動保政見挨批歧視原住民族，柯文哲坦言流程失誤，《窩窩》：有經民眾黨確認
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媒體追問，選前爆出此爭議是否會失分，柯文哲表示，他認為這是一個錯誤，應修改成任何一個團體來問的題目，要經過智庫中央委員會看過才可以出去，這是流程上的失誤，「錯了就錯了，不然怎麼辦」。
動保政見挨轟歧視原住民族，柯文哲坦言流程失誤
（中央社）民眾黨回應動保政見時提出「對原住民教育宣導」主張引發批評。民眾黨總統候選人柯文哲昨（11）日表示，當時收到團體問題時，便轉給智庫一位委員回答，他寫好後就交出去，沒有走智庫流程，坦言確實是錯誤。
長期關注動保議題的獨立媒體《窩窩》公布3黨總統候選人動保政見，對於如何改善野生動物保育與原住民狩獵文化衝突，柯文哲提出「對原住民教育宣導，改變其宗教、獵食方式，嚴格取締傷害動物的手段與工具」，遭批評不尊重原住民族文化。
新北市議員馬見透過臉書表示，不自覺的歧視就是歧視，不自覺的傲慢最可怕，民眾黨曾廣發新聞稿、大張旗鼓成立原住民族事務委員會，自詡為「白色力量實踐關懷原住民的起點」，但只是帶著踐踏民族尊嚴的柯式綠卡進軍原住民族票倉。
柯文哲昨日上午陪同立委候選人邱臣遠車掃前接受媒體訪問，談及「給原住民教育宣傳」主張爭議，柯文哲表示，總統競選期間，很多團體會寄陳情書或要求政策說明，他們的文化是人家來問就盡量回答，一開始問動保題目，就轉給智庫某個動保委員撰寫。
柯文哲表示，民眾黨犯了一個錯誤，動保委員自己寫完就交出去，沒有走智庫流程，出去前應該要先檢查一遍，「那就是我們某個動保委員的意見，但不代表整個智庫的意見」，智庫會對此再說明。
媒體追問，選前爆出此爭議是否會失分，柯文哲表示，他認為這是一個錯誤，應修改成任何一個團體來問的題目，要經過智庫中央委員會看過才可以出去，這是流程上的失誤，「錯了就錯了，不然怎麼辦」。
柯文哲動保政見遭質疑歧視原住民，民進黨總統候選人賴清德全國競選總部主委姚立明透過新聞稿表示，他並不驚訝，因為柯文哲本性就是如此，柯文哲自認是高智商、高收入的強人代表，三不五時就會表露出歧視弱者的本性。
動保政見挨批歧視原民，柯文哲稱流程失誤，窩窩：有經民眾黨確認
（中央社）動保政見挨轟歧視原住民族，民眾黨總統候選人柯文哲指回應沒走智庫流程有失誤。公布3黨總統候選人動保政見的獨立媒體《窩窩》臉書貼文回應，民眾黨政策內容有經其黨部確認。
長期關注動保議題的獨立媒體「窩窩」公布3黨總統候選人動保政見，對於如何改善野生動物保育與原住民狩獵文化衝突，柯文哲提出「對原住民教育宣導，改變其宗教、獵食方式，嚴格取締傷害動物的手段與工具」，遭批評不尊重原住民族文化。
柯文哲昨日表示，當時收到團體問題時，便轉給智庫一名委員回答，他寫好後就交出去，沒有走智庫流程，坦言確實是錯誤。
「窩窩」昨日在其臉書以「關於『2024總統候選人給問嗎？十大動物議題政策回應』專題聲明」為題，貼文指出，此專題所有民眾黨政策內容，為經過民眾黨黨部確認之文件所做成，除為配合版面所需調整文字外，並無其他增減、修改或杜撰。
「窩窩」的貼文也說明，窩窩記者於去年12月25日拜訪位在新北市新莊區柯文哲競選總部，透過競選總部主任蔡易倫轉介，由熟悉動保議題的不分區立委候選人廖維欣作為採訪聯繫窗口。
「窩窩」文中並說，去（2023）年12月28日廖維欣透過通訊軟體告知其記者，回應內容已撰寫完成並於前晚提請民眾黨部確認，再於28日晚間以LINE傳送回應內容WORD檔予窩窩，均有雙方LINE對話紀錄可稽。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
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