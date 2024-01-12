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2024/01/12,
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《路透社》：烏克蘭反攻失利，築路障挖壕溝重點轉向防禦

《路透社》：烏克蘭反攻失利，築路障挖壕溝重點轉向防禦
Photo Credit: GettyImages

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烏克蘭去年6月發動反攻，卻未能迅速突破俄羅斯防線，總統澤倫斯基在11月28日宣布將「大幅加強」防禦工事。基輔表示，烏克蘭奪回所有仍被占領領土的抱負堅定不移，但現階段把重點放在政治上敏感的徵兵改革，以補充兵員；以及放在解決前線火砲短缺的問題。

（中央社）在一片開闊的田野上，—排排白色混凝土路障和一圈圈帶刺鐵絲網綿延一公里多。在暗黑天色掩護下，烏克蘭軍隊正在挖掘有簡陋生活區的壕溝，不遠處砲聲隆隆。

這是《路透社》12月28日造訪烏克蘭東北部城市庫皮揚斯克（Kupiansk）附近的新防線所見景象，顯示烏克蘭近幾個月來如何加強興築防禦工事，將對俄羅斯的軍事行動轉為更著重防禦。

軍事分析家表示，烏克蘭這些防禦措施，與其在俄羅斯占領的烏克蘭南部和東部地區部署的防禦有些相似處。在莫斯科目前在戰場上採取主動之際，這麼做是為了協助烏軍擋住攻勢及重建部隊。

在庫皮安斯克附近，一名呼號山貓的烏克蘭陸軍工兵告訴《路透社》：「一旦部隊開始移動、穿越田野，就可以不用防禦工事。但當部隊停下來時，就有必要立即挖地。」

烏克蘭去（2023）年6月發動反攻，卻未能迅速突破俄羅斯防線，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在11月28日宣布將「大幅加強」防禦工事。

基輔表示，烏克蘭奪回所有仍被占領領土的抱負堅定不移，但現階段把重點放在政治上敏感的徵兵改革，以補充兵員；以及放在解決前線火砲短缺的問題。

軍事分析家指出，俄羅斯過去一段時間一直在庫皮揚斯克、利曼（Lyman）和阿夫迪夫卡（Avdiivka）等烏克蘭東部市鎮附近加強進攻壓力，且不再因為擔心烏克蘭可能取得突破而有必要暫停補進其後備部隊。

澤倫斯基說，烏克蘭的防禦工事有必要加強，且在數個地區的工事有必要加快，包括在庫皮揚斯克、利曼和阿夫迪夫卡這三個市鎮附近、在頓內次克州（Donetsk）東部，以及在哈爾科夫（Kharkiv）、蘇米（Sumy）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、基輔（Kyiv）、瑞夫尼（Rivne）和伏林（Volyn）等州。

這些州的分布地帶，從烏克蘭東部沿著與俄羅斯和白俄羅斯的邊界，一直到西側盟邦波蘭附近。澤倫斯基還說，在仍有大片地區被俄羅斯占領的南部赫爾松州（Kherson），防禦工事也將加強。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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