BBC記者大選觀察：中國想要的台灣正在消失
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這次大選的另一個特色是，三位總統候選人都是本省人，沒有任何一人來自1949年隨蔣介石政府遷台的家庭。如今，民進黨不再談論正式獨立的必要性，而國民黨則說要與北京對話，但迴避了與「兩岸統一」或「台灣是否是中國一部分」相關的話題。
文：傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes，BBC記者）
曾經有一段時間，在台灣幾乎每個地方都能看到獨裁者慈祥的微笑在迎接你。
台灣蔣介石雕像的數字曾一度超過四萬座，但如今，隨著越來越多的雕像被移除，這種景象已變得越來越罕見。
在台北南部的一個河濱公園裡，有大約200多尊雕像被存放於此。在這兒，蔣介石元帥或站、或坐、或身披元帥服、或身著儒士袍、或騎著駿馬、或被崇拜他的孩子簇擁，亦或是在晚年拄著拐杖。
民主化的台灣似乎不再有這位昔日統治者的容身之地。
台灣將在1月13日對選舉新的政府進行投票，該島新興的身份再次受到考驗。每一次選舉，中國都會對台灣身份的主張感到更加不安，這種身份會阻礙其所謂的與中國「和平統一」的機會。
1949年，蔣介石逃離中國，以躲避與毛澤東率領的中共軍隊激戰而面臨的潰敗。蔣介石來到台灣，台灣成為中華民國，至今仍然如此。由毛澤東和中國共產黨統治的大陸成為中華人民共和國。
雙方都聲稱擁有對方的領土。無論是蔣介石還是毛澤東，都沒有將台灣視為一個擁有獨立民族的獨立地方。但這就是台灣的現狀。
與台灣不同，中國的主張從未減弱，但100英里長的海峽兩岸的其他一切已全然改變。中國變得更富有也更強大，對台灣成為一個明顯的威脅。
台灣已經成為一個民主政體，它即將迎來另一場大選，一場測試與北京關係的選舉。無論1月13日的投票結果如何，台灣的自由對中國共產黨的統一希望都是一種威脅。
仍有一些人像蔣介石一樣，將自己視為中國人——他們對中國充滿欽佩甚至嚮往。另一方則是那些堅定的獨派人士，他們將北京視為又一個外國殖民勢力，就像蔣介石和他之前的日本人一樣。
台灣有大約60萬原住民，其祖先可以追溯到數千年前，也有更年輕和矛盾的一代，他們對身份認同問題持謹慎態度。他們覺得自己是台灣人，但認為台灣沒有必要宣佈獨立。
這些年輕人希望與中國和平相處，與之做生意，但並不想成為中國的一部分。
「我是台灣人，但我相信中華民國。」一位50多歲的女士說道。她身上裹著閃光片和聖誕彩燈，很像艾爾頓強（Elton John）。
這是國民黨競選集會上一個不常見的反應。國民黨是蔣介石1975年去世前一直領導的政黨。桃園縣這裡是他們的鐵桿票倉，成千上萬的人來到這兒聲援他們的總統候選人侯友宜。
國民黨提議與老對手中國共產黨進行和平對話。該黨稱，台灣只有與北京對話才能繁榮。
「我們應該和中國做朋友。」這位女士笑著說。「我們可以一起賺錢！」
在震耳欲聾的愛國搖滾樂聲中，她的名字已經聽不清了。
當蔣介石的曾孫、國民黨的後起之秀蔣萬安上台時，人們發出了巨大的歡呼聲。
「我非常喜歡他，他很帥。」戴著閃光片的女士說。「我希望有一天他能當上總統！」
現場的支持者大多是50、60歲左右的年齡層，這個群體也是傳統的國民黨支持者，很多人與大陸有家庭或商業聯繫。
「我是中國人。台灣只是一個小島。看看中國！」一名50多歲的男子說，他對中國最近一連串的太空發射感到興奮。「我們當然應該統一——或許不是現在，但總有一天我們必將統一。」
人群中很少有年輕人，他們似乎並不被國民黨的遺產所吸引。
「我不是看政黨投票，我是看人。」林晨澤（Lin Chen-ze，音譯）說。「我是台灣人，我希望和平。（執政黨）民進黨已執政八年了，該是改變的時候了。侯友宜是個好人，他誠實又有效率。」
在台灣人中，對於幾十年前一個問題的答案——你認為自己是中國人還是台灣人？——已愈發不一致。這對北京來說是一個警訊。對台灣政黨來說，這是一場微妙的新舞蹈，意識形態的確定性正被悄悄擱置。
範訓忠（Fan Hsun-chung，音譯）是一名94歲的老兵。他精神矍鑠地走在滿是蔣介石雕像的公園裡說道：「他們對這些雕像所做的事是不對的。」
1947年，時年18歲的範訓忠離開位於中國西南深山的四川老家，加入了蔣介石軍隊。1949年初，中國內戰形勢急轉直下，範訓忠所在的部隊被派往台灣，凖備將其作為一個堡壘。
六個月後，蔣介石、他的政府和一支近百萬人的戰敗軍隊也接踵而至。
範訓忠以為他很快就會回家。但毛澤東掌權後，他不能回家，甚至無法給家裡寫信。「所以，我等啊等，一等就是幾十年。」
直到1990年，他才看到自己位於滔滔長江上游支流的家鄉。那時，他的家人早已去世，許多人因他的「反革命」行為而受到中共迫害。他了解到，他的母親和哥哥在「大躍進」導致的饑荒中餓死。
儘管在台灣生活了70年，範訓忠說他從未停止過對中國的感情：「我們來到這裡時，我們的國家並沒有滅亡；我們仍然是中華民國。台灣是一個省，是30多個省中最小的一個。」
在離這裡不遠的地方，蔣介石本人靜靜地躺在黑色大理石石棺裡，在他去世近半個世紀後仍未下葬。
「我們為統一中國而戰。」範訓忠說。「我們希望中國強大、統一和獨立。這是我們的夢想。」
對蔣介石來說，台灣只不過是他痛定思痛、追求重新征服中國夢想的一個據點。這個人和他的夢想可能早已逝去，但他的印記卻顯而易見。
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。