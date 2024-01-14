China如何與「中國」劃上等號（上）：用「秦土」取代「支那」，或許得以消解紛爭？
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這些控制西域絲路貿易交通的諸印歐民族：月支人、粟特人（Sogdian）、吐火羅人、波斯人等，透過貿易，將「秦」之大名，以其語言：「Čīn、Čīna、 Činastan」等傳至印度，以及地中海彼岸的希臘。這就是「China」一詞之由來。
文：施雅仁（Allen Shih）
「China」之由來
今日的中文使用者習慣將「China」與「中國」互譯似乎已是天經地義、理所當然。而同屬漢字文化圈的越南、韓國，以及日本也是如此：今越南文翻譯「China」為Trung Quốc（發音ChongKuok）；韓文為중국（發音jung-guk）二者皆為「中國」之音譯；日文則使用漢字「中国」（發音Chū-goku）。
然而，自古「China」 與「中國」二詞並無關聯。「China」自始即為一地域名稱，而「中國」則是一個多重涵義的政治語詞，與國名無涉。「中國」 一詞不僅華夏用之，古時的越南以及日本皆曾自稱為「中國」。「China」等於「中國」是近百年間在漢字文化圈形成的轉變。此轉變肇因於國家公權力的強行干預，扭曲原義，以教科書及媒體洗腦，將「China」 與「中國」畫上等號。
「China」是自古外國人稱呼華夏地區的地理名詞，英語、德語、西班牙、葡萄牙等語同為「China」、法語為「Chine」、義大利語為「Cina」，以上諸語皆源自拉丁語的「Sina」。而拉丁語「Sina」 則源於古希臘語「Činai」（羅馬字母轉譯）。以上諸語中的「i」皆發長母音/iː/，中古英語「China」的「i」原本也是發長母音/iː/，發音為/`tʃiːnә/，是到了14-15世紀發生了語音轉變 ：「元音大轉移」（Great Vowel Shift）【註1】，長母音的/iː/最終轉化成了現代英語的/ai/，因而英語才會將China發音為/`tʃainә/，與原音不符。
「China」之漢字取其音譯為「支那」或「脂那」、「至那」，另譯有「震旦 」、「振旦」、「真旦」等，（此與支那、脂那、至那為同詞源，見下文）近兩千年以來即見於佛經及史籍之中。
支那、脂那、至那，及震旦 、振旦等同源之音譯在西元三世紀的東漢末、西晉時期始見於佛教經典。如《釋迦方誌》（成書於西元650年）卷上「中邊」篇引「成光子」言：「中天竺國東至振旦國五萬八千里，（振旦即神州之號也，彼人目之。）⋯⋯」據云，成光子於漢獻帝建安十年（西元205年）奉命入印度；東晉帛尸梨密多羅（西元？～343年，西域龜茲國人）的《灌頂經》（卷六）說：「閻浮提界內，有震旦國，我遣三聖在中化導」；隋朝天竺法師那連提耶舍（西元490-589年）譯《佛說德護長者經》：「我鉢當至沙勒國，從爾次第至脂那國。」；唐玄奘法師（602-664 年）所著之《大唐西域記》中記載，戒日王問玄奘：「大唐國在何方？」玄奘對曰：「當此東北數萬餘里，印度所謂摩訶至那國（Mahachinasthana）是也。」（「摩訶」是大之意，即大至那國），又曰：「或作震旦、脂那，今作支那。」【註2】
正史對「China」之音譯應是出自佛經，如「梁書」·「中天竺國」曰：「天監初，其王屈多遣長史竺羅達奉表曰，王身端嚴，如日初出，仁澤普潤，猶如大雲，於彼『震旦』，最為殊勝」；《宋史》的《天竺國傳》曰：「天竺表來。譯云：伏願『支那』皇帝，福壽圓滿。舊說秦始皇統一中國，聲教遠被外國人，因稱我國為秦，支那即秦音之轉。」此說之「支那為秦之音譯」無誤，然而起源於「秦始皇之聲教遠被外國人」則差矣！支那一詞源自西元前九世紀建立的秦國，非六百多年後統一中原的秦始皇之秦國。
China（支那）一詞源於西元前9世紀受周朝封於秦邑（今甘肅天水）之「秦國」
歐洲人開啓大航海時代之後，最早提出這個理論的歐洲學者，是天主教耶穌會義大利籍傳教士衛匡國（Martino Martini）。他於1655年出版的《中國新地圖》（Novus Atlas Sinensis），在序言中提出了此觀點。後世幾位歐洲著名的漢學家、語言學家亦支持此說，如：法國的鮑迪埃（Guillaume Pauthier，1801-1873）、伯希和（Paul Eugène Pelliot，1878-1945），以及德裔美籍的勞費爾（Berthold Laufer，1874-1934）等人。
通曉多種中亞語言的勞費爾提出以下考證：「China」的中古波斯語（轉譯為羅馬字母 , 以下諸語言同）是「Čīn」，梵語（Sankrit）為「Cīna」，亞美尼亞語為 「Čenk、Čenastan」，粟特語（Sogdian）為「Čynstn 、Činastan」（Čynstn發音為/dzinsdan/，Činastan為/dzinasdan/，「-stan」之後綴詞為「的土地」之意【註3】，佛經譯經師取其前後音，譯為震旦、振旦、真旦等），對應於古希臘語的「Činai」，而帶有Č的伊朗語形式對應在梵語成「Cīna 、Čina」。
漢語的首字「dž」在伊朗語中被硬顎音「Č」複製。秦的古語音值是/dzin/、/džin/，（為濁音），在伊朗語Čīn發音即是/džin/，而以上之梵語，古希臘語之名稱與語音亦皆一致。」【註4】
「秦」在中古漢語中依然是濁音，在韻書《廣韻》中為匠隣切，平聲。在承繼中古漢音的台語（閩南語）、客家語中即是濁音，陽平聲，音/džin/，發音與上述勞費爾考證之諸內亞語一致；而日語讀音 「じん」（jin）、韓語為 「진」（jin）皆保留濁音。 今「秦」發為清音是在五代十國（約始於西元九百年）、宋、元期間，草原民族入主中原。因其語系與漢語差異太大，無法掌握中古漢語音韻豐富的八個聲調，逐漸將中古漢語簡化，轉變成為近代官話（北方普通話），「秦」才變為清音的/tʃin/。
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運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
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「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
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