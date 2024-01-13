【2024立委選舉】「政二代對決」賴品妤不敵廖先翔，無緣連任立委
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民進黨候選人賴品妤以6萬9000票不敵對手廖先翔7萬5000票，無緣連任新北市第12區立委。賴品妤表示，此次落選是因為自己不夠努力，也期許廖先翔進入國會能夠造福鄉親。
新北市立委賴品妤在本次選舉中以6萬9000票不敵對手廖先翔7萬5000票（截至8點20分），無緣連任新北市第12選區立委。
賴品妤在拜選感言中感謝支持者及工作人員，並表示是落選因為自己不夠努力。此外，賴品妤也期許廖先翔進入立法院後能好好為鄉親做建設，並期待新北第12選區未來會變得更好，未來自己也會在不同的崗位繼續為台灣努力。
對戰廖先翔，政二代背景受矚
新北市第12選區位於新北市東北側，範圍涵蓋汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區等等。其中萬里區為民進黨總統候選人賴清德的故鄉，因此此區也被民進黨視為指標選區。而12選區近年內的首長舉，國民黨得票率均大於民進黨，2022年的市長選舉中，藍營候選人侯友宜更是以65.4%的得票率大勝綠營候選人林佳龍的35.48%得票率。
然而，在立委選舉方面，2016年黃國昌打敗國民黨李慶元的三度連任；受民進黨徵召的賴品妤則在2020年以2000票險勝國民黨資深戰將李永萍，形成新北第12選區市長與立委分裂投票的局面。
此次選舉，賴品妤的對手包含無黨籍的黃瑞傳及楊木火、雙語無法黨的李嘉蒨、台灣維新的陳長志，以及擔任兩屆議員的廖先翔。其中，賴品妤及廖先翔的政治攻防備受矚目。
廖先翔為前新北議員廖正良之子，廖正良於2023年11月被踢爆侵占國有地、濫墾山坡地、蓋非法停車場等情事，家族醜聞影響選情，廖先翔隨後也拆除家族違建。此外，賴品妤也在選舉前2日（11日）發布記者會指控廖先翔透過助理發送百元禮卷，明顯涉及賄選。
同為政二代的賴品妤，父親為民進黨前立委賴勁麟。賴品妤曾在8月批評侯友宜重啟核四的能源政策，更直呼「重啟個屁」，但父親賴勁麟卻再隨後被爆靠民進黨執政優勢，沒有綠能背景卻身兼雲豹董事長、相關企業19家公司的代表人，大賺綠能財，賴品妤也因此被戲稱「綠能小公主」，陷入家族爭議。
而當記者緊追詢問相關議題，賴品妤在採訪現場疑似被絆倒，她便質問記者為甚麼要推她，事後也在臉書發文稱記者將她推倒，引來國民黨主席朱立倫批評：「不要公主病太嚴重」。該名記者隨後提告，重傷賴品妤形象。
前期身陷家族爭議，後期賴品妤積極投入選戰，出身萬里的民進黨總統參選人賴清德更是多次力挺，在選前的超級星期六前往汐止聖德宮替她站台，稱讚賴品妤認真打拼，並表示：「立委交給賴品妤、總統府交給我」。
27歲成最年輕立委，熱愛Cosplay的非典型政治人物
賴品妤出生社運，先後參與洪仲丘事件的白衫軍運動、反媒體壟斷大遊行、以及反對服貿議題，更是在太陽花學運一戰成名，受封「太陽花女戰神」。
太陽花學運之後，賴品妤擔任時代力量立委林長佐國會辦公室的法案助理，隨後在2020年受民進黨徵召參選立委並順利當選第十屆立法委員，當時27歲的賴品妤成中華民國史上最年輕的立委。
在2020至2024年擔任立委期間，賴品妤先後完成推動汐東捷運核定、汐科車站改善、白匏湖園區開發等政績。
此外，本身是動漫愛好者的賴品妤也是知名Cosplayer，經常在社群平台分享Cos作品，在個人社群帳號上擁有近8萬名粉絲。
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核稿編輯：翁世航
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
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SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。