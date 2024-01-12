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2024/01/12,
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NBA史上最年輕大三元中鋒，馬刺20歲「狀元郎」溫班亞馬用21分鐘就達陣

NBA史上最年輕大三元中鋒，馬刺20歲「狀元郎」溫班亞馬用21分鐘就達陣
Photo Credit: GettyImages

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值得一提的是，溫班亞馬此役僅用21分鐘，就刷出「大三元」數據，是繼洛杉磯快艇後衛衛斯布魯克（Russell Westbrook）後，聯盟近40年來的第2人，出賽不用22分鐘就完成大三元。

（中央社）NBA聖安東尼奧馬刺今天（當地時間11日）靠著「狀元郎」溫班亞馬（Victor Wembanyama）繳出16分、12籃板、10助攻，成為聯盟史上最年輕締造大三元的中鋒、也是生涯首次，率隊以130比108擊敗底特律活塞、終止5連敗。

年僅20歲又6天的溫班亞馬，今天繳出16分、12籃板、10助攻的大三元成績單，且沒有任何失誤，他成為聯盟自1977-78賽季統計失誤後，締造大三元且零失誤最年輕球員，原紀錄保持人是金州勇士退役名將伊戈達拉（Andre Iguodala），當年他以21歲又54天寫歷史。

溫班亞馬第4節還剩8分20秒送出妙傳，弧頂接球的隊友麥德莫特（Doug McDermott）飆進三分球，不僅將差距拉開至20分大關，也讓溫班亞馬生涯首次大三元「達陣」，隨後他被換下場接受教練和隊友祝賀。

值得一提的是，溫班亞馬此役僅用21分鐘，就刷出「大三元」數據，是繼洛杉磯快艇後衛衛斯布魯克（Russell Westbrook）後，聯盟近40年來的第2人，出賽不用22分鐘就完成大三元。

溫班亞馬生涯首次大三元寫下一籮筐紀錄，更重要的是球隊順利止敗，馬刺今天對手是戰績墊底的爐主活塞，去年底活塞才苦吞28連敗、寫下聯盟最長連敗紀錄，今天又被馬刺打爆，再吞近期6連敗。

此役馬刺包括溫班亞馬在內，共8名球員得分達雙位數，替補出發的強生（Keldon Johnson）攻下全隊最高17分。活塞的杜倫（Jalen Duren）獲得21分、12籃板，鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）與艾維（Jaden Ivey）各得19分。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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