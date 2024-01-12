宣明智承認草擬郭台銘公開信挺侯康配，黃國昌批散播不實訊息，告發朱立倫、黃子哲

網傳郭台銘公開信挺侯康，郭辦否認：已交由律師處理

（中央社）選戰倒數，近日網傳一封由鴻海創辦人郭台銘署名的「台灣阿銘」公開信，呼籲選民集中選票給國民黨「侯康配」，不過，郭台銘辦公室昨（11）日表示，此信非郭辦發出，已交由律師處理。

郭台銘去（2023）年11月24日宣布退出2024年總統大選後，支持哪一陣營的動向受到關注，如今網傳一封由郭台銘署名的「台灣阿銘」公開信，呼籲選民集中選票給「侯康配」引發熱議。不過，郭台銘競辦發言人陳家頤昨日告訴《中央社》記者，此信非郭辦發出，已交由律師處理。

國民黨副總統候選人趙少康昨天表示，國民黨總統候選人侯友宜組聯合政府，還會納入民眾黨優秀人才，甚至連柯文哲在內，連行政院長、副行政院長都可以與郭台銘、民眾黨總統候選人柯文哲共商。

前苗栗縣長徐耀昌透過臉書向郭台銘喊話，「不要再為這個黨流任何一滴淚，他們不值得，在你付出滿腔熱血之後，卻成為了他們消費利用的棄子」。

對此柯文哲昨日說，如果真的把人家當朋友，就會了解遇到什麼苦衷，他不喜歡情緒勒索別人，都知道苦衷何必逼人，「當然希望他（郭台銘）幫忙我們，但方便就好」。

宣明智承認草擬郭台銘公開信，保證非侯辦造假

（中央社）網傳1封由鴻海創辦人郭台銘署名的「台灣阿銘」公開信引發熱議，郭台銘好友、聯電榮譽副董事長宣明智說此文是他草擬的，更強調「以我的人格保證，這封信絕對不是侯辦造假」。

宣明智昨日晚上至高雄輔選國民黨立委候選人李眉蓁、陳美雅、黃柏霖、鍾易仲等人，希望民眾給好好做事的國民黨立委候選人機會，記者會後一行人也至六合夜市掃街。

記者會後宣明智接受媒體聯訪，被問及「郭辦要請律師處理此事」，宣明智說，自己知道此事是看到新聞報導，「郭董並沒有本人跟我說」；他做的所有事情自己會承擔，任何人有意見都可以讓他知道，有需要改進的地方也可以多指教。

宣明智說，這封信是他與很多朋友一起研擬，因想用這個方式讓大家知道雖然郭台銘不在台灣，但心在台灣。他以自己的人格保證，「這封信不是侯辦或其他任何人造假的」，絕不是任何人可以左右他去做任何不當、不好的事情。

宣明智指出，「我自己是跟他從小一起長大，所以我認為他的心思我最清楚」，4年前郭台銘想為國家服務，2人花了很多時間討論，郭台銘提出很多政策大家也贊成，甚至變成其他候選人的政見；草擬這封信的動機是希望讓郭粉、愛護郭台銘的朋友知道郭台銘愛台灣的心。

黃國昌批散播郭台銘不實訊息，告發朱立倫、黃子哲

（中央社）《中華新聞雲》報導鴻海創辦人郭台銘公開信挺侯康配遭郭辦否認。民眾黨不分區立委被提名人黃國昌昨日說，散播不實訊息觸法，已向台北地檢署告發，《中華日報》董事長陳樹、身兼報社董事的國民黨總統候選人侯友宜競辦發言人黃子哲、國民黨主席朱立倫應說清楚。

國民黨文傳會主委林寬裕指出，國民黨在這件事情裡面，完全沒有參與，更沒有轉傳。民眾黨見獵心喜、興風作浪、無中生有，指責國民黨散播不實消息，甚至到法院提告，事實上違法的人是黃國昌。

他說，黃國昌並沒有向國民黨查證，甚至查證後知道跟國民黨無關，依然信口雌黃說國民黨出奧步，非常遺憾，民眾黨沒有必要為了選舉，無中生有，指責國民黨。

選戰倒數，中華新聞雲報導郭台銘公開信挺侯康配。不過，郭台銘辦公室昨日表示，此信非郭辦發出，已交由律師處理。

民眾黨下午在新莊競選總部召開記者會，指出許多藍營群組與挺郭社團，同步出現許多假帳號散播一封「台灣阿銘」的公開信，質疑誰冒名郭台銘發造假信，以及中華新聞雲與侯友宜競辦有何關係。

黃國昌表示，國民黨所控制的《中華日報》，公然散布經捏造的郭台銘公開信，惡意散播不實訊息已違反《總統副總統選舉罷免法》第90條犯罪行為，正式向台北地檢署告發、呼籲停止選舉奧步。

黃國昌說，《中華日報》董事長陳樹必須說明，而侯友宜競辦發言人黃子哲為《中華日報》社董事，朱立倫與侯友宜也應講清楚，到底誰下令散播不實謠言。

媒體詢問，聯電榮譽副董事長宣明智說該公開信是他經手的，寫出郭台銘心中的話，呼籲外界「搶救郭台銘、票投侯友宜」；黃國昌表示，該信署名是郭台銘，請問宣明智「你揣測完了，也順便把郭台銘署名放上去嗎」，如果是，恐怕也觸法。

黃國昌說，在沒有得到郭台銘授權的情況下署名「台灣阿銘郭台銘」，這是明顯的刑事犯罪行為，宣明智可能要說清楚涉案程度。

《中華新聞雲》在官網發出聲明表示，未經查證即刊登予電子報，事後查證此文並非郭台銘所發出，內容也不實，特此澄清並向郭台銘及讀者致歉。

對此，黃子哲說，宣明智已經說明，《中華日報》也發出澄清啟事，民眾黨仍繼續造謠、抹黑，令人非常遺憾。民眾黨在今（12）日中午以前，應該要正式公開澄清、道歉，如果不公開澄清道歉，對於這樣違反選罷法的違法行為，甚至誣告的行為，一定會提出法律動作，絕不寬貸。

對於林寬裕、黃子哲的說法，黃國昌又立即在臉書回應指出，沒想到國民黨竟然還有臉開記者會罵他惡意栽贓、含沙射影，打人的喊救人，這真是太離譜了。他說，真正恥度沒有下限的，應該是國民黨。

至於宣明智說信是他經手、幫郭講出心裡話，黃國昌說，那封不實公開信的署名是「郭台銘」而非宣明智，假冒他人名義發信、以及散布該不實訊息都是刑事犯罪行為，中國國民黨與宣明智應該不會不知道這個簡單的道理。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航