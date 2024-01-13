【2024立委選舉】「政二代對決」賴品妤不敵廖先翔，無緣連任立委

新北市立委賴品妤在本次選舉中以6萬9000票不敵對手廖先翔7萬5000票（截至8點20分），無緣連任新北市第12選區立委。

賴品妤在拜選感言中感謝支持者及工作人員，並表示是落選因為自己不夠努力。此外，賴品妤也期許廖先翔進入立法院後能好好為鄉親做建設，並期待新北第12選區未來會變得更好，未來自己也會在不同的崗位繼續為台灣努力。

對戰廖先翔，政二代背景受矚

新北市第12選區位於新北市東北側，範圍涵蓋汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區等等。其中萬里區為民進黨總統候選人賴清德的故鄉，因此此區也被民進黨視為指標選區。而12選區近年內的首長舉，國民黨得票率均大於民進黨，2022年的市長選舉中，藍營候選人侯友宜更是以65.4%的得票率大勝綠營候選人林佳龍的35.48%得票率。

然而，在立委選舉方面，2016年黃國昌打敗國民黨李慶元的三度連任；受民進黨徵召的賴品妤則在2020年以2000票險勝國民黨資深戰將李永萍，形成新北第12選區市長與立委分裂投票的局面。

此次選舉，賴品妤的對手包含無黨籍的黃瑞傳及楊木火、雙語無法黨的李嘉蒨、台灣維新的陳長志，以及擔任兩屆議員的廖先翔。其中，賴品妤及廖先翔的政治攻防備受矚目。

廖先翔為前新北議員廖正良之子，廖正良於2023年11月被踢爆侵占國有地、濫墾山坡地、蓋非法停車場等情事，家族醜聞影響選情，廖先翔隨後也拆除家族違建。此外，賴品妤也在選舉前2日（11日）發布記者會指控廖先翔透過助理發送百元禮卷，明顯涉及賄選。

同為政二代的賴品妤，父親為民進黨前立委賴勁麟。賴品妤曾在8月批評侯友宜重啟核四的能源政策，更直呼「重啟個屁」，但父親賴勁麟卻再隨後被爆靠民進黨執政優勢，沒有綠能背景卻身兼雲豹董事長、相關企業19家公司的代表人，大賺綠能財，賴品妤也因此被戲稱「綠能小公主」，陷入家族爭議。

而當記者緊追詢問相關議題，賴品妤在採訪現場疑似被絆倒，她便質問記者為甚麼要推她，事後也在臉書發文稱記者將她推倒，引來國民黨主席朱立倫批評：「不要公主病太嚴重」。該名記者隨後提告，重傷賴品妤形象。

前期身陷家族爭議，後期賴品妤積極投入選戰，出身萬里的民進黨總統參選人賴清德更是多次力挺，在選前的超級星期六前往汐止聖德宮替她站台，稱讚賴品妤認真打拼，並表示：「立委交給賴品妤、總統府交給我」。

27歲成最年輕立委，熱愛Cosplay的非典型政治人物

賴品妤出生社運，先後參與洪仲丘事件的白衫軍運動、反媒體壟斷大遊行、以及反對服貿議題，更是在太陽花學運一戰成名，受封「太陽花女戰神」。

太陽花學運之後，賴品妤擔任時代力量立委林長佐國會辦公室的法案助理，隨後在2020年受民進黨徵召參選立委並順利當選第十屆立法委員，當時27歲的賴品妤成中華民國史上最年輕的立委。

在2020至2024年擔任立委期間，賴品妤先後完成推動汐東捷運核定、汐科車站改善、白匏湖園區開發等政績。

此外，本身是動漫愛好者的賴品妤也是知名Cosplayer，經常在社群平台分享Cos作品，在個人社群帳號上擁有近8萬名粉絲。

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核稿編輯：翁世航