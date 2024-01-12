BBC：台灣大選前夕中國發射衛星，國防部發「國家級警報簡訊」引發了哪些爭議？
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有分析稱，在2022年8月，時任美國眾議院議長裴洛西訪台，中南海以大規模「封島」軍演作為報復，當時傳出中國飛彈飛越台灣上空，但台灣國防部未發布警報，但本週衛星穿越台灣上方，卻發出國家級警報，在台灣輿論引發了有關發布國家警報標凖，以及超過大氣層是否屬於台灣領空的疑問。
在2024台灣大選投票日僅剩三天之際，週二（1月9日）一顆穿越台灣上空的的中國衛星，意外引起了一場政治風波。台灣國防部在當日下午，發布「國家級警報簡訊」，表示一顆中國發射的衛星穿越了台灣南部上空，請民眾注意。
台灣總統府隔日上午確認排除北京此次衛星發射的「政治動機」，台灣國防部也強調該衛星路徑突然偏移，原定穿越台灣外海的路徑異常改變，因此發出簡訊給全台民眾。
此次台灣國防部發送簡訊的時機與動機，包含簡訊中英文將「衛星」錯譯為「飛彈」的疏失，已經在台灣引發批評。
有輿論質疑中國發射衛星早已是常態，過去也飛越台灣上空多次，為何會在大選前敏感時刻發布國家警報。前年夏天中共飛彈飛越台灣上空，但當時民進黨中央曾稱是飛彈飛越大氣層、不算領空，引發議論。
根據《路透社》週三引述中國國台辦的書面回應，國台辦稱衛星發射屬於年度例行安排，「無關台灣選舉」。而中國外交部發言人毛寧在回應有關問題時指出，「這不是一個外交問題。民進黨當局誤導民眾、製造恐慌的目的是什麼，我想大家都很清楚。」
美國白宮國安會發言人柯比（John Kirby）當天則在記者會上回應媒體詢問時說：「你提到了（衛星發射）選舉時間上的巧合，我無法證明背後原因，但這確實點出了有趣的問題，譬如這些活動意圖是什麼？他們的目標是什麼？無論如何，我們（美國）相信，台灣的民主制度需要被尊重，我們想看到一場自由、公正與透明的選舉。」
台灣民眾黨總統候選人柯文哲就抨擊此事稱，所謂「國家級警報」不能淪為放羊的孩子。他說，相比2022年中共發射的東風飛彈，兩者嚴重程度大相逕庭。「上次政府後知後覺，這次卻小題大作、徒增恐慌，今天的烏龍也證實兩岸缺乏最基本的對話機制。」
台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，此次發送簡訊無論內容跟方式，確實存在瑕疵。
長期研究軍事衛星的林穎佑向《BBC中文》解釋稱，中國本週發射的「愛因斯坦探針衛星」是與歐洲合作的科學探空衛星，發射前幾天也有預告，因此應當沒有什麼軍事意涵。他告訴記者，這與日本過去針對北韓發射「間諜衛星」而發送全國警報不同，這是用途截然不同的衛星。
他問道：「要學日本跟韓國，每次平壤發射衛星就要發布全國性警報？我覺得有待商榷。而且以北韓現有實力，一年能發射幾顆？中國能發射幾顆？」林穎佑稱此次衛星發射並沒有北京介入台灣選舉的問題，「我認為主要還是（台灣）國防部在『軍民合作』上有很大的學習空間。」
林穎佑告訴記者，台灣國防部依據什麼情況需要發送全國簡訊給民眾，需要有更清楚的標凖作業程序（SOP）。具體工作為何？他舉例說，或許台灣軍方事先就可以在既有的例行軍事動態發布上，就告知民眾何時會有衛星發射等等，讓台灣民眾先清楚狀況，心理有所凖備，這比起針對衛星，無預警的發送警報造成民眾驚慌好得多。他表示「有關做法需要更細緻些」。
衛星穿越「領空」？
此事發生在1月9日下午，中國一顆科學衛星飛越台灣南部上空，飛行高度超過500公里。台灣國防部發布了國家警報，指出當日下午15時03分，中國四川西昌衛星發射中心執行了長征系列運載火箭搭載衛星發射任務。但台灣國防部在英文版簡訊中將衛星翻譯成「missile」（飛彈），引發台灣輿論一片嘩然，一小時後就此向民眾致歉。
不過，有分析稱，在2022年8月，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中南海以大規模「封島」軍演作為報復，當時傳出中國飛彈飛越台灣上空，但台灣國防部未發布警報，但本週衛星穿越台灣上方，卻發出國家級警報，在台灣輿論引發了有關發布國家警報標凖，以及超過大氣層是否屬於台灣領空的疑問。
針對領空問題，台灣「國防安全研究院」國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲教授告訴《BBC》稱，中國火箭並沒有侵犯到台灣領空，但他認為，「火箭本身存在不確定的因素，所以台灣雷達發現航線向北偏離進入台灣本土上方，才發布警報。」
蘇紫雲解釋說，領空（Territory air space）的「水平界線」可依照國際法，譬如1929年《華沙公約》、1999年《蒙特利爾公約》等定義，亦即是領海、領土的上方就是領空。此外，航空法也規範了各國領空和主權空域的「垂直界線」，依照兩個國際慣例解釋，大氣層的頂點下方，可被認定為領空。
國際航空聯合會（FCI）將其定義為從100公里計算，也就是卡門線（Kármán line）。卡門線上方的空間，稱之為外太空。美國空軍則依照美國國家航空暨太空總署（NASA）的界定，認為80公里的高度之外就是太空，不受領空限制。他說，「但無論如何國際慣例認定大氣層內才是領空的頂點。」
不過，台灣前國防部副部長，國民黨本屆不分區立委提名人陳永康上將則在記者會上稱，台灣上空低軌衛星很多，並非只有中國發射的衛星，外國衛星也都會通過，「不見得一定要發布警報」。
陳永康上將強調，2022年8月4日解放軍飛彈飛越台灣上空，情況危險，但當時未發布警告。他說，國民黨支持中華民國國防，但呼籲勿讓國家級簡訊淪為選舉操作。
殘骸掉落？
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
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SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。