不做職涯規劃分析、不知熱情志向的我，為何不會因此感到焦慮和迷惘？

文：夢牛

沒有規劃的日子，一樣持續進行

距離上次寫的離職心得文已過數月，這陣寫作停擺，是因這期間成了我離職後人際上最忙碌的時候，部分原因是工作接觸（上文有提過的接案），但也剛好與朋友、前同事都有較頻繁的碰面約會。這當中也再出現其他人提合作機會，整個生活步調在頭幾個月便明顯出現了突變趨勢，讓我感覺自己冥冥之中已進入難以抵擋的新階段，就算拒絕了老東家回任的邀請，依然也得開始投入工作。

所以這期間裡，我的生活重心有跟著調整，更多的火力添往處理案子跟相關的自習上，好迎接合作夥伴的進程。

同時間，在與不同的人聊天分享想法與生活時，經常激發我反觀自己的選擇，很多時候別人不明白我為何拒絕某些看似不錯的機會，甚至覺得我貴人運好，即便無所求，案子也自動送上門，或如果我想有更多的發展，要得到幫助也不難，可我卻沒有相應的積極打算。

朋友問：「那妳未來有什麼打算嗎？」

「沒有。」我說。

我心裡也正摸索、調適這些變化，不打算躁進衝往哪裡，尤其離職後的留白讓我內在更為平穩，並不特別飢渴什麼，當機會突來湧現時，我自然不會熱烈地想抓住全部，或摘取最有收益的。雖然這看起來不太合乎常理。

「那妳要這樣下去多久？妳不擔心嗎？」

我不擔心，反倒我常感覺別人比我還要擔憂，光是聽到我的半無業（？）狀態，就足以讓某些人焦慮，從而會把帶有焦慮感的問題丟給我。但我明白這是社會普遍的心態，即我前文提過的「強勢價值觀」帶給我們的一套評斷系統，只要不符合，便會引發焦慮思維。

就如我後來拒絕新機會時，也短暫跑出自己是不是不夠「惜福」的心理掙扎，好像老天都讓人端來現成的案源入口了，妳怎麼敢把門關上！考慮幾天，我就是無法如當初，答應與藝術經紀人合作那樣喜悅地接受，即便兩方端出的都是我喜歡的藝文領域。

箇中原因不細說。前文也提過該經紀人是我以往東家的外聘顧問，我對她本有欽羨，所以知道她想找我共事時自然開心又感動，吃頓飯後便答應了。至今，這選擇仍是我拓展路上的重要契機。

由於她不時會關心我的生活與工作，所以我也把對機會的掙扎跟她分享，沒想到她竟很快的指出優劣，並對我的選擇給予忠肯意見，讓我清晰不少。雖然我們專業不同，我仍感覺她像個亦師亦友的前輩，在許多地方提攜著我。

然說實話，我不想接受的機會，相對之下的現時收益更多且容易些，如果粗略的評估，大概會認為我真不知好歹。但或許因為我慢下生活好一陣子了，好不容易沖淡強勢價值觀的影響，現階段，我不希望自己只因某些事比較穩固、收益高就選擇它，尤其當我感覺自己是基於這些考量，才想答應或行動時。

我不曉得、也無法預見目前合作的夥伴能發展到如何，或我們能走多久，我只知道自己信任前輩的眼光與能力，喜歡她所帶領的新興團體，以及我能從旁借著法律工作，滿足自己想接觸不熟悉的領域實務。尤其半數以上的案子都是國際性的，這使我必須額外學習過往工作較少用的專業內容跟外語，而我因此可在工作中感受不一樣的成長。

當生命本有的不確定性，變成自己的焦慮源頭

這是我現階段的選擇。即便很多事情都不確定，我依舊是這樣繼續生活，且不覺得需要憂慮什麼。

可我絕對不會一派輕鬆地跟人說：「你也可以這樣面對人生呀！」，因為就算撇除生存的基本需求，每個人的傾向與此生想要走過、看到的風景不盡相同。

另方面我卻又覺得，我們從小到大默默吸收很多，容易使自己產生無名焦慮的價值觀。我察覺身邊認識的很多人，無論有無工作，有工作的焦慮工作，沒工作的焦慮沒工作，有時聊著聊著，就變成回答心理議題去了。

這使我體認一件重要的事，人們可以對萬事萬物產生憂慮，甚至是自己的存在。但拂開表層許多令人焦慮的事物，我覺得它們幾乎都源自相似的心態，因為無法接受與不確定感共行——我們對未知的恐懼，會不停鼓動著我們的掌控欲望，又因掌控不了而焦慮。

我們真正的焦慮，常不在我們所指稱的事物，而是想要能夠明確回答「待解問題」。

是想要立即得到答案結果的底層躁動，在讓人痛苦。

舉凡生命的意義、個人的天賦熱情、人生方向或感情合適度，我們都能把它化成一個個待解問題，並認定這些問題都早有答案，我們應該要「找出」答案，好實現最佳成果；如果沒能知道答案，意味著人生尚徬徨，關卡未破，還沒到達目的地。

我覺得這些認定「答案已在某處等我」的想法，實際上來自人們從小到大常被問的話，或聽過的人生宣傳語，像是「找到自己的熱情」、「發揮自己的天賦使命」、「尋找生命的意義與真相」、「找到真命天子（女）」或雨後春筍不停新增的新時代命定佳偶說——雙生火焰、靈魂伴侶等.......

這些宣傳，令很多人深信，並汲汲追尋著。

於是，為了盡早替這些「已有答案的問題」給出結果答案，人們自願多揹好幾層壓力，反倒沒時間停下問自己：

這些問題真的合理或真實嗎？它們預設的是什麼？我要相信嗎？就算我沒有答案又如何？

我覺得這些都是人們自創的設問與幻想，是頭腦想玩的遊戲，不是生活的必需品，我們其實可以選擇要或不要，只是有時人們太執著於這些幻想與設問中（即便所謂「靈性」的種種），認為人生進程就是以此為唯一基準。

自幼學會交差幻想來的志願、熱情等

前幾個月，我讀了坂本龍一的《音樂使人自由》，對他在自傳一開頭提及的小時回憶，深有感。