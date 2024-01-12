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2024/01/12,
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伊朗海軍在阿曼灣扣押一艘油輪，武裝人員改變航線前往伊朗

伊朗海軍在阿曼灣扣押一艘油輪，武裝人員改變航線前往伊朗
示意圖｜Photo Credit: GettyImages

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英國海事貿易行動辦公室說，根據通報，有4到5名「未經授權的登船者，穿著軍裝式的黑色制服，戴著黑色口罩」。英國海事安全公司安布雷（Ambrey）說，這群人遮住船上的攝影機。 另外，一名安全人員「通報在電話中聽到不明身分人士及船長的聲音」。

伊朗通訊社：伊朗海軍在阿曼灣扣押一艘油輪

（中央社）官方《伊朗通訊社》（IRNA）今天（當地時間11日）報導，在「法院命令」授權後，伊朗海軍在阿曼灣（Gulf of Oman）水域扣押一艘油輪。

根據《伊朗通訊社》：「伊朗伊斯蘭共和國海軍根據法院命令，在阿曼灣水域扣押一艘美國油輪。」目前仍不清楚為何報導中稱扣押的是美國油輪。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）稍早說，懸掛馬紹爾群島國旗的希臘籍聖尼可拉斯號（St Nikolas）上午7時30分左右在阿曼（Oman）的蘇哈爾（Sohar）附近遭人登上船隻，並改變航線前往伊朗的賈斯克（Bandar-e Jask）。

英國海事貿易行動辦公室說，根據通報，有4到5名「未經授權的登船者，穿著軍裝式的黑色制服，戴著黑色口罩」。

英國海事安全公司安布雷（Ambrey）說，這群人遮住船上的攝影機。 另外，一名安全人員「通報在電話中聽到不明身分人士及船長的聲音」。

總部位於希臘的油輪管理公司帝國航運公司（Empire Navigation）在聲明中告訴《法新社》，這艘油輪載有19名船員，其中包括18名菲律賓人、1名希臘人，船上通訊已中斷。

武裝人員登上阿曼灣附近油輪，船隻轉向伊朗

英國海事貿易行動辦公室說，身穿「軍裝」的武裝人員今天在阿曼灣登上一艘希臘籍油輪聖尼可拉斯號，並改變航線前往伊朗，這是該地區一連串航運事件中的最新一起。

《法新社》報導，英國海事貿易行動辦公室說，懸掛馬紹爾群島國旗的希臘籍聖尼可拉斯號上午7時30分左右在阿曼的蘇哈爾附近遭人登上船隻，並改變航線前往伊朗的賈斯克。

英國海事貿易行動辦公室說，根據通報，有4到5名「未經授權的登船者，穿著軍裝式的黑色制服，戴著黑色口罩」。

英國海事安全公司安布雷（Ambrey）說，這群人遮住船上的攝影機。 另外，一名安全人員「通報在電話中聽到不明身分人士及船長的聲音」。

總部位於希臘的油輪管理公司帝國航運公司在聲明中告訴《法新社》，這艘油輪載有19名船員，其中包括18名菲律賓人、1名希臘人，船上通訊已中斷。

帝國航運公司說，這艘油輪在伊拉克巴斯拉（Basra）裝載14萬5000噸原油，經過蘇伊士運河（Suez Canal）開往土耳其的亞利加（Aliaga）。

安布雷說，這艘最近更名的油輪先前曾因運載受制裁的伊朗石油而被起訴和罰款，這些石油遭到美國沒收。

安布雷表示：「伊朗先前曾說要對那些被指控與美國合作的人採取行動。」

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海發動數週的無人機和飛彈攻擊後，這個資源豐富地區的航運也進入高度警戒。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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