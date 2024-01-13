聲請拋棄繼承遺產後，還有反悔的機會嗎？

最近看到一則外國新聞，有三個兄妹在母親過世後選擇放棄繼承母親上億的遺產，打算全讓父親繼承，讓父親能安享晚年，不用擔心沒有錢。

然而，在他們放棄繼承後，才發現父親竟然要再婚，讓他們非常難以接受，認為當時已經有跟父親約定不能再婚，他們才會願意放棄繼承，但父親卻反悔，加上他們也認為父親有隱瞞他們母親其實還有千萬的存款。

因此三兄妹反悔一狀告上法院，表示想繼承母親的遺產，但最後仍遭到法院判決敗訴。

這樣的情況其實很類似於我們台灣拋棄繼承的概念，繼承人可以在知道自己可以繼承起的三個月內，以書面方式跟法院表示要拋棄繼承。

聲請拋棄繼承遺產後，可以後悔嗎？

法律並沒有強制規定大家一定要繼承遺產，繼承人是可以自由選擇是否要繼承或是拋棄，因為有些人會覺得要繼承遺產需要經過很多的程序，甚至可能還得去處理債務問題，因此就會想避免這些麻煩，選擇直接拋棄繼承來避免。

不過要記得一點，就是一定要記得在知道可以繼承的三個月內去向法院表明，否則一旦時間過了，就算你想拋棄也沒有辦法了。

那如果像是開頭提到的新聞那樣，在選擇拋棄繼承後覺得後悔，事後能不能反悔表示自己不想拋棄繼承了，而去繼承遺產呢？

實際上是不行的，因為當你以書面向法院表明要拋棄繼承，就沒辦法再反悔了，只要做了拋棄繼承就會發生效力——不過有個例外情況你是可以去撤銷的，那就是你在拋棄繼承時是受到他人詐欺，導致你陷入錯誤而選擇拋棄繼承。

針對這個情況，你需要去舉證自己確實有受到欺騙，而在舉證方面其實並不容易，因此要成功撤銷的情況算是極少數，基本上只要向法院聲請了，就等於你選擇拋棄繼承，無法再去選擇要繼承遺產。

因此大家在繼承遺產時所做的決策，一定要多思考並計算確切的遺產數目，以及認真思考拋棄後是否自己會後悔，才不會因為錯估情況而讓自己原本可以繼承的遺產因此而變成空氣。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航