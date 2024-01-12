台灣海防地形為「入侵部隊的惡夢」，法媒France 24探討140年前滬尾之役寶貴教訓
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中央研究院近代史研究所退休副研究員許文堂表示，1884年那場失敗的入侵行動有著寶貴的政治教訓。過度自信顯然是法國失敗的一個主要因素，僅派600名軍人登陸來對抗數千名駐守部隊的決定，顯然錯得十分徹底。共軍雖預料運用人數優勢，但他們仍可能在其他方面低估台灣。
（中央社）中國威脅武力犯台下，法國24台（France 24）今天以「台灣海防的一課：法國1884年失敗入侵之回憶」為題，說明140年前一場戰役何以至今仍舊提供台灣國防人員寶貴一課。
報導點出，台灣地形崎嶇，有著茂密叢林和高聳山脈，被軍事規劃者形容為「入侵部隊的惡夢」。然而，由於政府總部與海岸的距離相對來說並不遠，自古以來覬覦以「斬首式襲擊」侵台的軍事人員大有人在。
而上一次企圖以實際行動對台發動「斬首式襲擊」的是19世紀末的法國軍隊，當時正處於歐洲砲艦帝國主義鼎盛時期。1884年「清法戰爭」中的滬尾之役（淡水之役），看到約600名法軍在淡水河口竹圍以東25公里處的海灘登陸。
法國24台寫說，法國當時的戰略目標是奪取台灣，作為讓清軍撤出越南的籌碼。
報導寫說，未料法國人在滬尾之役吃了鱉。1884年10月8日凌晨法軍成功登陸，卻在向內陸挺進時遭遇清軍頑強抵抗。儘管有猛烈火力掩護，法國入侵部隊仍只打了幾個小時便被迫撤退。
教訓一： 紅色海灘先發制人
而法國入侵失敗的事件，能否在140年後提供寶貴一課？台灣國防安全研究院助理研究員江炘杓表示，台灣的國防機構當然注意到這場歷史性的戰爭。
他說：「台灣軍方汲取的教訓之一是，有必要在敵軍登陸艦仍在海上航行時予以摧毀，防止敵軍士兵登陸。」
易於共軍登陸的「紅色海灘」全台僅10多個，這使得國防規劃者能更好地判定潛在入侵路線。軍事分析家指出，台灣海岸線大多過於崎嶇，不適合大規模軍事登陸。
江炘杓說：「典型的『紅色海灘』寬度一次只能登陸一個營（600至800名士兵）。如果後續登陸的梯次不能及時上岸，敵軍將無法鞏固灘頭，很容易被國軍消滅。」
教訓二：意志力定輸贏
中央研究院近代史研究所退休副研究員許文堂表示，1884年那場失敗的入侵行動有著寶貴的政治教訓。過度自信顯然是法國失敗的一個主要因素，僅派600名軍人登陸來對抗數千名駐守部隊的決定，顯然錯得十分徹底。共軍雖預料運用人數優勢，但他們仍可能在其他方面低估台灣。
報導指出，台灣方面所要學到的重要政治教訓是，民眾和軍方之間信任程度夠強，方能擋住首波入侵衝擊而不陷入混亂。
許文堂告訴法國24台說：「追根究柢，戰爭始終是意志的較量。如果一個民族不願意抵抗，那麼他們就已經輸了。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
我們想讓你知道的是
SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。