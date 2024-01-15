《我當AV女優的那些年》峰奈由果 × 戸田真琴 對談：演出AV是一種自殘，也是一種救贖
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《我當AV女優的那些年》是一本給大眾看的AV產業入門書，甚至可以當成對AV女優或對這產業有妄想的警世書。作者峰奈由果闡述能力很高明，跟坊間各種AV導演訪談或AV女優傳記等文字書相比，她有一種冷然的觀察力，搭配神來一筆的吐槽，提高了這部作品的可讀性。並帶領著讀者一窺這產業的內面，包括自己如何入行，還有其他AV女優的人生故事。
採訪、撰文：アケミン｜拍攝：加藤岳
（日文版刊登於扶桑社的週刊SPA!，中文版由大辣出版翻譯、提供）
峰奈由果（峰なゆか）的自傳漫畫《我當AV女優的那些年（AV女優ちゃん）》寫實地描繪了她作為AV女優的真人真事，談到許多同行AV女優們背後的故事，甚至深入探討了「敲詐演出（出演強要）」的問題。在2023年，這部作品終於跨足海外，正式發行了台灣繁體中文版。為了紀念台灣版的發售，促成了這場在台灣也擁有極高人氣的原AV女優戸田真琴，與峰奈由果的對談。
今年5月，戸田真琴出版了她的私小說《そっちにいかないで》，該書描寫了她童年時期的回憶、AV女優時代一直到引退後的生活。她又是如何看待峰奈由果的《我當AV女優的那些年》呢？這場特別對談將探討她們決定出演AV前的掙扎、「女性價值」，也談到「演出AV是自我傷害」。
被當作寶可夢、把性交的照片大圖輸出⋯⋯充滿「非常特殊」粉絲的真實AV活動
峰：初次見面！戸田小姐，您和我之前在照片中看到的感覺不太一樣⋯⋯更年輕，或者應該說更幼齒！（笑）
戸田：是的，沒錯。在我當AV女優的時候，年齡是調整過的，所以我的內心也許還沒追上我的實際年齡吧（笑）。
峰：看來用聲稱的年齡生活久了，散發的氛圍確實會更接近聲稱的年齡呢。
戸田：《我當AV女優的那些年》描繪了2000年代的AV業界，和我在業界的時候（2016年6月至2023年1月）有一些不同的地方，但也有很多地方是一樣的，讓我感到非常有趣。
峰：謝謝！
戸田：第一卷中出現了一些極端的狂熱粉絲。像是要求AV女優在一本集結了超多AV女優簽名的素描簿上簽名⋯⋯這個真的是存在的（笑）。
峰：他們沒有把我們當作一個「獨立的人」，而是當作「寶可夢」來看待！
戸田：更讓我印象深刻的場景是，一位腿部殘疾的男人來參加活動，向峰小姐胡亂大罵：「就算長得醜，只要有大奶子也能賺到錢，真是好工作啊！」。
我的情況，雖然不是被辱罵，但有人把我性交的照片大圖輸出，跟我說：「在這裡簽名！」 當時的我沒有辦法跟他說「不要」，真的不知道要如何應對那樣的情況。
峰：當下工作人員應該要制止他的！
AV女優是被瞧不起的存在嗎？
峰：AV女優的活動上，會出現一些不善於與人溝通，或者缺乏女性經驗，所謂的「魯蛇男」。而AV女優在他們眼中，是那種可以瞧不起，更加社會弱勢的存在。確實是有部分的人是抱著這樣的想法前來的。
戸田小姐在以前的訪談中曾表示「希望能夠被當作『就是一位賣肉女優』，這樣被看待就好」。我一直覺得這是一個非常有趣的論點。
戸田：是的。在那次訪談中我談到了很多事情，因為看到AV女優在影片裡露出平時不會給別人看的身體部位，因此認為自己「掌握了對方的弱點」，或者認為AV女優「願意讓自己看到一切」這樣想的人確實是存在的。也的確有人認為AV女優是一個「可以瞧不起的職業」。
但對我來說⋯⋯至少在體力和精力都還有餘裕的時候，當我遇到這樣的人時，我並不想只是抱怨「那傢伙讓人感到不舒服～」就這樣結束。在我還在線上活動的時候，我也一直在思考「為什麼他們會故意做出傷害我們的行為」這樣的問題。
我想那些會去攻擊比自己更弱勢的族群的人，可能他們自己也是需要被關注和幫助的。特別是男性，有時真的不太會好好正視自己的狀況。
峰：自己過得亂七八糟的同時還能用鼻孔看人，真是不可思議！
戸田：當然，去瞧不起、去傷害別人的人絕對是不對的，我也可以理解有人可能會問：「為什麼我們還要反過來去擔心那些人？」
我的成長家庭是典型的「功能失調家庭」，但我在一昧的去想自己是「在這樣的家庭出生的受害者」之前，也注意到我的母親和姐姐的心靈狀態是很需要被照顧的。因此，我在面對「脆弱的人們」時都有一種自己有責任的感覺。
「作為女性的價值」被承認
戸田：另一個我印象深刻的段落是，峰小姐在到東京畢業旅行時，在電車上遇到痴漢的部分。
儘管遇到痴漢，但那時的你卻是在想「或許我在某種程度上也是有作為女性的價值的」⋯⋯
峰：為什麼當時我會如此強烈地執著在「必須被當作女人看待」，現在回想起來還真是個謎⋯⋯
但當時我是真的認真的認為「被痴漢看上＝被當作女人，有作為女性的價值」，明明事實上根本毫無關係。我覺得當時那樣的自己挺可憐的。
戸田：我雖然沒有被痴漢盯上的經驗，但我完全可以同感那種「必須被當作女人看待」的壓力。
因為我一直到比較大年紀都還是處女，那時會一直煩惱「自己是否擁有作為女性的性吸引力」，或者「說到底我到底有沒有性功能」諸如此類的事。
峰：戸田小姐在進入AV行業之前一直是處女。在你的私小說《そっちにいかないで》中，也寫到了「過了二十歲還沒有做過愛的我，真的是那麼異類的嗎？」。
戸田：一直執著在自己沒有性經驗這件事上，就會開始胡思亂想覺得自己哪裡有問題。「乳頭是不是長得很怪？」或者「毛好像太濃了」等等，會去煩惱很多事情。
人際關係也是這樣。到了初中和高中的時候，一直和自己很要好的朋友們開始交男朋友，有了性經驗。而我一直沒辦法參與這樣的話題，感覺就好像被排擠在小圈圈之外。
峰：你都沒有交往，告白或被告白的經驗嗎？
戸田：雖然是有男生跟我告白，但那時我很頑固地覺得「如果不是真心喜歡的人，就不應該在一起」。
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
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SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。