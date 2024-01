研究：關係地雷誤以為小鹿亂撞？從16個指標判斷交往對象是否有暴力傾向

文:Taylor Mei

當兩人在一段感情內尚未確認彼此關係,又或是才剛確認互為交往對象時,可能會以為對方的一些行為及情緒只是一時的,又或是覺得可以靠自己的力量改變。不過,若忽略這些「警告」(red flags),久而久之可能讓自己反倒困在一段不健康的關係,或甚至是是親密關係暴力(IPV)的情況中。

你以為的小鹿亂撞,其實是對一段關係的警告?

像美國知名歌手Halsey在2020年推出的歌曲〈Graveyard〉中,就有提到「how the warning signs can feel like they’re butterflies.」(有時候會誤以為關係中的警示和地雷是小鹿亂撞的感覺)當感情開始出現問題,不少人在第一時間反而是不當一回事,但直到後來才發現,這整段關係或許從一開始就是「有毒的」(toxic)。

據《CNN》報導,有鑒於情感關係的複雜性,日前加拿大西安大略大學(University of Western Ontario)心理學專家們也展開研究,希望能從生理、性及心理狀態等面向,找出關係中潛藏的警訊。幫助民眾在交往前期,判斷對方後續是否可能會出現親密關係暴力等問題。該研究現刊登於《社會心理與人格》期刊。

研究團隊列出200個非暴力性與暴力性想法、感覺及行為,並找來355名受試者回答。研究團隊將收集結果縮減成16個警示指標,可預測在6個月內交往對象是否會出現暴力問題。據研究團隊指出,這些警示項目多半與自覺應享有某些權利與待遇(entitlement)、自大、愛控制、情緒不成熟等有關。

談戀愛請睜大眼,從16個指標判斷交往對象是否暴力

「通常暴力行為不會在一開始就展現出來。要在第一次約會就發現對方有暴力的問題是很罕見的。」第一作者、西安大略大學心理系研究人員夏洛特(Nicolyn Charlot)說,她表示,當交往對象出現暴力行為時,往往兩人的關係已經進展至一定階段,也對彼此投入了許多感情,要順利抽身往往有一定難度。

該研究統整出16個項目,若與交往對象互動時,發現對方有以下情形,須盡速檢視彼此之間的關係: