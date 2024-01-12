台灣海防地形為「入侵部隊的惡夢」，法媒France 24探討140年前滬尾之役寶貴教訓

（中央社）中國威脅武力犯台下，法國24台（France 24）今天以「台灣海防的一課：法國1884年失敗入侵之回憶」為題，說明140年前一場戰役何以至今仍舊提供台灣國防人員寶貴一課。

報導點出，台灣地形崎嶇，有著茂密叢林和高聳山脈，被軍事規劃者形容為「入侵部隊的惡夢」。然而，由於政府總部與海岸的距離相對來說並不遠，自古以來覬覦以「斬首式襲擊」侵台的軍事人員大有人在。

而上一次企圖以實際行動對台發動「斬首式襲擊」的是19世紀末的法國軍隊，當時正處於歐洲砲艦帝國主義鼎盛時期。1884年「清法戰爭」中的滬尾之役（淡水之役），看到約600名法軍在淡水河口竹圍以東25公里處的海灘登陸。

法國24台寫說，法國當時的戰略目標是奪取台灣，作為讓清軍撤出越南的籌碼。

報導寫說，未料法國人在滬尾之役吃了鱉。1884年10月8日凌晨法軍成功登陸，卻在向內陸挺進時遭遇清軍頑強抵抗。儘管有猛烈火力掩護，法國入侵部隊仍只打了幾個小時便被迫撤退。

教訓一： 紅色海灘先發制人

而法國入侵失敗的事件，能否在140年後提供寶貴一課？台灣國防安全研究院助理研究員江炘杓表示，台灣的國防機構當然注意到這場歷史性的戰爭。

他說：「台灣軍方汲取的教訓之一是，有必要在敵軍登陸艦仍在海上航行時予以摧毀，防止敵軍士兵登陸。」

易於共軍登陸的「紅色海灘」全台僅10多個，這使得國防規劃者能更好地判定潛在入侵路線。軍事分析家指出，台灣海岸線大多過於崎嶇，不適合大規模軍事登陸。

江炘杓說：「典型的『紅色海灘』寬度一次只能登陸一個營（600至800名士兵）。如果後續登陸的梯次不能及時上岸，敵軍將無法鞏固灘頭，很容易被國軍消滅。」

教訓二：意志力定輸贏

中央研究院近代史研究所退休副研究員許文堂表示，1884年那場失敗的入侵行動有著寶貴的政治教訓。過度自信顯然是法國失敗的一個主要因素，僅派600名軍人登陸來對抗數千名駐守部隊的決定，顯然錯得十分徹底。共軍雖預料運用人數優勢，但他們仍可能在其他方面低估台灣。

報導指出，台灣方面所要學到的重要政治教訓是，民眾和軍方之間信任程度夠強，方能擋住首波入侵衝擊而不陷入混亂。

許文堂告訴法國24台說：「追根究柢，戰爭始終是意志的較量。如果一個民族不願意抵抗，那麼他們就已經輸了。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺