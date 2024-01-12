日本學者看台灣大選：中國、郭台銘與棄保效應，增添選舉的不確定性

文：近藤伸二（1956年出生於神戶市。1979年神戶大學經濟系畢，進入《每日新聞》。曾任香港分社社長、台北分社社長、評論副主任。1994至1995年於香港中文大學留學。2014年4月至2022年3月擔任追手門學院大學經濟系教授，2017～2021年兼任澳洲亞洲研究所所長。2022年4月起以自由工作者身份活動。關西學院大學國際學部兼任講師。著有《對抗蔣介石的台灣人彭明敏》等書）

翻譯：Ting Lin

各陣營的副總統候選人也是勝負關鍵

在總統和副總統候選人搭配成對的台灣總統選舉中，決定競選結果的不僅是總統候選人，副總統候選人的知名度與受歡迎程度也是重要的關鍵。三組候選人在去（2023）年11月底提交候選人申請時，各自宣布了副總統候選人。

民進黨的總統候選人提名了蕭美琴（52歲）。她出生於神戶市，母親為美國人，英語十分流利，自2020年7月起至此次被提名之前，擔任駐美國台北經濟文化代表處代表（駐美國大使）。除了與美國政界建立了厚實的關係，也受到蔡英文總統的高度信任。預計透過提名蕭美琴，能夠強化賴清德的支持度原來較弱的女性與年輕選民部分。

國民黨則派出前立委趙少康（73歲）。趙少康在國民黨內曾擔任閣員，年輕有為，但當時與主張台灣獨立的李登輝總統意見相左因而退黨。此後，趙少康成為電視節目主持人，成為媒體圈的寵兒，對於傳統較親近中國的國民黨支持者極受歡迎。

與前述兩人相比，民眾黨派出的女性立委吳欣盈（45歲）的存在感則稍顯薄弱些。吳欣盈是台灣知名企業集團之一——新光集團創辦人的孫女，儘管在商業領域擁有豐富經驗，但因長期生活在海外，在台灣的知名度相對並不高。儘管一度被懷疑她擁有美國公民身份，但台灣中央選舉委員會的審查證實她的競選資格沒有問題。

易受外在因素影響的選戰

台灣的選舉容易受到外界的影響。在四年前的前一次台灣總統選舉期間，香港反對「一國兩制」的抗議活動十分活絡，這對於當時明確反對一國兩制的民進黨候選人蔡英文有利。

2019年11月香港區議會選舉期間，反送中活動也如火如荼的進行，最終民主派贏得超過8成的席次，大勝親中派。此外當時投票率也創下歷史新高，達71.2％。台灣也因支持香港民主運動的氣氛日益高漲，香港民主派在選戰中的壓倒性勝利，也提升了蔡英文的支持率。