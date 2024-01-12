動保政見挨批歧視原住民族，柯文哲坦言流程失誤，《窩窩》：有經民眾黨確認

動保政見挨轟歧視原住民族，柯文哲坦言流程失誤

（中央社）民眾黨回應動保政見時提出「對原住民教育宣導」主張引發批評。民眾黨總統候選人柯文哲昨（11）日表示，當時收到團體問題時，便轉給智庫一位委員回答，他寫好後就交出去，沒有走智庫流程，坦言確實是錯誤。

長期關注動保議題的獨立媒體《窩窩》公布3黨總統候選人動保政見，對於如何改善野生動物保育與原住民狩獵文化衝突，柯文哲提出「對原住民教育宣導，改變其宗教、獵食方式，嚴格取締傷害動物的手段與工具」，遭批評不尊重原住民族文化。

新北市議員馬見透過臉書表示，不自覺的歧視就是歧視，不自覺的傲慢最可怕，民眾黨曾廣發新聞稿、大張旗鼓成立原住民族事務委員會，自詡為「白色力量實踐關懷原住民的起點」，但只是帶著踐踏民族尊嚴的柯式綠卡進軍原住民族票倉。

柯文哲昨日上午陪同立委候選人邱臣遠車掃前接受媒體訪問，談及「給原住民教育宣傳」主張爭議，柯文哲表示，總統競選期間，很多團體會寄陳情書或要求政策說明，他們的文化是人家來問就盡量回答，一開始問動保題目，就轉給智庫某個動保委員撰寫。

柯文哲表示，民眾黨犯了一個錯誤，動保委員自己寫完就交出去，沒有走智庫流程，出去前應該要先檢查一遍，「那就是我們某個動保委員的意見，但不代表整個智庫的意見」，智庫會對此再說明。

媒體追問，選前爆出此爭議是否會失分，柯文哲表示，他認為這是一個錯誤，應修改成任何一個團體來問的題目，要經過智庫中央委員會看過才可以出去，這是流程上的失誤，「錯了就錯了，不然怎麼辦」。

柯文哲動保政見遭質疑歧視原住民，民進黨總統候選人賴清德全國競選總部主委姚立明透過新聞稿表示，他並不驚訝，因為柯文哲本性就是如此，柯文哲自認是高智商、高收入的強人代表，三不五時就會表露出歧視弱者的本性。

動保政見挨批歧視原民，柯文哲稱流程失誤，窩窩：有經民眾黨確認

（中央社）動保政見挨轟歧視原住民族，民眾黨總統候選人柯文哲指回應沒走智庫流程有失誤。公布3黨總統候選人動保政見的獨立媒體《窩窩》臉書貼文回應，民眾黨政策內容有經其黨部確認。

長期關注動保議題的獨立媒體「窩窩」公布3黨總統候選人動保政見，對於如何改善野生動物保育與原住民狩獵文化衝突，柯文哲提出「對原住民教育宣導，改變其宗教、獵食方式，嚴格取締傷害動物的手段與工具」，遭批評不尊重原住民族文化。

柯文哲昨日表示，當時收到團體問題時，便轉給智庫一名委員回答，他寫好後就交出去，沒有走智庫流程，坦言確實是錯誤。

「窩窩」昨日在其臉書以「關於『2024總統候選人給問嗎？十大動物議題政策回應』專題聲明」為題，貼文指出，此專題所有民眾黨政策內容，為經過民眾黨黨部確認之文件所做成，除為配合版面所需調整文字外，並無其他增減、修改或杜撰。

「窩窩」的貼文也說明，窩窩記者於去年12月25日拜訪位在新北市新莊區柯文哲競選總部，透過競選總部主任蔡易倫轉介，由熟悉動保議題的不分區立委候選人廖維欣作為採訪聯繫窗口。

「窩窩」文中並說，去（2023）年12月28日廖維欣透過通訊軟體告知其記者，回應內容已撰寫完成並於前晚提請民眾黨部確認，再於28日晚間以LINE傳送回應內容WORD檔予窩窩，均有雙方LINE對話紀錄可稽。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航