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從PTT軍武版〈失控的退將〉一文，正視退伍軍人被中國統戰的國安破口

從PTT軍武版〈失控的退將〉一文，正視退伍軍人被中國統戰的國安破口
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

儘管並非多數退役將校都附和中國的統戰攻勢，但是中國統戰攻勢已經在退役將校的圈子持續發酵，已經是不爭的現實，而軍隊將校的養成文化陋規，加重此一問題。更奇怪的是，為何這樣的敏感議題，即使在網路及軍武圈已經傳開，台灣主流媒體卻仍然保持沉默？

月前有識者在PTT軍武版發布〈失控的退將：中國組織吸收台灣退役軍人〉一文，揭露中共方面以「中華將軍書畫交流協會」、「中華將軍教授書畫院」等外圍組織名義對台灣退役將領進行統戰，包括前國防部長、陸軍司令、電訊發展室主任、憲兵司令部司令、總統府侍衛長等多位曾擔任敏感職務的退役將領都參與其中。

作者直言這種統戰方式只是冰山一角，這篇文章在軍武圈引起強烈反響，包括「中國人民解放軍基地及設施」互動地圖的創建人溫約瑟都轉發該文。

無獨有偶，海軍退役少將夏復翔引介國軍退役將領，赴中接受招待及發展組織遭到檢方以違反國家安全法起訴一案。監察委員林文程、賴振昌在調查後，在調查報告批評「國軍退役將領雖已不具軍人身分，但其不法及不當行為，仍嚴重傷害國軍形象」，顯示國防部「對軍人之武德教育和考評已出現問題」，他們還指出退輔會對退將赴中行程，「不僅事先毫無所悉，事後也無具體作為」，也對於國防部與退輔會面對退除役將官被統戰甚至被吸收為共諜的消極態度，給予嚴厲批評。

證明《日本經濟新聞》報導並非無的放矢

回望去年《日本經濟新聞》刊出「台灣未知的真面目」（台湾、知られざる素顔）系列報導對台灣軍方的忠誠問題跟中國透過退役將校滲透軍隊現象的深入揭露，當時引起國防部、退輔會、深藍退軍團體暴跳如雷，退輔會主委馮世寬不僅痛罵《日本經濟新聞》報導「胡說八道」，還揚言要把《日本經濟新聞》記者「抓來槍斃」。

如今無論是網友為文揭露或監察院調查報告，都證明《日本經濟新聞》的報導並非完全無據，甚至顯示出國防部與退輔會的消極和不作為，然而，國防部與退輔會不僅不作任何檢討反省，台灣公眾也未能給予積極關注，任由問題持續滋生。

在筆者看來，退將被統戰甚至被吸收為共諜的現象遲遲未能得到改善，突顯出三個問題，筆者不揣冒昧提出來作為拋磚引玉，讓各方有識者關注此一議題。

一、國防部與退輔會面對退將被統戰的曖昧態度

首先是國防部與退輔會的曖昧態度，前述監委調查報告提到，退輔會對退將赴中行程，「不僅事先毫無所悉，事後也無具體作為」，甚至連涉及違反國安法令者的名單都出現脫誤之處，至於國防部，在退將赴中問題也沒有比退輔會更積極處理，面對退將赴中、甚至在台灣唱和中共侵略論調的種種不當言行，國防部跟退輔會一樣被動、消極。

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