中國稱破解蘋果AirDrop技術可查訊息散布人，外界憂加大打壓異議者

（中央社）北京市司法局日前表示，有機構破解了蘋果手機的AirDrop匿名溯源技術，可防止「不當言論傳播和潛在惡劣影響」。外界擔憂，這代表當局能快速鎖定發送者的手機號及電子郵箱，使不同意見者被打壓迫害的可能性大增。

《澎湃新聞》日前報導，北京市司法局微信公眾號「京司觀瀾」8日發表文章說，「北京網神洞鑑司法鑑定所」對手機「隔空投送」傳播不當訊息案件的司法鑑定，突破了AirDrop匿名溯源的技術難題，提升了案件偵破的效率和準確性，防止了「不當言論的進一步傳播和潛在的惡劣影響」。

文章聲稱，有一些「有惡意目的的人」，利用AirDrop功能傳輸「非法」圖片、影片、錄音等文件，如在地鐵、大眾運輸、商城等人員密集場所，非法向附近公眾投送和傳播「不良訊息」等。

這篇文章說，由於AirDrop的匿名性和追蹤難度，已經有部分網友開始效仿這種行為，因此「需儘快找出發送源並確定其身分，以避免惡劣影響」。經過從接收者iPhone手機中「深挖線索，層層剖析」，這家機構詳細分析了接受端和發送端的相關設備，「有效幫助」警方確定「多名涉案嫌疑人」。

蘋果的AirDrop功能由於可在沒有網路的情況下，向附近的蘋果設備發送內容，其他人無法查看。因此在2019年香港「反送中」運動中，常被示威者廣泛使用。2022年10月北京四通橋事件發生後，不少人試圖在公共場所利用這一功能，傳送橋上掛出的抗議標語和圖片。

但也因此，蘋果在2022年11月中旬對中國iPhone用戶限制了AirDrop功能，在中國發售的iPhone手機，AirDrop被設定為默認關閉，用戶無法設置為對所有人長期開啟，且每次打開時間限定10分鐘，此後自動關閉。此後，中國的iPhone使用者便很難收到陌生人利用這一功能傳來的圖檔等文件。

對於這項「技術突破」，化名「路青」的中國維權人士向《自由亞洲電台》表示，官方此舉其實是為了恐嚇老百姓的反抗，「嚇唬嚇唬」那些剛出道的維權者，以及剛開始傳播反抗消息、安全意識不牢的年輕人。實際上，這些事情也主要是新人在做。

也有中國民眾上網對此表達不解。有人表示，為什麼AirDrop只有在中國被視為有問題？其他國家都不會；有人則指出，平常手機或錢包掉了報案，警察可能理都不理，怎麼手機傳個檔案就這麼上心（用心）呢。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰