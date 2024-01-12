《紐約時報》：中美科技戰加劇，牽動微軟北京研究院去留；分析：電動汽車可能是美中下一個地緣政治戰場

紐時：中美科技戰加劇 牽動微軟北京研究院去留

（中央社）隨中美科技戰加劇，連帶衝擊美國科技巨擘微軟公司的中國科技人才培訓，美國《紐約時報》11日報導，多位知情人士說，關閉或轉移北京的微軟亞洲研究院的想法已經出現，但微軟領導層支持留在中國。

2023年6月英國《金融時報》曾報導，美國和中國緊張關係升高，與中國連結甚深的科技巨擘微軟公司將把旗下最頂尖人工智慧研究人員從中國調往加拿大工作，恐衝擊中國科技人才培訓。

《紐約時報》中文網11日指出，1998年，微軟（Microsoft）在北京設立了一個先進的研究院，那是一個對科技和中國充滿樂觀的時代。

微軟聘請了數百名研究人員，它開創了微軟在語音、圖像和臉部識別方面的工作，以及後來催生了聊天機器人ChatGPT等人工智慧。

但隨著中美在引領世界技術未來問題上的緊張關係加劇，美國官員質疑微軟在中國維持一個800人規模的先進技術研究院是否合理。

5名知情人士說，微軟已經就這個研究院的未來討論了多年，而至少過去一年，包括執行長納德拉（Satya Nadella）和微軟總裁史密斯（Brad Smith）等公司高層一直在討論如何處理。

4名知情人士說，關閉或轉移研究院的想法已經出現，但微軟領導層支持將該研究機構留在中國。

微軟亞洲研究院負責人Peter Lee對此表示，微軟將一如既往地致力於這個研究院和這個團隊的世界級研究，「我們沒有討論或主張關閉微軟亞洲研究院，我們期待著繼續我們的研究議程」。

不過，2名知情人士說，微軟在加拿大溫哥華設立了一個該研究院的分部，並將把部分研究人員從中國調到那裡，如果有更多的研究人員需要搬遷，這個分部是一個備用設施。

另一方面，微軟近年也限制中國研究者從事的項目，例如去年秋天，微軟不允許中國研究者加入可以提前使用GPT-4的小型團隊，GPT-4是微軟合作夥伴OpenAI研發的先進人工智慧系統。

同時，微軟還宣布禁止僱用中國軍方下屬大學的學生及研究者，也不能與他們合作。

分析：電動汽車可能是美中下一個地緣政治戰場

（中央社）中國比亞迪汽車去年第4季銷量首次超過美國電動車大廠特斯拉；專家表示，比亞迪背後的中國政府之手已經令美國和歐洲擔憂，電動車可能成為繼晶片後美中下一個地緣政治戰場，尤其是在電池領域。

《美國之音》10日報導，曾經多年執筆於《亞洲時報》（Asia Times）的美國經濟學家高德曼（David Goldman）1月7日在X平台上表達對中國政策扶持下飛速發展的各項產業的擔憂，指首先是太陽能電池板和鋼鐵，然後是電訊基礎設施，再來是半導體及電動車，中國工業正在追趕美國。

報導指出，比亞迪的野心不僅限於超越特斯拉（Tesla），從2022年起，比亞迪開始積極擴展海外市場，在日本、泰國、德國、瑞典、紐西蘭、澳洲等多個國家取得了市場進入，並在部分國家建立了自主工廠。比亞迪的成功其實是中國多年來全力打造汽車製造基地，並期待在全球汽車市場占有一席的產物。

2010年，中國實施一系列激勵和補貼政策，鼓勵國內車企更專注於製造電動車，擴大充電基礎設施，向電動車消費者提供稅項減免等等。

2015年，北京啟動了「中國製造2025」的製造強國戰略，旨在取代美國成為領先世界的經濟大國，其目標是主導下一代技術的開發和生產，其中就包括新能源汽車。

中國中共中央經濟工作會議連續2年提及新能源汽車消費。習近平在今年的元旦賀詞中提及，新能源汽車、鋰電池、光伏（太陽能）產品為中國製造增添了新亮色。

歐布萊特石橋集團（Albright Stone Group）中國與科技政策資深副總裁崔歐洛（Paul Triolo）告訴《美國之音》，中國政府比美國和歐洲政府都更早意識到新能源汽車的重要性。

除了擔心自己的國內市場競爭外，美國和歐洲對比亞迪的擔憂還可能有地緣政治因素。

法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）預測，電動車可能成為繼半導體之後的美中下一個地緣政治戰場，尤其是在電池領域。

美歐已經展開行動，美國早在前總統川普時代已對中國進口汽車徵收27.5%的關稅。歐洲方面，去年9月13日，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟將對中國電動車補貼展開調查。

報導指出，專家認為除觀察比亞迪銷售的突飛猛進之外，更應擔心背後中國政府產業政策及其野心。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺