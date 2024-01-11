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「 黃金單身漢 」王子迎娶平民王妃，汶萊王室婚禮慶祝活動達10天

「 黃金單身漢 」王子迎娶平民王妃，汶萊王室婚禮慶祝活動達10天
汶萊馬丁王子（Prince Abdul Mateen）。Photo Credit: GettyImages

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32歲的汶萊王子馬丁在今日舉行婚禮，他是汶萊蘇丹哈山納包奇亞的第10個兒子，儘管繼承順位遠遠落在後方，但其有如電影偶像般外貌在社群媒體上擁有大量的粉絲，成為汶萊王室知名度最高的成員之一。

（中央社）亞洲黃金單身漢之一的汶萊馬丁王子（Prince Abdul Mateen）今天迎娶平民王妃，全國將舉行長達10天的慶祝活動。

法新社報導，32歲的馬丁王子與29歲羅斯納王妃（Yang Mulia Anisha Rosnah）在汶萊首都斯里巴加旺金碧輝煌的清真寺內舉行伊斯蘭婚禮。

馬丁王子是汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）第10個兒子，繼承順位遠遠落在後方。蘇丹哈山納包奇亞是目前世界上在任最久的君主，過去曾是世界首富。

馬丁王子的王妃是他父親倚重顧問的孫女，據報旗下擁有一個時尚品牌，同時也和人合夥投資旅遊業。

汶萊這場王室婚禮慶祝活動將於14日達到高潮，屆時將在擁有1788個房間的王宮舉辦光彩熠熠的儀式，並在街頭舉行一場精心策劃的遊行。

賓客名單預期將包括世界其他國家的王室和政治領袖。

22歲的大學生莎赫（Syahida Wafa Mohamed Shah）在舉行隆重婚禮的奧瑪哈里清真寺（Omar Ali Saifuddien Mosque）附近告訴法新社：「就像童話故事一般。」

許多汶萊人打算14日上街列隊觀看遊行，爭睹皇家馬車上王室新人的光彩。

19歲的塞富里扎爾（Nazatul Izzati Saifulrizal）說：「感覺如同電影一般」。

汶萊曾於19世紀接受英國統治，並於1984年脫離英國獨立。

汶萊是君主專制國家，遵循嚴格的伊斯蘭教法，人口僅約45萬人，是世界上最富有的國家之一。

根據國際貨幣基金（IMF)），汶萊人均國內生產毛額（GDP）近3萬6000美元。隨著國際油價波動劇烈，石油蘊藏減少，分析師警告汶萊在分散經濟對石油的依賴方面，遭逢嚴重的挑戰。

汶萊蘇丹全球首富的頭銜雖拱手讓給科技大亨，但其龐大的財富身家仍令人望塵莫及。

汶萊蘇丹據說典藏大量名車，濱河的官邸據說是全球最大皇宮之一。

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Photo Credit: GettyImages
汶萊蘇丹哈山納・包奇亞（Hassanal Bolkiah）。

馬丁王子雖不太可能繼承王位，但其有如電影偶像般外貌在社群媒體上擁有大量的粉絲，成為汶萊王室知名度最高的成員之一。

馬丁王子在汶萊空軍擔任直升機駕駛，經常被媒體拿來和英國的哈利王子（Prince Harry）相比，曾被外界封為「最帥王室成員」。

馬丁王子畢業於英國桑德赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst），曾代表汶萊參加2019年東南亞運動會（The Southeast Asian Games）的馬球比賽。

近年來，馬丁王子在國際外交上扮演越來越重要的角色。

馬丁王子不但陪伴父親出席去年英國國王查爾斯三世（King Charles III）的加冕典禮，2022年也和父親一同參加前英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的葬禮。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：歐穎慈


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