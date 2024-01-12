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藍綠白都端出醫療政見牛肉，趙少康更引起醫界倒戈，卻沒人敢碰健保改革的問題

藍綠白都端出醫療政見牛肉，趙少康更引起醫界倒戈，卻沒人敢碰健保改革的問題
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台灣最大的問題，就是台灣各醫療院所的收入，每年都在穩定成長，但醫護做到過勞且收入「不如預期」，問題很明顯出在所得分配上。政府如何在健保體制下，透過公權力與公聽會，綜和各界意見去改善醫療院所得分配上的弊端，才是避免健保破產，與醫療院所壓榨醫護的長久之道。

上週，國民黨副總統候選人趙少康提出四項醫療政策，要提升醫護所得。1月7日，台大婦產科醫師施景中為此發文警告，說有一票醫師喊出「今生第一次要投國民黨」，提醒民進黨要注意此事。而賴清德辦公室也馬上回應，會說以公務預算挹注健保。柯文哲沒對此表態，但原本的醫療政見，也有要提高醫療支出的計畫，也就是三個總統候選人不管誰當選，台灣醫療成本都會提升。

醫療政策，是各黨都必提的政見。趙少康的四點政策之所以會引起醫界倒戈，在於他提出「健保給付1點1元」；負責急性病床、特殊病床的護理師，每月增加津貼1萬元。這兩點非常具體。而三、四點：加強住院整合照顧計畫、擴大智慧護理；加大政府投資健康、加強品質監測與控管。非常空泛，誰都能講，意義不大。引起醫界譁然的，是前兩點。

三黨的醫療政策

而賴清德原本的政見是：擴大醫療支出，將醫護人員護病比入法，健保點值保證0.9以上，讓更多人願意投入醫療領域，以提升醫療品質；還有百億癌症新藥基金，健保革新，建立以人為本的大家庭醫師制度，更要結合智慧、再生、精準醫療等。趙少康說法出來後，賴清德加碼提出每年要有至少200億元公務預算，挹注健保。

柯文哲的政策是：提高醫療保健投資，從GDP占比6.6%提高到8%。另外提倡健康生活形態，推廣癌症篩檢、三高控制與健檢；增加公費疫苗種類，減輕家庭負擔；落實家醫、分級、轉診、論人計酬；放寬自費醫療市場，公開透明，讓人民得以享用最新醫療科技。另外主張提供全責醫護，放寬巴氏量表申請，65歲以上健保費全額補助。

若就三黨前後的醫療政策來說，柯文哲的政見最具體，雖缺乏遠見，且好幾項是政策買票，會讓台灣稅金負擔加重。而賴清德的政見，有公衛思考的系統性變革，他提出的智慧醫療、再生醫療、精準醫療，不但有助醫藥業產業創新，同時也兼顧偏鄉醫療資源不足的解套方式，也很全面。

而國民黨的政見跟柯文哲沒差很多，撒錢的部分更多。趙少康另外提出來的部分，直接就會讓醫療預算飆高。但非常直接，因為非常具體讓醫護加薪，直接的政策買票。

民眾黨跟民進黨的政見，只說提高預算，沒提到分配，所以醫護當然無感。而趙少康提照顧重症的護理人員加薪一萬，醫護三班制，健保提高到一點一元，增加的收入，全都只能給醫護加薪用。全都直接提升現有醫護的權益，當然會讓醫界倒戈。

只說要增加預算，如同政策買票

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