《紐約時報》：中美科技戰加劇，牽動微軟北京研究院去留；分析：電動汽車可能是美中下一個地緣政治戰場
我們想讓你知道的是
微軟近年限制中國研究者從事的項目，例如去年秋天，微軟不允許中國研究者加入可以提前使用GPT-4的小型團隊，GPT-4是微軟合作夥伴OpenAI研發的先進人工智慧系統。同時，微軟還宣布禁止僱用中國軍方下屬大學的學生及研究者，也不能與他們合作。
紐時：中美科技戰加劇 牽動微軟北京研究院去留
（中央社）隨中美科技戰加劇，連帶衝擊美國科技巨擘微軟公司的中國科技人才培訓，美國《紐約時報》11日報導，多位知情人士說，關閉或轉移北京的微軟亞洲研究院的想法已經出現，但微軟領導層支持留在中國。
2023年6月英國《金融時報》曾報導，美國和中國緊張關係升高，與中國連結甚深的科技巨擘微軟公司將把旗下最頂尖人工智慧研究人員從中國調往加拿大工作，恐衝擊中國科技人才培訓。
《紐約時報》中文網11日指出，1998年，微軟（Microsoft）在北京設立了一個先進的研究院，那是一個對科技和中國充滿樂觀的時代。
微軟聘請了數百名研究人員，它開創了微軟在語音、圖像和臉部識別方面的工作，以及後來催生了聊天機器人ChatGPT等人工智慧。
但隨著中美在引領世界技術未來問題上的緊張關係加劇，美國官員質疑微軟在中國維持一個800人規模的先進技術研究院是否合理。
5名知情人士說，微軟已經就這個研究院的未來討論了多年，而至少過去一年，包括執行長納德拉（Satya Nadella）和微軟總裁史密斯（Brad Smith）等公司高層一直在討論如何處理。
4名知情人士說，關閉或轉移研究院的想法已經出現，但微軟領導層支持將該研究機構留在中國。
微軟亞洲研究院負責人Peter Lee對此表示，微軟將一如既往地致力於這個研究院和這個團隊的世界級研究，「我們沒有討論或主張關閉微軟亞洲研究院，我們期待著繼續我們的研究議程」。
不過，2名知情人士說，微軟在加拿大溫哥華設立了一個該研究院的分部，並將把部分研究人員從中國調到那裡，如果有更多的研究人員需要搬遷，這個分部是一個備用設施。
另一方面，微軟近年也限制中國研究者從事的項目，例如去年秋天，微軟不允許中國研究者加入可以提前使用GPT-4的小型團隊，GPT-4是微軟合作夥伴OpenAI研發的先進人工智慧系統。
同時，微軟還宣布禁止僱用中國軍方下屬大學的學生及研究者，也不能與他們合作。
分析：電動汽車可能是美中下一個地緣政治戰場
（中央社）中國比亞迪汽車去年第4季銷量首次超過美國電動車大廠特斯拉；專家表示，比亞迪背後的中國政府之手已經令美國和歐洲擔憂，電動車可能成為繼晶片後美中下一個地緣政治戰場，尤其是在電池領域。
《美國之音》10日報導，曾經多年執筆於《亞洲時報》（Asia Times）的美國經濟學家高德曼（David Goldman）1月7日在X平台上表達對中國政策扶持下飛速發展的各項產業的擔憂，指首先是太陽能電池板和鋼鐵，然後是電訊基礎設施，再來是半導體及電動車，中國工業正在追趕美國。
報導指出，比亞迪的野心不僅限於超越特斯拉（Tesla），從2022年起，比亞迪開始積極擴展海外市場，在日本、泰國、德國、瑞典、紐西蘭、澳洲等多個國家取得了市場進入，並在部分國家建立了自主工廠。比亞迪的成功其實是中國多年來全力打造汽車製造基地，並期待在全球汽車市場占有一席的產物。
2010年，中國實施一系列激勵和補貼政策，鼓勵國內車企更專注於製造電動車，擴大充電基礎設施，向電動車消費者提供稅項減免等等。
2015年，北京啟動了「中國製造2025」的製造強國戰略，旨在取代美國成為領先世界的經濟大國，其目標是主導下一代技術的開發和生產，其中就包括新能源汽車。
中國中共中央經濟工作會議連續2年提及新能源汽車消費。習近平在今年的元旦賀詞中提及，新能源汽車、鋰電池、光伏（太陽能）產品為中國製造增添了新亮色。
歐布萊特石橋集團（Albright Stone Group）中國與科技政策資深副總裁崔歐洛（Paul Triolo）告訴《美國之音》，中國政府比美國和歐洲政府都更早意識到新能源汽車的重要性。
除了擔心自己的國內市場競爭外，美國和歐洲對比亞迪的擔憂還可能有地緣政治因素。
法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）預測，電動車可能成為繼半導體之後的美中下一個地緣政治戰場，尤其是在電池領域。
美歐已經展開行動，美國早在前總統川普時代已對中國進口汽車徵收27.5%的關稅。歐洲方面，去年9月13日，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟將對中國電動車補貼展開調查。
報導指出，專家認為除觀察比亞迪銷售的突飛猛進之外，更應擔心背後中國政府產業政策及其野心。
新聞來源
延伸閱讀
- 特斯拉Q4交車量創新高，全球電動車霸主地位仍遭比亞迪搶走，分析：中國有低價電池優勢
- 比亞迪王傳福發豪語：電動車價格戰4月底分勝負，年底成為中國第一大車企
- 超越特斯拉，比亞迪的成功與隱憂；中國電動車打入歐洲市場，恐掀可怕惡鬥
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
我們想讓你知道的是
SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。