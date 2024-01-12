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研究：關係地雷誤以為小鹿亂撞？從16個指標判斷交往對象是否有暴力傾向

研究：關係地雷誤以為小鹿亂撞？從16個指標判斷交往對象是否有暴力傾向
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

「通常暴力行為不會在一開始就展現出來。要在第一次約會就發現對方有暴力的問題是很罕見的。」西安大略大學心理系研究人員夏洛特（Nicolyn Charlot）表示，當交往對象出現暴力行為時，往往兩人的關係已經進展至一定階段，也對彼此投入了許多感情，要順利抽身往往有一定難度。

文：Taylor Mei

當兩人在一段感情內尚未確認彼此關係，又或是才剛確認互為交往對象時，可能會以為對方的一些行為及情緒只是一時的，又或是覺得可以靠自己的力量改變。不過，若忽略這些「警告」（red flags），久而久之可能讓自己反倒困在一段不健康的關係，或甚至是是親密關係暴力（IPV）的情況中。

你以為的小鹿亂撞，其實是對一段關係的警告？

像美國知名歌手Halsey在2020年推出的歌曲〈Graveyard〉中，就有提到「how the warning signs can feel like they’re butterflies.」（有時候會誤以為關係中的警示和地雷是小鹿亂撞的感覺）當感情開始出現問題，不少人在第一時間反而是不當一回事，但直到後來才發現，這整段關係或許從一開始就是「有毒的」（toxic）。

據《CNN》報導，有鑒於情感關係的複雜性，日前加拿大西安大略大學（University of Western Ontario）心理學專家們也展開研究，希望能從生理、性及心理狀態等面向，找出關係中潛藏的警訊。幫助民眾在交往前期，判斷對方後續是否可能會出現親密關係暴力等問題。該研究現刊登於《社會心理與人格》期刊。

研究團隊列出200個非暴力性與暴力性想法、感覺及行為，並找來355名受試者回答。研究團隊將收集結果縮減成16個警示指標，可預測在6個月內交往對象是否會出現暴力問題。據研究團隊指出，這些警示項目多半與自覺應享有某些權利與待遇（entitlement）、自大、愛控制、情緒不成熟等有關。

談戀愛請睜大眼，從16個指標判斷交往對象是否暴力

「通常暴力行為不會在一開始就展現出來。要在第一次約會就發現對方有暴力的問題是很罕見的。」第一作者、西安大略大學心理系研究人員夏洛特（Nicolyn Charlot）說，她表示，當交往對象出現暴力行為時，往往兩人的關係已經進展至一定階段，也對彼此投入了許多感情，要順利抽身往往有一定難度。

該研究統整出16個項目，若與交往對象互動時，發現對方有以下情形，須盡速檢視彼此之間的關係：

  1. 即便當下沒有想要，但和交往對象仍會進行性行為。
  2. 覺得自己無法向交往對象說「不」。
  3. 交往對象不會承認犯錯。
  4. 交往對象會拿他人與自己進行比較。
  5. 當對交往對象喜歡的事物表達不喜歡或不想要時，對方會展現出生氣、憤怒等負面情緒。
  6. 交往對象若不同意你的理由或想法時，會忽略不理。
  7. 想到和交往對象的互動會讓自己心神不寧，甚至難以專注當下的事物上。
  8. 交往對象會在公共場合製造或做出不合適的行為及情境。
  9. 交往對象展現出自大的特質。
  10. 交往對象會嘗試想要去改變自己。
  11. 交往對象對自己的想法和行為不支持。
  12. 交往對象會批評自己。
  13. 在戀愛時，交往對象會對兩人的關係有不切實際的期待。
  14. 交往對象會避免與自己接觸或互動。
  15. 即便已和交往對象表明自己不喜歡，對方依然會重複做出一樣的行為。
  16. 交往對象以「結束關係」作為威脅。
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