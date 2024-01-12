侯友宜：與馬英九意見不同，任內不會觸及統一問題，若執政將加強對美軍購與台美軍事合作

侯友宜：與馬英九意見不同，任內不會觸及統一問題

（中央社）國民黨總統候選人侯友宜11日舉辦國際記者會，他表示，在他任內不會觸及統一問題，且無論中國國家主席習近平是什麼樣的狀況，他會做好萬全的準備，他對中共的意圖沒有不切實際的想法。

侯友宜11日與副手趙少康召開國際記者會，他表示，捍衛國家安全、保障國民人權，是總統最重要的責任，也是兩岸及外交政策追求的目標。因此面對強大的對手既要有充足的武力，又要能勇敢談判，才能化解衝突；穩定的兩岸關係有助於台灣拓展國際空間。

侯友宜說，上任後會以印太地區作為外交重心，並設立印太願景辦公室，定期發布印太願景報告，和區域成員一起追求自由開放的印太願景。

媒體提問階段聚焦兩岸關係、美中台三方如何取得平衡、重啟貨貿、服貿等議題，被問到如果習近平邀請他到北京會談，是否答應參加，要談論什麼。

侯友宜說，現階段兩岸關係跟馬政府時代不同，而前總統馬英九的很多主張及部分意見，也跟他不一樣；在他任內不會觸及統一問題，兩岸領導人若真的要會面，需要台灣社會共識，且可能還有一段距離。

至於北京一直以一國兩制為基本方針，國民黨若不接受，還有什麼基礎溝通，侯友宜說，他和趙少康都不是傳統典型的國民黨，他回到國民黨時間不長、趙少康對國民黨的批判也毫不客氣，他對中共的意圖沒有不切實際的想法，不管中共怎麼想，他就是站在台灣主流民意這邊，兩岸關係就是維持現狀，就要有具體方式。

談到九二共識，侯友宜說，會依據中華民國憲法，主權互不承認、治權互不否認，台灣的未來由2300萬人決定。

他也認為，國防軍備絕對是優先選項，讓對方不敢輕易發動戰爭，才能平等、尊嚴、友善對話，讓雙方在交流過程中，彼此尊重地往前走，並以兩岸人民福祉為最大優先。

侯友宜強調他不支持台獨、不引戰，堅守中華民國是主權獨立國家。現狀不是民進黨現在的現狀，應該要拉回來，台灣可以是和平促進者，要好好協商，要展現平等尊嚴，以兩岸人民福祉為最大考量，把政治歧異降到最低。

他說，若當選總統，會負起責任，將風險降低、穩定下來，扮演世界關鍵角色，民進黨總統候選人賴清德是美國最危險的朋友，他則是世界上、台海安定重要和平角色。

侯友宜：若執政將加強對美軍購與台美軍事合作

國民黨總統候選人侯友宜11日在國際記者會表示，他執政不僅會增強對美軍購，還會加強台美軍事合作，包含情報交換、軍事訓練等；潛艦也是對付共軍不對稱戰力重點，強化國防軍備能力絕對是重中之重。

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康11日上午舉行國際記者會。

外媒提問是否持續採購美國武器，延續總統蔡英文的國艦國造計畫等問題時，侯友宜做了以上表示。

侯友宜說，民進黨在國防政策有許多問題，例如全民防衛動員虛有其表、義務役計畫不務實、志願役快速流失等。他執政後將不斷提升台灣國防軍備能量，10個月內拿出國防安全戰略作為軍事戰略指導，也會在行政院下成立全民防衛動員委員會。至於志願役流失，他也提出百億加薪計畫因應。

侯友宜表示，不對稱戰爭方面，將發展「機動、匿蹤、智慧、小型、大量」等不易被偵測也難以反制的戰力，並和美國國防工業供應鏈合作，協助完備國防合約、供應鏈網絡安全與成熟認證制度，強化國防軍備能力絕對是重中之重。

《美聯社》記者提問，如何解讀美國將派代表團來台。趙少康對此表達歡迎，這代表美方對台灣這次選舉的重視，因為選舉結果未來可能會牽動美中台關係，如果民進黨總統候選人賴清德當選，「不要到520，台海就緊張了，不需要等到他就職」。

至於是否同意賴清德說今年中國大陸介選「空前嚴重」，另中國介選是否能幫助侯康競選。侯友宜說，堅決反對中國用任何方式影響、介入台灣選舉，台灣是民主自由國家，人民有智慧判斷，但民進黨不要以此掩蓋做不好的事，還抹紅他親中賣台。

他指出，這次選舉流出疑似民進黨立委不雅影片，以及疑似與蔡總統會面談話的錄音檔，民進黨都以一句「中國介選」掩飾所有問題。侯友宜強調，如果有證據，該辦就辦。

趙少康表示，中國大陸一定想介選，但不可能成功，因為台灣人已經看多了，沒什麼影響，「台灣最強的防衛力量不是飛彈，最強的力量是我們的民主制度」。

日媒詢問，服貿協議在馬政府時期引發太陽花學運，為何還要重啟。侯友宜表示，可以先談貨貿，服貿與貨貿協議一定會在他就職1年內，完成兩岸協議監督條例，讓監督透明化。民進黨擺了8年，不動怎麼談下去，這是當時全民共識，他會站在國家立場，為台灣爭取最大經濟貿易利益。

侯友宜並指出，他當選後會先針對兩岸經濟合作架構協議（ECFA）、兩岸貿易協商機制來面對兩岸間的爭議。ECFA的問題則要回到ECFA解決爭端，台灣很多產品出口到中國大陸遇到困難，但中國大陸仍是台灣最大的市場，如何解決雙邊貿易才是最重要的。

侯友宜說，台灣不應只依賴中國大陸，而應布局全球，他競選時就承諾要爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、印太經濟架構（IPEF），啟動區域全面經濟夥伴協定（RCEP），並趕上台美21世紀貿易倡議進度。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航