「 黃金單身漢 」王子迎娶平民王妃，汶萊王室婚禮慶祝活動達10天
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32歲的汶萊王子馬丁在今日舉行婚禮，他是汶萊蘇丹哈山納包奇亞的第10個兒子，儘管繼承順位遠遠落在後方，但其有如電影偶像般外貌在社群媒體上擁有大量的粉絲，成為汶萊王室知名度最高的成員之一。
（中央社）亞洲黃金單身漢之一的汶萊馬丁王子（Prince Abdul Mateen）今天迎娶平民王妃，全國將舉行長達10天的慶祝活動。
法新社報導，32歲的馬丁王子與29歲羅斯納王妃（Yang Mulia Anisha Rosnah）在汶萊首都斯里巴加旺金碧輝煌的清真寺內舉行伊斯蘭婚禮。
馬丁王子是汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）第10個兒子，繼承順位遠遠落在後方。蘇丹哈山納包奇亞是目前世界上在任最久的君主，過去曾是世界首富。
馬丁王子的王妃是他父親倚重顧問的孫女，據報旗下擁有一個時尚品牌，同時也和人合夥投資旅遊業。
汶萊這場王室婚禮慶祝活動將於14日達到高潮，屆時將在擁有1788個房間的王宮舉辦光彩熠熠的儀式，並在街頭舉行一場精心策劃的遊行。
賓客名單預期將包括世界其他國家的王室和政治領袖。
22歲的大學生莎赫（Syahida Wafa Mohamed Shah）在舉行隆重婚禮的奧瑪哈里清真寺（Omar Ali Saifuddien Mosque）附近告訴法新社：「就像童話故事一般。」
許多汶萊人打算14日上街列隊觀看遊行，爭睹皇家馬車上王室新人的光彩。
19歲的塞富里扎爾（Nazatul Izzati Saifulrizal）說：「感覺如同電影一般」。
汶萊曾於19世紀接受英國統治，並於1984年脫離英國獨立。
汶萊是君主專制國家，遵循嚴格的伊斯蘭教法，人口僅約45萬人，是世界上最富有的國家之一。
根據國際貨幣基金（IMF)），汶萊人均國內生產毛額（GDP）近3萬6000美元。隨著國際油價波動劇烈，石油蘊藏減少，分析師警告汶萊在分散經濟對石油的依賴方面，遭逢嚴重的挑戰。
汶萊蘇丹全球首富的頭銜雖拱手讓給科技大亨，但其龐大的財富身家仍令人望塵莫及。
汶萊蘇丹據說典藏大量名車，濱河的官邸據說是全球最大皇宮之一。
馬丁王子雖不太可能繼承王位，但其有如電影偶像般外貌在社群媒體上擁有大量的粉絲，成為汶萊王室知名度最高的成員之一。
馬丁王子在汶萊空軍擔任直升機駕駛，經常被媒體拿來和英國的哈利王子（Prince Harry）相比，曾被外界封為「最帥王室成員」。
馬丁王子畢業於英國桑德赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst），曾代表汶萊參加2019年東南亞運動會（The Southeast Asian Games）的馬球比賽。
近年來，馬丁王子在國際外交上扮演越來越重要的角色。
馬丁王子不但陪伴父親出席去年英國國王查爾斯三世（King Charles III）的加冕典禮，2022年也和父親一同參加前英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的葬禮。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：歐穎慈
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。