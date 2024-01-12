《路透社》：烏克蘭反攻失利，築路障挖壕溝重點轉向防禦
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烏克蘭去年6月發動反攻，卻未能迅速突破俄羅斯防線，總統澤倫斯基在11月28日宣布將「大幅加強」防禦工事。基輔表示，烏克蘭奪回所有仍被占領領土的抱負堅定不移，但現階段把重點放在政治上敏感的徵兵改革，以補充兵員；以及放在解決前線火砲短缺的問題。
（中央社）在一片開闊的田野上，—排排白色混凝土路障和一圈圈帶刺鐵絲網綿延一公里多。在暗黑天色掩護下，烏克蘭軍隊正在挖掘有簡陋生活區的壕溝，不遠處砲聲隆隆。
這是《路透社》12月28日造訪烏克蘭東北部城市庫皮揚斯克（Kupiansk）附近的新防線所見景象，顯示烏克蘭近幾個月來如何加強興築防禦工事，將對俄羅斯的軍事行動轉為更著重防禦。
軍事分析家表示，烏克蘭這些防禦措施，與其在俄羅斯占領的烏克蘭南部和東部地區部署的防禦有些相似處。在莫斯科目前在戰場上採取主動之際，這麼做是為了協助烏軍擋住攻勢及重建部隊。
在庫皮安斯克附近，一名呼號山貓的烏克蘭陸軍工兵告訴《路透社》：「一旦部隊開始移動、穿越田野，就可以不用防禦工事。但當部隊停下來時，就有必要立即挖地。」
烏克蘭去（2023）年6月發動反攻，卻未能迅速突破俄羅斯防線，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在11月28日宣布將「大幅加強」防禦工事。
基輔表示，烏克蘭奪回所有仍被占領領土的抱負堅定不移，但現階段把重點放在政治上敏感的徵兵改革，以補充兵員；以及放在解決前線火砲短缺的問題。
軍事分析家指出，俄羅斯過去一段時間一直在庫皮揚斯克、利曼（Lyman）和阿夫迪夫卡（Avdiivka）等烏克蘭東部市鎮附近加強進攻壓力，且不再因為擔心烏克蘭可能取得突破而有必要暫停補進其後備部隊。
澤倫斯基說，烏克蘭的防禦工事有必要加強，且在數個地區的工事有必要加快，包括在庫皮揚斯克、利曼和阿夫迪夫卡這三個市鎮附近、在頓內次克州（Donetsk）東部，以及在哈爾科夫（Kharkiv）、蘇米（Sumy）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、基輔（Kyiv）、瑞夫尼（Rivne）和伏林（Volyn）等州。
這些州的分布地帶，從烏克蘭東部沿著與俄羅斯和白俄羅斯的邊界，一直到西側盟邦波蘭附近。澤倫斯基還說，在仍有大片地區被俄羅斯占領的南部赫爾松州（Kherson），防禦工事也將加強。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。