伊朗海軍在阿曼灣扣押一艘油輪，武裝人員改變航線前往伊朗
我們想讓你知道的是
英國海事貿易行動辦公室說，根據通報，有4到5名「未經授權的登船者，穿著軍裝式的黑色制服，戴著黑色口罩」。英國海事安全公司安布雷（Ambrey）說，這群人遮住船上的攝影機。 另外，一名安全人員「通報在電話中聽到不明身分人士及船長的聲音」。
伊朗通訊社：伊朗海軍在阿曼灣扣押一艘油輪
（中央社）官方《伊朗通訊社》（IRNA）今天（當地時間11日）報導，在「法院命令」授權後，伊朗海軍在阿曼灣（Gulf of Oman）水域扣押一艘油輪。
根據《伊朗通訊社》：「伊朗伊斯蘭共和國海軍根據法院命令，在阿曼灣水域扣押一艘美國油輪。」目前仍不清楚為何報導中稱扣押的是美國油輪。
英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）稍早說，懸掛馬紹爾群島國旗的希臘籍聖尼可拉斯號（St Nikolas）上午7時30分左右在阿曼（Oman）的蘇哈爾（Sohar）附近遭人登上船隻，並改變航線前往伊朗的賈斯克（Bandar-e Jask）。
英國海事貿易行動辦公室說，根據通報，有4到5名「未經授權的登船者，穿著軍裝式的黑色制服，戴著黑色口罩」。
英國海事安全公司安布雷（Ambrey）說，這群人遮住船上的攝影機。 另外，一名安全人員「通報在電話中聽到不明身分人士及船長的聲音」。
總部位於希臘的油輪管理公司帝國航運公司（Empire Navigation）在聲明中告訴《法新社》，這艘油輪載有19名船員，其中包括18名菲律賓人、1名希臘人，船上通訊已中斷。
武裝人員登上阿曼灣附近油輪，船隻轉向伊朗
英國海事貿易行動辦公室說，身穿「軍裝」的武裝人員今天在阿曼灣登上一艘希臘籍油輪聖尼可拉斯號，並改變航線前往伊朗，這是該地區一連串航運事件中的最新一起。
《法新社》報導，英國海事貿易行動辦公室說，懸掛馬紹爾群島國旗的希臘籍聖尼可拉斯號上午7時30分左右在阿曼的蘇哈爾附近遭人登上船隻，並改變航線前往伊朗的賈斯克。
英國海事貿易行動辦公室說，根據通報，有4到5名「未經授權的登船者，穿著軍裝式的黑色制服，戴著黑色口罩」。
英國海事安全公司安布雷（Ambrey）說，這群人遮住船上的攝影機。 另外，一名安全人員「通報在電話中聽到不明身分人士及船長的聲音」。
總部位於希臘的油輪管理公司帝國航運公司在聲明中告訴《法新社》，這艘油輪載有19名船員，其中包括18名菲律賓人、1名希臘人，船上通訊已中斷。
帝國航運公司說，這艘油輪在伊拉克巴斯拉（Basra）裝載14萬5000噸原油，經過蘇伊士運河（Suez Canal）開往土耳其的亞利加（Aliaga）。
安布雷說，這艘最近更名的油輪先前曾因運載受制裁的伊朗石油而被起訴和罰款，這些石油遭到美國沒收。
安布雷表示：「伊朗先前曾說要對那些被指控與美國合作的人採取行動。」
葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海發動數週的無人機和飛彈攻擊後，這個資源豐富地區的航運也進入高度警戒。
新聞來源
延伸閱讀
- 索馬利蘭租借海港求「外交突破」：國防部長憤而辭職，索馬利亞也宣布立法「廢除」協議
- 專家分析：紅海危機源於英國綏靖政策的失敗與短視
- 中國「反美至上」卻逐漸丟失該有的機會，只能在「紅海危機」當個旁觀者
- 避免紅海航線受攻擊，20多國加入美國為首的「守護行動」：誰還沒有表態？背後有哪些考量？
- 紅海貨輪遭受葉門叛軍攻擊，為何引發油價上漲擔憂？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
“紅海危機”的相關議題
- 2024-01-12 伊朗海軍在阿曼灣扣押一艘油輪，武裝人員改變航線前往伊朗
- 2024-01-08 專家分析：紅海危機源於英國綏靖政策的失敗與短視
- 2024-01-02 馬士基船舶遇襲暫停通過曼德海峽48小時，美擊沉葉門叛軍3艘船，伊朗軍艦傳已進入紅海
Tags：
運動視界啪【特輯】—安聯人壽「蓄勢待發，勇闖精彩」挺你前進巴黎奧運為臺灣選手加油 ft. 奧運羽球金牌李洋、拳擊銅牌黃筱雯
我們想讓你知道的是
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為 2020 東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯，深入聊聊運動家的精神與力量。
第33屆夏季奧林匹克運動會，即將在2024年法國巴黎盛大展開！在這個運動選手的最高殿堂，全球一心共襄盛舉的體育賽事，身為奧林匹克／帕拉林匹克全球合作夥伴安聯集團，自然不能錯過！此次與運動視界攜手合作，以卓越、友誼、融合、尊重等核心價值，串聯全球運動選手與粉絲，傳遞安聯奧運代言人的精神 Get Ready For The Best！
精心規劃了2024年巴黎奧運主題雙人遊，不僅免費提供2場奧運賽事門票，更包括入住4晚巴黎市區酒店住宿，與巴黎交通往返比賽會場等超值福利，透過運動的力量，共同點燃奧運熱情！
詳情獲獎方法請讀完全文或點選收聽本集「運動視界啪」節目。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運！Get Ready For The Best！本集《運動視界啪》隆重邀請到安聯人壽 2023-2024年巴黎奧運代言人，同為2020東京奧運男子羽球雙打金牌李洋與女子拳擊銅牌黃筱雯獻聲說法，兩人暢談了在運動競技上的堅定意志與一路走來的心路歷程，且讓我們稍稍一睹節目裡的精彩內容。
「人生沒有永遠的逆境，如果找到自己的目標，堅持並追求在這條路上，相信每個人也能夠活出自己的精采人生。」——黃筱雯
在女生開始注意外表、愛美的國中時期，黃筱雯卻因身材優勢被啟蒙教練劉宗泰教練看中，當時特別的是劉教練具有籃球、游泳和拳擊執照，卻將筱雯引領至拳擊領域，進而也創造了未來的奧運女子拳擊銅牌得主，筱雯將談到這過程中的掙扎，如何作抉擇，以及在無數的獎牌的背後，挨下超過35,000拳卻願意堅持下去的主要動力。
而今年杭州亞運，臺灣拳擊代表隊進帳5面獎牌，表現相當亮眼，筱雯運氣稍差可惜止步八強，但也甫結束了十二月大滿貫賽事，緊接目標放眼相當關鍵的二月奧運資格賽，在節目中她將分享了現階段的備戰狀況，以及對於近年臺灣拳擊界，從訓練、比賽到運動科學等整體環境上的改變。
「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才會看見希望。」——李洋
李洋曾因進不了甲組，而選擇去讀企管轉換跑道，當眾人都認為他已放棄之時，卻一路從乙組打上甲組，甚至還將企管學到的戰略分析⽤在每⼀球的攻防，間接促成了 2020 東京奧運男子羽球雙打史上最經典的決勝點畫面。然而奪下臺灣羽球首金後，李洋與搭檔王齊麟卻又陸續遭遇了賽況低潮，一路上的跌宕起伏，李洋始終沒有放棄羽球，節目中他將透露這段心路歷程。
而現階段，李洋也擔任國體副教授，並肩負羽球隊訓練工作，同一時間要備戰 2024 巴黎奧運，與王齊麟為了巴黎奧運資格全力征戰各個巡迴賽，積分統計至四月，後續仍要迎接諸多比賽。如同許多人都會遇到的問題——在不同角色的心境上的轉換？面對自身的低潮和新興崛起的對手，又如何克服？不妨聽聽節目中李洋的經驗分享，或許能夠幫助各位，更加專注初衷，自信找到方向。
這些精采的完整內容都在《運動視界啪》
#本集節目由安聯人壽贊助播出。
「蓄勢待發，勇闖精彩」安聯挺你進2024年巴黎奧運
奧運之旅！安聯人壽2024年巴黎奧運主題雙人遊抽獎活動 Get Ready For The Best！
即日起～2024/2/29，到「奧運之旅！安聯人壽2024年巴黎奧運主題雙人遊抽獎活動網站」，上傳你最精彩的運動時刻，搭配運動帶給你的人生啟發心得，就有機會獲得前往巴黎奧運的機會！