史致敬。
例如百事可樂新logo借鑑1973年的經典地球儀加上PEPSI大寫字母，加入更飽和的藍色，以及呼應百事對零糖（Pepsi Zero Sugar）承諾的黑色。這樣的調整來自於多數人對百事logo的記憶仍停留在經典版本，既然經典版形象已深植人心，不如傾聽消費者心聲，大膽擁抱百事的豐富傳統，將歷史標記融入現代元素，打造能適應各種環境、更親近普羅大眾的品牌形象。
時尚品牌Burberry也不約而同「復活」1901年的經典戰馬騎士徽標，揉入被視為皇室貴族象徵的皇家藍（Royal Blue）色彩，呼應品牌與英國王室、英國文化密不可分的關係。原先的無襯線字體被經典的襯線字體取代，宣告Burberry承襲品牌資產的美學回歸。
為深化英倫精神，Burberry邀請代表英國各界翹楚的藝術家、創作者、運動員等拍攝全新形象照，讓這個逐漸失去個性的百年品牌，重新與引以為傲的英式工藝相連結。
二：真實
2023年生成式AI爆紅，加上Deepfake技術影響，「真實」從未顯得如此重要，韋式字典甚至將「真實」（Authentic）列為年度關鍵字。在消費者重視真實性的時代，品牌再造應與品牌的核心價值和宗旨保持一致，使品牌人性化且真誠溝通價值觀，讓你的真實煥發光芒。
電影《芭比》本身便是一次成功的品牌再造。這個曾經販售給女孩們「我可以成為任何人」的想望，隨著審美標準改變而被貼上物化女性的標籤。
美泰兒公司透過電影直面所有批評，讓芭比來到現實世界，遭遇容貌焦慮及認同危機，真誠回應當代女性困境，將芭比重新塑造為擁有力量和自由意志的象徵，讓觀眾看見芭比最初被創造的美好意涵，其實來自於不被框架、勇於探索的勇氣。
三：永續
根據Business Wire報導，60%的全球消費者將永續性視為重要的購買標準，有85%的人表示，過去五年的購買行為已轉至更永續的方向。人們期待品牌能有所作為，例如是否使用環保材料、減少廢棄物或碳足跡等，意即：消費者不再只滿足於談論價值觀，而是希望品牌能協助實踐自己的價值觀。
如百事實現PepsiCo Positive永續的目標包括零糖飲料主張、可回收塑膠包裝，並與能源公司Eneco合作，利用綠色能源為荷蘭工廠供電。LG落實「Life’s Good」真諦，以創新家電和服務等，積極支持消費者在日常中實現更永續的生活方式。Nokia亦將永續納入品牌的核心策略之一，為工業及企業客戶提供能提升效率、降低碳排放的網路解決方案，協助客戶朝向零碳排的目標努力。
四：動態
動態設計是品牌體驗的一部分，從靈活的識別設計，到可以在各種媒體形式中使用的內容，透過動態性的視覺溝通，不僅能夠完整清晰地傳達品牌理念，同時為受眾創造令人難忘的視覺衝擊力。以品牌策略為核心，運用動態影像說一個獨特的故事，將是數位時代下的品牌溝通利器。
LG為吸引年輕一代族群，強化品牌「Life’sGood」理念，將更具活力與互動性的元素融入原有品牌識別，用動畫形式讓logo笑臉動起來，創造包括點頭、眨眼、旋轉等八種獨特表情動作，在數位平台上隨著音樂移動，重新賦予LG活潑、有趣、溫暖的品牌個性，讓這個原先看起來面無表情的人臉，搖身一變成為能夠「為科技世界帶來微笑」，讓跨世代、跨地域消費者產生共鳴的指標性品牌。
五：個人化
隨著偏好和品味的改變，消費者開始拒絕被品牌標籤化與刻板分類，期望被當作擁有獨特喜好的獨立個體。根據麥肯錫研究，80%的顧客希望獲得量身定制的體驗，品牌若能洞察受眾的意圖與需求，提供個人化的服務，創造與其相關的內容及良好的品牌體驗，將可加深品牌黏著力。
英國旅遊業者FirstChoice從過去的街邊旅行社轉型為線上平台，為反映「個人化旅遊體驗」的轉變，凸顯旅客可以在其平台上，從天氣、預算、目的地、假期類型、住宿等，協助旅客打造在城市、鄉村、海岸或池畔的度假體驗，滿足每個人對假期的不同期待，透過代表各種選項和活動的一系列小圖示，體現個人化的夢想旅程，讓每位度假者「Get Picky」。
進入2024，在競爭日益激烈、消費者期望不斷變化的時代下，掌握這些重要的品牌關鍵字，透過更深入地了解目標受眾的需求和價值觀，提供獨特且有意義的體驗，才能使品牌再造推波助瀾，成為驅動企業前進的催化劑。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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CES 2024馳諾瓦科技推出MCS商用電動車超高功率快充設備
我們想讓你知道的是
美國最大國際消費性電子展（CES 2024）盛大開展，充電設備設計領先業者馳諾瓦科技首度前進美國參展，展示可提供3.84百萬瓦、最高3,000安培輸出電流的最新技術「MCS MegaWatt Charging System（百萬瓦充電系統）」。
美國最大國際消費性電子展（CES 2024）於美國時間1月9日盛大開展，近年CES作為電動車產業鏈業者展演最新科技的重要舞台，充電設備設計領先業者馳諾瓦科技首度前進美國參展，於CES 2024展示可提供3.84百萬瓦、最高3,000安培輸出電流的最新技術，MCS MegaWatt Charging System（百萬瓦充電系統）。馳諾瓦科技MCS水冷充電設備將應用在即將通過安規認證、備配6把充電槍的新品DZ480，透過兩組DZ480並聯可提供高達960kW的雙倍輸出功率，為目前全球功率最高的商用單一直流快充連接器，對應未來商用重型車輛、電動船舶等充電需求情境，引領電動車（EV）充電技術革新與發展。
得益於與車廠、充電站運營商（CPOs），住宅、停車場、加油站以及重型車隊等多方面的豐富合作經驗，馳諾瓦科技在競爭激烈的全球市場中建立穩固的商業基礎，目標在2024年達到50%營收成長，馳諾瓦科技總公司發言人林飛宏指出：「馳諾瓦科技除了持續研發前瞻性的充電技術，提供業界最快速的充電設備系統服務外，也順應NACS北美充電標準需求，致力完善電動車充電基礎設施，成功打入北美電動車（EV）市場，成為各界夥伴合作首選，也為夥伴打造設計、生產、驗證到服務的一條龍模式，並透過車輛與技術整合，實現最佳的充電效率。」
馳諾瓦科技MCS商用電動車快充系統 全球最高功率商用單一直流快充連接器
看準城市公共運輸系統、企業商用電動重型車隊大規模電動化的客戶需求持續成長，馳諾瓦科技首度於CES 2024亮相MCS（百萬瓦充電系統）超高功率充電解決方案，滿足商用電動車在長途行駛、商用重型車輛、以及電動船舶等需要大量且快速的充電需求。MCS系統採用直流電，可提供高達3.84百萬瓦、1,250伏特及最高3,000安培輸出，超出既有CCS水冷規格500安培的6倍，是目前全球功率最高的商用單一直流快充連接器，與CCS1、CCS2、NACS、GBT、CHAdeMO多種充電標準兼容，同時符合OCPP 2.0、DIN70121和ISO 15118國際標準。馳諾瓦科技亦針對不同商業車隊客戶的需求進行系統模組化設計，可在未來進行電力擴充升級，MCS系統同時擁有先進的遠程診斷功能，提供更即時和準確的故障排除。
單體式480kW極速充電設備同步展出，引領EV快充市場革新
Level 2家用、商用交流慢充電設備AW48、AX80滿足多元充電需求
除了亮相最新MCS系統，馳諾瓦科技同步於CES 2024展出單體式480kW極速充電設備DQ480、暢銷機種DD360等多款快速充電設備產品，及AW48、AX80兩款慢充機種，滿足從家用到車廠、充電站營運商等海內外合作夥伴在不同商用場域情境應用的全方位需求。
DQ480為全球首款整合電源櫃與充電系統設計的單體式480kW極速充電設備，搭配可自由排列的一櫃四槍與客製冷卻系統，高速輸出500安培電流，提供4輛車同時充電，適合有快速充電需求但存在既有用地受限的商業車隊、加油站、商業中心與購物中心等都會型停車場域。DQ480設計貼近使用者需求，迴旋式槍線管理系統讓車主在充電槍拉取與回彈更輕鬆省力，加速營運商充電設備車輛迴轉與使用效率外，亦可針對客戶需求搭配7吋、21.5吋與32吋三選二的客製化螢幕組合作為廣告曝光版位，創造多樣營收來源，促進異業合作結盟機會。
在家用、商用大樓等交流充電樁的需求上，馳諾瓦科技則展示AW48智能住宅充電設備，滿足住宅家用、商辦大樓等需要OCPP和雙向支援的充電需求； AX80則針對商用車隊和公共充電而設計，同時符合CTEP/NTEP標準。
關於馳諾瓦科技
馳諾瓦科技股份有限公司為飛宏科技旗下子公司，致力為全球市場提供整合性電動載具充電解決方案，營業據點遍及歐洲、美國及亞洲。馳諾瓦科技累積多年豐富的ODM/OEM經驗，擁有專業知識、技術能力、高標準生產製造品質，為國際客戶設計適用於不同場域的高度客製化產品與服務。馳諾瓦科技所提出的充電解決方案，從超高功率快速充電一體樁、分體樁到大螢幕廣告樁，在全球已出貨超過60,000座充電樁。馳諾瓦科技所思考的是站在客戶和使用者的立場，發展全方位的充電解決方案，創造優良的使用者體驗來獲得更好的商業效率。馳諾瓦科技在乎與合作夥伴間的文化相容性，期待透過綠能減碳結合永續發展，引領全球綠色循環供應鏈，為股東、同仁、社會及環境帶來正向的社會創新價值。
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