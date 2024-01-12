徐耀昌稱「苗栗人欠民進黨人情」，朱立倫：已退黨不置評言論，賴清德：證明民進黨建設不分黨派

徐耀昌：苗栗人欠民進黨人情

（中央社）前苗栗縣長徐耀昌在選前倒數關頭，發長文表達對國民黨失望，引發地方議論。他昨（11）日表示，沒有要帶風向，但苗栗人欠民進黨人情，民眾應冷靜想想，誰才是最適合的人選。

徐耀昌昨日前往苗栗市玉清宮參香受訪表示，過去苗栗財政非常困難時，國民黨幫他什麼，只能咬牙撐過，反觀民進黨執政後，地方許多重大工程，去跟中央拜託，經常一口答應免配合款，苗栗人欠民進黨人情。

徐耀昌說，這次選舉，民進黨高層至少5、6個人，包括副總統賴清德在內都去拜訪他；相對的，國民黨沒有人來找他幫忙，連一通電話都沒有，讓他感到很失望。

對於坊間傳言指是徐耀昌因個人官司未了與民進黨條件交換，徐耀昌說，沒有這回事，沒有要帶風向，他不敢要求要支持哪一黨，但最近看到所有對手在言語行動上表現得讓人失望。

徐耀昌表示，選賢與能是民主素養，為勝選挖人瘡疤，講一些似是而非，這都不好，尤其這次選的是代表台灣的未來、最高民意基礎的總統和立法委員，盼民眾睜大眼睛冷靜判斷，選出適合的人。

對於徐耀昌的發文，苗栗縣長鍾東錦昨日表示，每個人從政過程中，難免有一些委屈和高興，但應成為中華民國派，一起相忍為國也都是一樣的心情，都是為地方、為國家更好。

國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰說，希望徐耀昌能不計榮辱，在中華民國派的前面一起為中華民國而努力，13日一起把票投給「侯康配」。

徐耀昌10日晚間透過臉書發文，還原2015年剛就任縣長時，迫於縣府財政困窘求助中央的過程，文中表達對國民黨的失望與不滿，並說「苗栗財政轉危為安，有極大一部分原因，來自綠營執政的鼎力支持」。

徐耀昌發文引討論，朱立倫：已退黨不置評言論

（中央社）前苗栗縣長徐耀昌發文提到就任時苗栗財政轉危為安，有極大一部分原因，來自綠營執政鼎力支持引發討論。國民黨主席朱立倫昨日表示，徐耀昌已離開國民黨，不置評其言論。

徐耀昌卸任苗栗縣長後，去（2023）年5月參加國民黨苗栗縣第2選區立委黨內初選落敗，8月表態力挺鴻海創辦人郭台銘參選總統，並在造勢活動喊出「下架國民黨」，之後自行宣布退黨，當時曾發文批評國民黨內少數決策、密室政治。

徐耀昌10日晚間再次透過臉書粉專「徐耀昌加油讚」發文，還原剛就任縣長時，迫於苗栗財政困窘求助中央的過程。「誠實的說，苗栗財政轉危為安，有極大一部分原因，來自綠營執政的鼎力支持」。

朱立倫昨日上午陪同國民黨台北市第5選區（北中正、萬華）立委候選人鍾小平及第7選區（南松山、信義）立委候選人徐巧芯到選區內掃街拜票時，會前接受聯訪，皆被問及關於徐耀昌貼文的看法。

朱立倫對此表示，選舉最後階段，相信黨內都會團結，徐耀昌已離開國民黨，其言論就不予以置評，且相信苗栗在地鄉親會團結支持國民黨推出2名立委候選人且會順利當選。

至於前總統馬英九接受《德國之聲》專訪，表示緩和兩岸緊張須用和平方式對話，而非著重武力備戰；當被追問是否信任中國領導人習近平時，馬英九說就兩岸關係而言「必須相信」對方。

朱立倫指出，任何事情不能被斷章取義，真正關鍵是要相信自己，要相信國民黨總統候選人侯友宜提出3D戰略，增強國防、降低敵意，彼此建立交流管道，創造兩岸和平環境。

至於北市中正萬華區立委選情，朱立倫說，目前是選舉關鍵時刻，要盡最大努力全力以赴，尤其是關鍵立委席次，在最重要時刻沒有任何小恩小怨，只有大局為重，為中華民國台灣打拚，且國會要過半，所以鍾小平此席很重要，幫忙站台就是希望可團結集中所有中正萬華區選票。

徐耀昌謝救苗栗財政，賴清德：民進黨建設不分黨派

（中央社）前苗栗縣長徐耀昌發文就任時苗栗財政轉危為安有極大一部分原因，來自綠營執政鼎力支持。民進黨總統候選人賴清德昨日說，徐耀昌的經歷證明民進黨執政是不分黨派建設各城市。

徐耀昌10日晚間透過臉書Facebook粉專「徐耀昌加油讚」發文，還原剛就任縣長時，迫於苗栗財政困窘求助中央的過程。「誠實的說，苗栗財政轉危為安，有極大一部分原因，來自綠營執政的鼎力支持」。

賴清德昨日到新竹市陪同民進黨竹市立委候選人林志潔車隊掃街，會前接受媒體聯訪表示，徐耀昌的經歷足以證明民進黨執政是不分黨派建設各個城市。

賴清德表示，徐耀昌也對國民黨在苗栗提名的2名立委候選人邱鎮軍、陳超明不以為然，因為邱鎮軍與毒品案關係密切，陳超明貪污案遭判刑，非苗栗縣民的選擇。

賴清德說，希望民眾能支持民進黨提名的苗栗立委候選人曾玟學、康世明，以翻轉苗栗給予新的未來。

媒體問國民黨立委王鴻薇質疑賴清德將萬里老家交付公益信託的承諾跳票，賴清德說，王鴻薇是為創造選舉聲量，他已多次公開聲明老家就是交付信託，目前律師已依法進行程序，盼在野黨尊重勿再打擾礦區民眾生活。

賴清德表示，已有許多國際媒體大篇幅報導中國在這次選舉中介入的嚴重程度，這幾天假訊息與認知作戰鋪天蓋地而來，盼民眾注意不要受到影響，他也在前天開記者會向國際社會說明，會與國會力量結合，守護台灣促進民主和平繁榮發展。

賴清德指出，過去8年在總統蔡英文領導下，兩岸外交國防受國際社會肯定，在產業發展也交出漂亮成績單，會在此基礎上持續推動經濟發展。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航