「新山－新加坡捷運系統」預計2027年初開始運作，每小時單一方向能承載1萬名乘客流量
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這條4公里長的捷運系統，將往返於馬來西亞新山武吉查卡和新加坡兀蘭北之間，預計每小時單一方向能運載達1萬名乘客，除了減少星馬陸路車輛，也將有助緩解兩國出入境關口的忙碌程度。
連結馬來西亞新山和新加坡的捷運系統「新山－新加坡捷運系統」（RTS），目前已完成約三分之二的基礎建設工程，11日，新加坡總理李顯龍和馬來西亞首相安華在柔佛海峽中的橋墩下，舉行建設RTS里程碑的儀式，兩位領導人也在紀念牌匾簽名，象徵兩國對RTS的共同承諾。
李顯龍在臉書上寫到，這項工程「架起了我們兩國的碼頭，讓我們的友誼和雙邊關係更加緊密」，此外也表示，明年星馬將迎來雙邊關係60週年，期待兩國能開拓新的合作領域，包括貿易、投資、旅遊、創新、數位和綠色經濟。
最初提出新加坡北部和馬來西亞新山間建設大眾捷運系統的構想，始於1991年的新加坡通訊部長馬寶山（Mah Bow Tan），直到2010年5月24日，這個構想重新在新加坡-馬來西亞領導人非正式峰會上被提出，確認RTS將連接馬來西亞武吉查卡站（Bukit Chagar）和新加坡兀蘭北站（Woodlands），旨在緩解「新柔長堤」車流並加強兩國的互通。
「新山－新加坡捷運系統」工程雖曾一度暫緩六個月，但工程最終仍順利進行，預計要在2027年1月前開始運作，這條4公里長的捷運系統，將往返於馬來西亞新山武吉查卡和新加坡兀蘭北之間，預計每小時單一方向能運載達1萬名乘客，除了減少星馬陸路車輛，也將有助於緩解兩國出入境關口的忙碌程度。
作為馬來西亞和新加坡之間的國際交通路線，未來在武吉查卡站和兀蘭北站都會設有海關，讓民眾在往訪兩站間的出入境流程得以簡化。
待捷運工程完工後，會移交給RTS Operations負責安裝鐵路系統；RTS Operations是新加坡鐵路營運商SMRT和馬來西亞公共交通公司 Prasarana於2020年成立的合資企業。
參考資料
- On the right track: How the JB-Singapore RTS Link is taking shape（海峽時報）
- JB-Singapore RTS Link: Construction passes 65% mark on both sides, connecting span completed（海峽時報）
- RAPID TRANSIT SYSTEM LINK (RTS LINK) PROJECT BETWEEN JOHOR BAHRU AND SINGAPORE（MRT CORP）
- PMs Anwar, Lee witness completion of RTS Link connection between Malaysia and Singapore（The Star）
延伸閱讀
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- 馬來世界的「兩岸三地」：印尼、新加坡、馬來西亞，三方牽扯不斷的關係？
- 《不確定的國家》：1965年新加坡獨立前夕，馬來西亞首相東姑給的「分手信」
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。