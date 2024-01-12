「新山－新加坡捷運系統」預計2027年初開始運作，每小時單一方向能承載1萬名乘客流量

連結馬來西亞新山和 新加坡 的捷運系統 「新山－新加坡捷運系統」（ RTS），目前已完成 約三分之二的基礎建設工程，11日，新加坡總理李顯龍和馬來西亞首相安華在柔佛海峽中的橋墩下，舉行建設RTS里程碑的儀式，兩位領導人也在紀念牌匾簽名，象徵兩國對 RTS 的共同承諾。

李顯龍在臉書上寫到，這項工程「架起了我們兩國的碼頭，讓我們的友誼和雙邊關係更加緊密」，此外也表示， 明年星馬將迎來雙邊關係60週年，期待兩國能開拓新的合作領域，包括貿易、投資、旅遊、創新、數位和綠色經濟。

最初提出新加坡北部和馬來西亞新山間建設大眾捷運系統的構想，始於1991年的新加坡通訊部長馬寶山（Mah Bow Tan），直到2010年5月24日，這個構想重新在新加坡-馬來西亞領導人非正式峰會上被提出，確認RTS將連接馬來西亞武吉查卡 站（Bukit Chagar） 和新加坡兀蘭北站 （Woodlands） ，旨在緩解 「 新柔長堤」車流並加強兩國的互通。

「新山－新加坡捷運系統」工程雖曾一度暫緩六個月，但工程最終仍順利進行，預計要在2027年1月前開始運作，這條4公里長的捷運系統，將往返於馬來西亞新山 武吉查卡和 新加坡 兀蘭北之間 ，預計每小時單一方向能運載達1萬名乘客，除了減少星馬陸路車輛，也將有助於 緩解兩國出入境關口的忙碌程度。

圖片來源：Google Map 地圖上方馬來西亞武吉查卡站（Bukit Chagar），下方為新加坡兀蘭北站（Woodlands）

作為馬來西亞和新加坡之間的國際交通路線，未來在武吉查卡 站 和兀蘭北站都會設有海關，讓民眾在往訪兩站間的出入境流程得以簡化。

待捷運工程完工後，會移交給RTS Operations負責安裝鐵路系統；RTS Operations是新加坡鐵路營運商SMRT和馬來西亞公共交通公司 Prasarana於2020年成立的合資企業。

參考資料

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒