宣明智承認草擬郭台銘公開信挺侯康配，黃國昌批散播不實訊息，告發朱立倫、黃子哲
我們想讓你知道的是
宣明智指出，「我自己是跟他從小一起長大，所以我認為他的心思我最清楚」，4年前郭台銘想為國家服務，2人花了很多時間討論，郭台銘提出很多政策大家也贊成，甚至變成其他候選人的政見；草擬這封信的動機是希望讓郭粉、愛護郭台銘的朋友知道郭台銘愛台灣的心。
網傳郭台銘公開信挺侯康，郭辦否認：已交由律師處理
（中央社）選戰倒數，近日網傳一封由鴻海創辦人郭台銘署名的「台灣阿銘」公開信，呼籲選民集中選票給國民黨「侯康配」，不過，郭台銘辦公室昨（11）日表示，此信非郭辦發出，已交由律師處理。
郭台銘去（2023）年11月24日宣布退出2024年總統大選後，支持哪一陣營的動向受到關注，如今網傳一封由郭台銘署名的「台灣阿銘」公開信，呼籲選民集中選票給「侯康配」引發熱議。不過，郭台銘競辦發言人陳家頤昨日告訴《中央社》記者，此信非郭辦發出，已交由律師處理。
國民黨副總統候選人趙少康昨天表示，國民黨總統候選人侯友宜組聯合政府，還會納入民眾黨優秀人才，甚至連柯文哲在內，連行政院長、副行政院長都可以與郭台銘、民眾黨總統候選人柯文哲共商。
前苗栗縣長徐耀昌透過臉書向郭台銘喊話，「不要再為這個黨流任何一滴淚，他們不值得，在你付出滿腔熱血之後，卻成為了他們消費利用的棄子」。
對此柯文哲昨日說，如果真的把人家當朋友，就會了解遇到什麼苦衷，他不喜歡情緒勒索別人，都知道苦衷何必逼人，「當然希望他（郭台銘）幫忙我們，但方便就好」。
宣明智承認草擬郭台銘公開信，保證非侯辦造假
（中央社）網傳1封由鴻海創辦人郭台銘署名的「台灣阿銘」公開信引發熱議，郭台銘好友、聯電榮譽副董事長宣明智說此文是他草擬的，更強調「以我的人格保證，這封信絕對不是侯辦造假」。
宣明智昨日晚上至高雄輔選國民黨立委候選人李眉蓁、陳美雅、黃柏霖、鍾易仲等人，希望民眾給好好做事的國民黨立委候選人機會，記者會後一行人也至六合夜市掃街。
記者會後宣明智接受媒體聯訪，被問及「郭辦要請律師處理此事」，宣明智說，自己知道此事是看到新聞報導，「郭董並沒有本人跟我說」；他做的所有事情自己會承擔，任何人有意見都可以讓他知道，有需要改進的地方也可以多指教。
宣明智說，這封信是他與很多朋友一起研擬，因想用這個方式讓大家知道雖然郭台銘不在台灣，但心在台灣。他以自己的人格保證，「這封信不是侯辦或其他任何人造假的」，絕不是任何人可以左右他去做任何不當、不好的事情。
宣明智指出，「我自己是跟他從小一起長大，所以我認為他的心思我最清楚」，4年前郭台銘想為國家服務，2人花了很多時間討論，郭台銘提出很多政策大家也贊成，甚至變成其他候選人的政見；草擬這封信的動機是希望讓郭粉、愛護郭台銘的朋友知道郭台銘愛台灣的心。
黃國昌批散播郭台銘不實訊息，告發朱立倫、黃子哲
（中央社）《中華新聞雲》報導鴻海創辦人郭台銘公開信挺侯康配遭郭辦否認。民眾黨不分區立委被提名人黃國昌昨日說，散播不實訊息觸法，已向台北地檢署告發，《中華日報》董事長陳樹、身兼報社董事的國民黨總統候選人侯友宜競辦發言人黃子哲、國民黨主席朱立倫應說清楚。
國民黨文傳會主委林寬裕指出，國民黨在這件事情裡面，完全沒有參與，更沒有轉傳。民眾黨見獵心喜、興風作浪、無中生有，指責國民黨散播不實消息，甚至到法院提告，事實上違法的人是黃國昌。
他說，黃國昌並沒有向國民黨查證，甚至查證後知道跟國民黨無關，依然信口雌黃說國民黨出奧步，非常遺憾，民眾黨沒有必要為了選舉，無中生有，指責國民黨。
選戰倒數，中華新聞雲報導郭台銘公開信挺侯康配。不過，郭台銘辦公室昨日表示，此信非郭辦發出，已交由律師處理。
民眾黨下午在新莊競選總部召開記者會，指出許多藍營群組與挺郭社團，同步出現許多假帳號散播一封「台灣阿銘」的公開信，質疑誰冒名郭台銘發造假信，以及中華新聞雲與侯友宜競辦有何關係。
黃國昌表示，國民黨所控制的《中華日報》，公然散布經捏造的郭台銘公開信，惡意散播不實訊息已違反《總統副總統選舉罷免法》第90條犯罪行為，正式向台北地檢署告發、呼籲停止選舉奧步。
黃國昌說，《中華日報》董事長陳樹必須說明，而侯友宜競辦發言人黃子哲為《中華日報》社董事，朱立倫與侯友宜也應講清楚，到底誰下令散播不實謠言。
媒體詢問，聯電榮譽副董事長宣明智說該公開信是他經手的，寫出郭台銘心中的話，呼籲外界「搶救郭台銘、票投侯友宜」；黃國昌表示，該信署名是郭台銘，請問宣明智「你揣測完了，也順便把郭台銘署名放上去嗎」，如果是，恐怕也觸法。
黃國昌說，在沒有得到郭台銘授權的情況下署名「台灣阿銘郭台銘」，這是明顯的刑事犯罪行為，宣明智可能要說清楚涉案程度。
《中華新聞雲》在官網發出聲明表示，未經查證即刊登予電子報，事後查證此文並非郭台銘所發出，內容也不實，特此澄清並向郭台銘及讀者致歉。
對此，黃子哲說，宣明智已經說明，《中華日報》也發出澄清啟事，民眾黨仍繼續造謠、抹黑，令人非常遺憾。民眾黨在今（12）日中午以前，應該要正式公開澄清、道歉，如果不公開澄清道歉，對於這樣違反選罷法的違法行為，甚至誣告的行為，一定會提出法律動作，絕不寬貸。
對於林寬裕、黃子哲的說法，黃國昌又立即在臉書回應指出，沒想到國民黨竟然還有臉開記者會罵他惡意栽贓、含沙射影，打人的喊救人，這真是太離譜了。他說，真正恥度沒有下限的，應該是國民黨。
至於宣明智說信是他經手、幫郭講出心裡話，黃國昌說，那封不實公開信的署名是「郭台銘」而非宣明智，假冒他人名義發信、以及散布該不實訊息都是刑事犯罪行為，中國國民黨與宣明智應該不會不知道這個簡單的道理。
新聞來源
延伸閱讀
- 日本學者看台灣大選：中國、郭台銘與棄保效應，增添選舉的不確定性
- 國民黨選贏後找郭柯討論內閣？侯友宜：聯合政府勢在必行，趙少康：閣揆人選都可討論
- 趙少康聲援黎智英，籲北京善待香港；再向郭台銘喊話「回來吧！我們需要你」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
“2024總統大選”的相關議題
- 2024-01-12 侯友宜：與馬英九意見不同，任內不會觸及統一問題，若執政將加強對美軍購與台美軍事合作
- 2024-01-12 宣明智承認草擬郭台銘公開信挺侯康配，黃國昌批散播不實訊息，告發朱立倫、黃子哲
- 2024-01-12 動保政見挨批歧視原住民族，柯文哲坦言流程失誤，《窩窩》：有經民眾黨確認
- 2024-01-12 藍綠白都端出醫療政見牛肉，趙少康更引起醫界倒戈，卻沒人敢碰健保改革的問題
Tags：
基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
我們想讓你知道的是
自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。