BBC記者大選觀察：中國想要的台灣正在消失

文：傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes，BBC記者）

曾經有一段時間，在台灣幾乎每個地方都能看到獨裁者慈祥的微笑在迎接你。

台灣蔣介石雕像的數字曾一度超過四萬座，但如今，隨著越來越多的雕像被移除，這種景象已變得越來越罕見。

在台北南部的一個河濱公園裡，有大約200多尊雕像被存放於此。在這兒，蔣介石元帥或站、或坐、或身披元帥服、或身著儒士袍、或騎著駿馬、或被崇拜他的孩子簇擁，亦或是在晚年拄著拐杖。

民主化的台灣似乎不再有這位昔日統治者的容身之地。

台灣將在1月13日對選舉新的政府進行投票，該島新興的身份再次受到考驗。每一次選舉，中國都會對台灣身份的主張感到更加不安，這種身份會阻礙其所謂的與中國「和平統一」的機會。

1949年，蔣介石逃離中國，以躲避與毛澤東率領的中共軍隊激戰而面臨的潰敗。蔣介石來到台灣，台灣成為中華民國，至今仍然如此。由毛澤東和中國共產黨統治的大陸成為中華人民共和國。

雙方都聲稱擁有對方的領土。無論是蔣介石還是毛澤東，都沒有將台灣視為一個擁有獨立民族的獨立地方。但這就是台灣的現狀。

與台灣不同，中國的主張從未減弱，但100英里長的海峽兩岸的其他一切已全然改變。中國變得更富有也更強大，對台灣成為一個明顯的威脅。

台灣已經成為一個民主政體，它即將迎來另一場大選，一場測試與北京關係的選舉。無論1月13日的投票結果如何，台灣的自由對中國共產黨的統一希望都是一種威脅。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 1月13日台灣即將迎來總統大選。競選活動正在如火如荼地進行。

仍有一些人像蔣介石一樣，將自己視為中國人——他們對中國充滿欽佩甚至嚮往。另一方則是那些堅定的獨派人士，他們將北京視為又一個外國殖民勢力，就像蔣介石和他之前的日本人一樣。

台灣有大約60萬原住民，其祖先可以追溯到數千年前，也有更年輕和矛盾的一代，他們對身份認同問題持謹慎態度。他們覺得自己是台灣人，但認為台灣沒有必要宣佈獨立。

這些年輕人希望與中國和平相處，與之做生意，但並不想成為中國的一部分。

「我是台灣人，但我相信中華民國。」一位50多歲的女士說道。她身上裹著閃光片和聖誕彩燈，很像艾爾頓強（Elton John）。

這是國民黨競選集會上一個不常見的反應。國民黨是蔣介石1975年去世前一直領導的政黨。桃園縣這裡是他們的鐵桿票倉，成千上萬的人來到這兒聲援他們的總統候選人侯友宜。

國民黨提議與老對手中國共產黨進行和平對話。該黨稱，台灣只有與北京對話才能繁榮。

Photo Credit: BBC News 蔣萬安是國民黨的政治新星，並可能在未來替該黨角逐大選。

「我們應該和中國做朋友。」這位女士笑著說。「我們可以一起賺錢！」

在震耳欲聾的愛國搖滾樂聲中，她的名字已經聽不清了。

當蔣介石的曾孫、國民黨的後起之秀蔣萬安上台時，人們發出了巨大的歡呼聲。

「我非常喜歡他，他很帥。」戴著閃光片的女士說。「我希望有一天他能當上總統！」

現場的支持者大多是50、60歲左右的年齡層，這個群體也是傳統的國民黨支持者，很多人與大陸有家庭或商業聯繫。

「我是中國人。台灣只是一個小島。看看中國！」一名50多歲的男子說，他對中國最近一連串的太空發射感到興奮。「我們當然應該統一——或許不是現在，但總有一天我們必將統一。」

Photo Credit: BBC News 國民黨的大多數支持者都是年長的台灣人，與中國有家庭和商業聯繫。

人群中很少有年輕人，他們似乎並不被國民黨的遺產所吸引。

「我不是看政黨投票，我是看人。」林晨澤（Lin Chen-ze，音譯）說。「我是台灣人，我希望和平。（執政黨）民進黨已執政八年了，該是改變的時候了。侯友宜是個好人，他誠實又有效率。」

在台灣人中，對於幾十年前一個問題的答案——你認為自己是中國人還是台灣人？——已愈發不一致。這對北京來說是一個警訊。對台灣政黨來說，這是一場微妙的新舞蹈，意識形態的確定性正被悄悄擱置。

範訓忠（Fan Hsun-chung，音譯）是一名94歲的老兵。他精神矍鑠地走在滿是蔣介石雕像的公園裡說道：「他們對這些雕像所做的事是不對的。」

1947年，時年18歲的範訓忠離開位於中國西南深山的四川老家，加入了蔣介石軍隊。1949年初，中國內戰形勢急轉直下，範訓忠所在的部隊被派往台灣，凖備將其作為一個堡壘。

六個月後，蔣介石、他的政府和一支近百萬人的戰敗軍隊也接踵而至。

範訓忠以為他很快就會回家。但毛澤東掌權後，他不能回家，甚至無法給家裡寫信。「所以，我等啊等，一等就是幾十年。」

Photo Credit: BBC News 範訓忠仍然執著於蔣介石統一中國的夢想。

直到1990年，他才看到自己位於滔滔長江上游支流的家鄉。那時，他的家人早已去世，許多人因他的「反革命」行為而受到中共迫害。他了解到，他的母親和哥哥在「大躍進」導致的饑荒中餓死。

儘管在台灣生活了70年，範訓忠說他從未停止過對中國的感情：「我們來到這裡時，我們的國家並沒有滅亡；我們仍然是中華民國。台灣是一個省，是30多個省中最小的一個。」

在離這裡不遠的地方，蔣介石本人靜靜地躺在黑色大理石石棺裡，在他去世近半個世紀後仍未下葬。

「我們為統一中國而戰。」範訓忠說。「我們希望中國強大、統一和獨立。這是我們的夢想。」

對蔣介石來說，台灣只不過是他痛定思痛、追求重新征服中國夢想的一個據點。這個人和他的夢想可能早已逝去，但他的印記卻顯而易見。