徐耀昌稱「苗栗人欠民進黨人情」，朱立倫：已退黨不置評言論，賴清德：證明民進黨建設不分黨派
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賴清德昨日受訪表示，徐耀昌的經歷足以證明民進黨執政是不分黨派建設各個城市。賴清德表示，徐耀昌也對國民黨在苗栗提名的2名立委候選人邱鎮軍、陳超明不以為然，因為邱鎮軍與毒品案關係密切，陳超明貪污案遭判刑，非苗栗縣民的選擇。
徐耀昌：苗栗人欠民進黨人情
（中央社）前苗栗縣長徐耀昌在選前倒數關頭，發長文表達對國民黨失望，引發地方議論。他昨（11）日表示，沒有要帶風向，但苗栗人欠民進黨人情，民眾應冷靜想想，誰才是最適合的人選。
徐耀昌昨日前往苗栗市玉清宮參香受訪表示，過去苗栗財政非常困難時，國民黨幫他什麼，只能咬牙撐過，反觀民進黨執政後，地方許多重大工程，去跟中央拜託，經常一口答應免配合款，苗栗人欠民進黨人情。
徐耀昌說，這次選舉，民進黨高層至少5、6個人，包括副總統賴清德在內都去拜訪他；相對的，國民黨沒有人來找他幫忙，連一通電話都沒有，讓他感到很失望。
對於坊間傳言指是徐耀昌因個人官司未了與民進黨條件交換，徐耀昌說，沒有這回事，沒有要帶風向，他不敢要求要支持哪一黨，但最近看到所有對手在言語行動上表現得讓人失望。
徐耀昌表示，選賢與能是民主素養，為勝選挖人瘡疤，講一些似是而非，這都不好，尤其這次選的是代表台灣的未來、最高民意基礎的總統和立法委員，盼民眾睜大眼睛冷靜判斷，選出適合的人。
對於徐耀昌的發文，苗栗縣長鍾東錦昨日表示，每個人從政過程中，難免有一些委屈和高興，但應成為中華民國派，一起相忍為國也都是一樣的心情，都是為地方、為國家更好。
國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰說，希望徐耀昌能不計榮辱，在中華民國派的前面一起為中華民國而努力，13日一起把票投給「侯康配」。
徐耀昌10日晚間透過臉書發文，還原2015年剛就任縣長時，迫於縣府財政困窘求助中央的過程，文中表達對國民黨的失望與不滿，並說「苗栗財政轉危為安，有極大一部分原因，來自綠營執政的鼎力支持」。
徐耀昌發文引討論，朱立倫：已退黨不置評言論
（中央社）前苗栗縣長徐耀昌發文提到就任時苗栗財政轉危為安，有極大一部分原因，來自綠營執政鼎力支持引發討論。國民黨主席朱立倫昨日表示，徐耀昌已離開國民黨，不置評其言論。
徐耀昌卸任苗栗縣長後，去（2023）年5月參加國民黨苗栗縣第2選區立委黨內初選落敗，8月表態力挺鴻海創辦人郭台銘參選總統，並在造勢活動喊出「下架國民黨」，之後自行宣布退黨，當時曾發文批評國民黨內少數決策、密室政治。
徐耀昌10日晚間再次透過臉書粉專「徐耀昌加油讚」發文，還原剛就任縣長時，迫於苗栗財政困窘求助中央的過程。「誠實的說，苗栗財政轉危為安，有極大一部分原因，來自綠營執政的鼎力支持」。
朱立倫昨日上午陪同國民黨台北市第5選區（北中正、萬華）立委候選人鍾小平及第7選區（南松山、信義）立委候選人徐巧芯到選區內掃街拜票時，會前接受聯訪，皆被問及關於徐耀昌貼文的看法。
朱立倫對此表示，選舉最後階段，相信黨內都會團結，徐耀昌已離開國民黨，其言論就不予以置評，且相信苗栗在地鄉親會團結支持國民黨推出2名立委候選人且會順利當選。
至於前總統馬英九接受《德國之聲》專訪，表示緩和兩岸緊張須用和平方式對話，而非著重武力備戰；當被追問是否信任中國領導人習近平時，馬英九說就兩岸關係而言「必須相信」對方。
朱立倫指出，任何事情不能被斷章取義，真正關鍵是要相信自己，要相信國民黨總統候選人侯友宜提出3D戰略，增強國防、降低敵意，彼此建立交流管道，創造兩岸和平環境。
至於北市中正萬華區立委選情，朱立倫說，目前是選舉關鍵時刻，要盡最大努力全力以赴，尤其是關鍵立委席次，在最重要時刻沒有任何小恩小怨，只有大局為重，為中華民國台灣打拚，且國會要過半，所以鍾小平此席很重要，幫忙站台就是希望可團結集中所有中正萬華區選票。
徐耀昌謝救苗栗財政，賴清德：民進黨建設不分黨派
（中央社）前苗栗縣長徐耀昌發文就任時苗栗財政轉危為安有極大一部分原因，來自綠營執政鼎力支持。民進黨總統候選人賴清德昨日說，徐耀昌的經歷證明民進黨執政是不分黨派建設各城市。
徐耀昌10日晚間透過臉書Facebook粉專「徐耀昌加油讚」發文，還原剛就任縣長時，迫於苗栗財政困窘求助中央的過程。「誠實的說，苗栗財政轉危為安，有極大一部分原因，來自綠營執政的鼎力支持」。
賴清德昨日到新竹市陪同民進黨竹市立委候選人林志潔車隊掃街，會前接受媒體聯訪表示，徐耀昌的經歷足以證明民進黨執政是不分黨派建設各個城市。
賴清德表示，徐耀昌也對國民黨在苗栗提名的2名立委候選人邱鎮軍、陳超明不以為然，因為邱鎮軍與毒品案關係密切，陳超明貪污案遭判刑，非苗栗縣民的選擇。
賴清德說，希望民眾能支持民進黨提名的苗栗立委候選人曾玟學、康世明，以翻轉苗栗給予新的未來。
媒體問國民黨立委王鴻薇質疑賴清德將萬里老家交付公益信託的承諾跳票，賴清德說，王鴻薇是為創造選舉聲量，他已多次公開聲明老家就是交付信託，目前律師已依法進行程序，盼在野黨尊重勿再打擾礦區民眾生活。
賴清德表示，已有許多國際媒體大篇幅報導中國在這次選舉中介入的嚴重程度，這幾天假訊息與認知作戰鋪天蓋地而來，盼民眾注意不要受到影響，他也在前天開記者會向國際社會說明，會與國會力量結合，守護台灣促進民主和平繁榮發展。
賴清德指出，過去8年在總統蔡英文領導下，兩岸外交國防受國際社會肯定，在產業發展也交出漂亮成績單，會在此基礎上持續推動經濟發展。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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玉米也可以飛？生質酒精助攻航空業減碳80%，台灣應建立國內SAF產業鏈擴大供給
我們想讓你知道的是
SAF（永續航空燃料）是一種可減少溫室氣體排放的替代燃料，由再生能源製成，例如玉米、大豆、廢棄食用油等。拜登政府最近將玉米生質乙醇製成的SAF納入「降低通膨法案」，提供租稅減免以鼓勵生產。全球多國也積極推動SAF，以協助航空業降低碳排放。
SAF是什麼？如何成為全球航空業減碳新寵？
日前，拜登政府宣布玉米生質乙醇製成之永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel, SAF）納入「降低通膨法案*」，取得再生能源的租稅減免。美國為擴大SAF產量、協助航空業加速脫碳，祭出獎勵法規，提高SAF業者擴大採用玉米生質乙醇為煉製原料的意願。
全球極端氣候加劇、減碳壓力升溫，國際民航組織（ICAO）提出2050年航空業碳排放量減至2005年的一半。但受限於沉重機身及長時間飛行的高能源消耗量，電動飛機的普及遙遙無期，航空業者轉而從佔九成碳排放量的航空燃料著手制定減碳策略。
SAF相較於化石航空燃料，可減少約80%的溫室氣體碳排放量，且可直接混合使用。因此，SAF價格即使貴兩至三倍，仍被視為航空業2050淨零碳排的務實解方。除了歐盟、日本、韓國及新加坡等國積極推動SAF導入政策並研發產業技術之外，阿聯酋航空及英國維珍航空在今年皆推出使用100% SAF的永續示範航班，後者更成功飛越大西洋。
玉米永續航班起飛，啟動航空業減碳新希望
國際民航組織（ICAO）認可之SAF原料包含利用玉米、大豆、農林業廢棄物、廢棄食用油及其他非化石燃料等再生能源。燃料減碳需由源頭做起，而美國為玉米生產大國，以永續零碳農業為目標，持續提高單位面積產量，並研發碳捕捉、碳封存等新世代農作技術，致力於減少玉米碳強度。
以1980年為基準，2020年美國玉米種植面積減少44.2%，產量卻成長近1.1倍。2022年美國玉米生質乙醇產量更因此超出市場需求量近90億公升。2021年美國阿貢國家實驗室研究指出，近二十年間，美國玉米生質乙醇碳強度下降23%。未來若搭配永續農業耕作、煉油效能升級及碳捕捉技術，玉米生質乙醇SAF相較傳統航空燃料，最高可望減少153%的碳強度。
不只是減碳效益，因玉米旱作性質，生產玉米生質乙醇使用的水資源消耗量，也較傳統化石燃料減少約兩成。據伊利諾大學芝加哥分校於2010年的研究顯示，一加侖玉米乙醇生產製程需消耗2.7加侖的水；《國家地理》調查則指出一加侖汽油需消耗13加侖的水。
另一方面，針對玉米作為糧食作物被轉換為燃料使用，因與消除飢餓之永續目標相悖，遭質疑是否為合適減碳路徑。事實上，美國生質酒精是採用非直接食用的馬齒玉米（Dent Corn）提煉而成，該品種的玉米常用於燃料、畜產飼料及化妝品等非糧用途。
台灣永續航班落後日韓，應加緊腳步建立SAF國內供應鏈
玉米航班的起飛，提高SAF的全球關注度。同為東亞航線樞紐的日本及韓國，近年來也抓準航空業永續轉型的趨勢，產官學聯手推動國內SAF供應鏈及應用技術。
韓國能源公司GS Caltex於今年6月起向大韓航空部分國際航班提供SAF，產業通商資源部也宣布2024年訂定國內SAF生產標準並於2026年正式導入SAF並公告摻配比例。
日本航空（Japan Airlines）串聯多家航空公司及油品業者成立「ACT FOR SKY」，致力於推廣國產SAF商業化。
國內航空業者也不約而同呼籲政府，建立國內SAF產業鏈。華航及長榮皆於2023年起布局使用SAF的永續航班，但現實困境是SAF價格昂貴且產量供不應求。為跟上國際航空業減碳步伐、縮短化石燃料轉型困境，我國需盡快展開與歐美日韓等國的SAF生產技術交流對話，並參考其導入SAF的獎勵政策以逐步建立完整輔導措施。
*降低通膨法案（Inflation Reduction Act；IRA）：拜登政府投入2.91億美元發展SAF領域技術。為了提高業者生產業意願，當SAF生命週期排放量較傳統航空燃油減少超過50%時，摻配業者即可獲得最低每加侖 1.25美元之租稅抵免金額。且排放量每超過1個百分點還可額外獲得每加侖0.01美元的減免。
本文章內容由「美國穀物協會」提供。