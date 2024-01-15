《我當AV女優的那些年》峰奈由果 × 戸田真琴 對談：演出AV是一種自殘，也是一種救贖

採訪、撰文：アケミン｜拍攝：加藤岳

（日文版刊登於扶桑社的週刊SPA!，中文版由大辣出版翻譯、提供）

峰奈由果（峰なゆか）的自傳漫畫《我當AV女優的那些年（AV女優ちゃん）》寫實地描繪了她作為AV女優的真人真事，談到許多同行AV女優們背後的故事，甚至深入探討了「敲詐演出（出演強要）」的問題。在2023年，這部作品終於跨足海外，正式發行了台灣繁體中文版。為了紀念台灣版的發售，促成了這場在台灣也擁有極高人氣的原AV女優戸田真琴，與峰奈由果的對談。

今年5月，戸田真琴出版了她的私小說《そっちにいかないで》，該書描寫了她童年時期的回憶、AV女優時代一直到引退後的生活。她又是如何看待峰奈由果的《我當AV女優的那些年》呢？這場特別對談將探討她們決定出演AV前的掙扎、「女性價值」，也談到「演出AV是自我傷害」。

被當作寶可夢、把性交的照片大圖輸出⋯⋯充滿「非常特殊」粉絲的真實AV活動

峰：初次見面！戸田小姐，您和我之前在照片中看到的感覺不太一樣⋯⋯更年輕，或者應該說更幼齒！（笑）

戸田：是的，沒錯。在我當AV女優的時候，年齡是調整過的，所以我的內心也許還沒追上我的實際年齡吧（笑）。

峰：看來用聲稱的年齡生活久了，散發的氛圍確實會更接近聲稱的年齡呢。

戸田：《我當AV女優的那些年》描繪了2000年代的AV業界，和我在業界的時候（2016年6月至2023年1月）有一些不同的地方，但也有很多地方是一樣的，讓我感到非常有趣。

峰：謝謝！

戸田：第一卷中出現了一些極端的狂熱粉絲。像是要求AV女優在一本集結了超多AV女優簽名的素描簿上簽名⋯⋯這個真的是存在的（笑）。

峰：他們沒有把我們當作一個「獨立的人」，而是當作「寶可夢」來看待！

戸田：更讓我印象深刻的場景是，一位腿部殘疾的男人來參加活動，向峰小姐胡亂大罵：「就算長得醜，只要有大奶子也能賺到錢，真是好工作啊！」。

我的情況，雖然不是被辱罵，但有人把我性交的照片大圖輸出，跟我說：「在這裡簽名！」 當時的我沒有辦法跟他說「不要」，真的不知道要如何應對那樣的情況。

峰：當下工作人員應該要制止他的！

Photo Credit: 扶桑社FUSOSHA提供

AV女優是被瞧不起的存在嗎？

峰：AV女優的活動上，會出現一些不善於與人溝通，或者缺乏女性經驗，所謂的「魯蛇男」。而AV女優在他們眼中，是那種可以瞧不起，更加社會弱勢的存在。確實是有部分的人是抱著這樣的想法前來的。

戸田小姐在以前的訪談中曾表示「希望能夠被當作『就是一位賣肉女優』，這樣被看待就好」。我一直覺得這是一個非常有趣的論點。

戸田：是的。在那次訪談中我談到了很多事情，因為看到AV女優在影片裡露出平時不會給別人看的身體部位，因此認為自己「掌握了對方的弱點」，或者認為AV女優「願意讓自己看到一切」這樣想的人確實是存在的。也的確有人認為AV女優是一個「可以瞧不起的職業」。

但對我來說⋯⋯至少在體力和精力都還有餘裕的時候，當我遇到這樣的人時，我並不想只是抱怨「那傢伙讓人感到不舒服～」就這樣結束。在我還在線上活動的時候，我也一直在思考「為什麼他們會故意做出傷害我們的行為」這樣的問題。

我想那些會去攻擊比自己更弱勢的族群的人，可能他們自己也是需要被關注和幫助的。特別是男性，有時真的不太會好好正視自己的狀況。

峰：自己過得亂七八糟的同時還能用鼻孔看人，真是不可思議！

戸田：當然，去瞧不起、去傷害別人的人絕對是不對的，我也可以理解有人可能會問：「為什麼我們還要反過來去擔心那些人？」

我的成長家庭是典型的「功能失調家庭」，但我在一昧的去想自己是「在這樣的家庭出生的受害者」之前，也注意到我的母親和姐姐的心靈狀態是很需要被照顧的。因此，我在面對「脆弱的人們」時都有一種自己有責任的感覺。

Photo Credit: 扶桑社FUSOSHA提供

「作為女性的價值」被承認

戸田：另一個我印象深刻的段落是，峰小姐在到東京畢業旅行時，在電車上遇到痴漢的部分。

儘管遇到痴漢，但那時的你卻是在想「或許我在某種程度上也是有作為女性的價值的」⋯⋯

峰：為什麼當時我會如此強烈地執著在「必須被當作女人看待」，現在回想起來還真是個謎⋯⋯

但當時我是真的認真的認為「被痴漢看上＝被當作女人，有作為女性的價值」，明明事實上根本毫無關係。我覺得當時那樣的自己挺可憐的。

戸田：我雖然沒有被痴漢盯上的經驗，但我完全可以同感那種「必須被當作女人看待」的壓力。

因為我一直到比較大年紀都還是處女，那時會一直煩惱「自己是否擁有作為女性的性吸引力」，或者「說到底我到底有沒有性功能」諸如此類的事。

峰：戸田小姐在進入AV行業之前一直是處女。在你的私小說《そっちにいかないで》中，也寫到了「過了二十歲還沒有做過愛的我，真的是那麼異類的嗎？」。

戸田：一直執著在自己沒有性經驗這件事上，就會開始胡思亂想覺得自己哪裡有問題。「乳頭是不是長得很怪？」或者「毛好像太濃了」等等，會去煩惱很多事情。

人際關係也是這樣。到了初中和高中的時候，一直和自己很要好的朋友們開始交男朋友，有了性經驗。而我一直沒辦法參與這樣的話題，感覺就好像被排擠在小圈圈之外。

峰：你都沒有交往，告白或被告白的經驗嗎？

戸田：雖然是有男生跟我告白，但那時我很頑固地覺得「如果不是真心喜歡的人，就不應該在一起」。