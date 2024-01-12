〈如此打工30年〉遭全網封殺：中國農民工陷入生存困境，陸媒接力披露被刪除

（中央社）中國經濟下滑，底層農民工陷入生存困境，當局卻不讓人民看到真相，《網易新聞》推出紀錄片〈如此打工30年〉9日遭全網封殺後，《第一財經》10日接力發表〈凌晨路邊等活的農民工〉，隨即被下架。

根據中國國家統計局發布，2022年，中國進城務工的農民工總量2億9562萬人。由於經濟下滑，內需萎縮，這些多是打零工的農民工，陷入找不到活兒（工作）的困境。

《網易新聞》8日推出紀錄片〈如此打工30年〉，披露合肥農民工生存實錄。每天凌晨4時，周谷堆勞務市場都會聚集上百名農民工，平均年齡55歲左右，大多肩負經濟壓力，要養活一家人。大部分工人能力有限，只能幹苦力。

這些農民工站在路邊搶著要做日結（當天結算工資）工，有些人為了爭工作機會起衝突扭打；有人被坑騙，奔波一趟後發現白忙一場；有人自曝一年人民幣380元（約新台幣1660元）的醫保都沒錢交。

這支聚焦底層農民工生存困境的的紀錄片，8日在B站播出後引發網友廣泛共鳴和熱議。隔天，紀錄片遭到全網封殺。

《第一財經》10日接力推出〈凌晨路邊等活的農民工〉，聚焦農民工張中（化名）在河南鄭州市最大的劉灣勞務市場等零工機會。

還不到凌晨4時，張中就從床上爬起來了，趕著去劉灣勞務市場，以免去晚又沒活。

已經在劉灣勞務市場找了10多年活兒的張中說，「和往年比，今年（這個時候）的人，算是少的了」往年，建築行業的用工高峰期，每天都有2萬多名農民工透過這兒找活兒幹。

一輛小貨車開過來，車上下來一個穿著羽絨衣的工頭，他揮手朝人群大聲吆喝著：「7個人，小工，一天130（元）。」

張中趕緊往車上擠，才坐了不到3分鐘，卻又見他垂頭喪氣下來了。

問他為啥，張中說，上了車才知道，今天的活兒是到一個在建工地去做外牆保溫，33層高的樓，幹活兒的人得站在吊籃裡，給工人遞外牆保溫用的岩棉板，「這天，恁冷，還那麼高，弄不好掉下來，不死也得是個殘廢」張中有2個小孩，大的也才上初中，小的還在上幼兒園，他不敢冒這個險。

為什麼農民工不去工地找個長期工，寧願每天受凍受熱，到這裡攬零工？

報導指出，擔心被拖欠工資，成為其中重要原因。不少在劉灣勞務市場攬活兒的農民工都有曾被建築方、分包方拖欠工資的經歷，包括張中自己。

一年前，張中因為相信一個工頭，跟著對方在鄭州大學第二附屬醫院新院區的建築工地幹了小半年，最終卻被拖欠了2萬多元工資，至今仍未要回。這讓他再不敢相信工頭，又重新回到這個單日結的劉灣勞務市場。

但1月2日當天，凌晨4時多就起床等活兒的張中，一直在路邊的寒風中站到下午6時，未能成功把自己的勞動力「賣」出去。

下午6時許，與他相熟的農民工朋友老李揹著工具，從一輛小貨車下來後驚訝地問，「咦，你咋還在這兒？」

張中很沮喪地告訴老李，「站了一天了，沒找到活兒」，並試探對方第二天能否帶他一起去工地。只可惜，老李說，即便自己一天的工資只有130元，工地上也不願再增加人了。

老李有些自嘲，「一天130（元），聽著都可笑人」在往年，這樣低的工價，他是肯定不會接的，可日是今年，即便是這個130（元）也不好掙，還得是60歲以下才願意要，要是年齡過了60歲，人家只願意開一天80、100（元），不幹拉倒。

張中也說，老李這回真沒說瞎話，往年（房市好的時候），像鋼筋工、焊工、木工這種技術工，工地上願意開一天350元；現在，工價已經跌到一天180元了。

報導指出，中國的建築業在過去20多年房地產與大基建紅利中，為數以千萬計的農民工提供了工作機會；但是伴隨著房地產形勢的調整，一些往年動輒銷量千億元的地產企業如今連生存都成了難題。

當上游的地產企業開工率、銷售額急速下滑時，身處產業鏈最下端的建築工人也開始備受煎熬。

張中說，自己來鄭州20多年，靠著在工地幹活兒，如今也找了老婆、有了孩子，本來想給他們更好的生活，可如今，連自己的生活都難以為繼了。

「你看，這是我所有的錢，一共87.12（元）」張中一邊打開手機微信一邊說，要是明天再找不到活兒，自己連吃飯都成問題了。

「這麼冷的天，擱往年，我也早回家過年了。」張中指著同樣在路邊等活兒的工友們說，「你看，現在不光我沒走，他們也都不走，還是手裡缺錢啊」。

夜色漸深。凌晨找到活兒的農民工陸陸續續被工頭們送回來了，而沒找到活兒的農民工卻依然不忍心離開，一些無聊的人乾脆三五成群圍在一起，一邊打牌，一邊繼續攬活兒。這些錯過了白班的農民工，把攬活兒的希望放在了夜班上。

張中卻已經熬不住了，他說，自己現在肚子又餓，身上又疼，實在幹不了夜班。

張中不願意談回家過年的話題。他一邊期待著，能趕緊攬到活兒，趁著春節多掙點錢，又一邊想著家鄉的老婆孩子，已經好久沒團聚了。

《第一財經》這篇平實敘述農民工困境的報導，發表當天就被下架。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰