Netflix《單身即地獄3》「海王」李官熙最終選擇為何？大結局四對CP揭曉
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Netflix戀愛實境秀《單身即地獄3》備受矚目的「李官熙」除了在一開始就沒禮貌地以「她、她、她」表示自己有興趣的對象，受到許多批評，但卻還是澆不熄三位女出演者對他的愛火，甚至出現飛機上「扯衣角爆哭」的經典場面，究竟他最終選擇是誰？是否能配對成功呢？
文：推坑人妻
Netflix 戀愛配對實境秀《單身即地獄》第三季在觀眾的討論聲中，終於揭曉最終配對結果啦！
其中，備受矚目的籃球員「李官熙」除了在一開始就沒禮貌地以「她、她、她」表示自己有興趣的對象，受到許多批評，但卻還是澆不熄三位女出演者廈情、慧善和旻志對他的愛火，甚至出現飛機上「扯衣角爆哭」的經典場面，究竟他最終選擇是誰？是否能配對成功呢？
六男六女全員赴天堂島！
在九天八夜中，六男六女出演者們來到地獄荒島上尋覓對象，唯有順利成為一對，才能在天堂度過浪漫約會夜。
一直沒配對成功的尹嘏彬，終於在最後與廈情共赴天堂島，而他的個人資料終於也公開，嘏彬是位演員，還在近期熱播的《與惡魔有約》中短暫現身。
在地獄島的最後一晚，所有出演者們聚集在一起，透露自己的工作和年齡等相關訊息，並且進行「真心話大冒險」，在短暫的相處中，所有人之間經歷著各種情感的複雜交錯，這個夜晚彼此的內心都相當不平靜。
海王「李官熙」創名場面！卻惹來無盡謾罵？
第九集中，因為鬥雞比賽中拿下勝利的慧善，選擇李官熙一起前往天堂島，因此，同樣也對官熙有意思的旻志選擇了朴民奎。
但其實在此之前，官熙曾要求旻志不要選民奎，結果旻志卻還是選擇了民奎，結果在前往天堂島的直升機上，造就《單身即地獄》開播以來最「歷代級的名場面」。
旻志不顧自己配對的民奎，反倒是對身旁的官熙又拉又戳，萬萬沒想到被官熙直接甩開，旻志瞬間感覺到自己「失寵」而委屈落淚，看得身旁善良的民奎還大方地出借襯衫當手帕擦淚。
結果，內容一播出，引發觀眾們對於旻志的抨擊，認為她的行為對於自己配對的民奎和官熙配對的惠善都相當不尊重，謾罵聲灌爆了旻志的個人 IG，導致旻志關閉留言功能。
配對規則改變？最終結果大公開！
前兩季的最後，都是男性出演者各自向著心儀的對象出發，沒想到這次製作團隊似乎讓有選擇權的出演者站上天堂島門口，完全是狗血韓劇的套路！
而第一對配對成功的是繞了一大圈還是回到初心的歡喜冤家「李鎮錫」與「安玟映」，玟映因為鎮錫與旻志配對去天堂島的瞬間，發現自己的心原來在鎮錫身上，後來變成女追男的反轉劇！
第二對配對成功的是「金奎利」和善良小恐龍「朴民奎」！
原本傾心民又的奎利，發現民又和自己想的個性不同，而在抉擇日的前晚，兩人的對話也似乎無疾而終，最後接受了民奎，這對俊男美女也是繞了一大圈！
第三對配對成功的是小Jennie「劉恃蘟」和犬系暖男「崔民又」，而專一的恃蘟對於孫源翊的示好依舊無動於衷，從對話言談當中都說明自己的心意。
最後，備受矚目的李官熙最終選擇，真的上演三女爭一男的戲碼。
首先起身出發的是曹旻志和專情有反轉魅力的尹廈情，當大家都在疑惑崔慧善難道認清要放棄時，慧善還是走向官熙，而官熙最終選擇了活潑開朗讓人上心的慧善，這結果已經早早預見。
話說，《單身即地獄3》這季的話題度都圍繞在「海王」李官熙身上，更讓不少男性觀眾百思不解「他的魅力到底在哪？」
無論《單身即地獄》究竟是出演者得真情流露還是製作單位的精心腳本，都有種讓人一看就停不住還想馬上知道結局的神秘魅力，已經開始期待第四季了！
本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此
原標題：雷/《單身即地獄3》結局配對揭曉！廈情魅力反轉獲人氣、海王官熙最後選擇竟然是？
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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91APP扮演零售品牌前沿技術探勘者，攜手Google Cloud落實數據治理、開發AI應用帶動商家業績
我們想讓你知道的是
91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
零售業走過疫情低谷，終於在2022年迎來春燕。2022年全球零售市場銷售額超過27兆美元，預計2024年將達到30兆美元以上；台灣零售2022年營業額達4兆2,815億元，零售網路銷售額（電商交易）達到新台幣4,930億元，兩者皆創下歷史新高。
產業欣欣向榮，當然少不了業內參與者的共襄盛舉。91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
近期，91APP技術實力更上層樓，以Google Cloud環境為基礎，在組織內落實數據治理之外，也使用Google Cloud AI平台Vertex AI，推出91APP獨家開發的零售AI模型jooii（全通路智慧幫手），目前測試結果，有使用jooii推薦的商品，比起沒有運用AI模型演算的點擊率，整整高出3倍成效。
91APP發展產業模型解決零售業根本問題
事實上，91APP最早以開店系統切進市場，營運策略隨著市場定位而逐漸確立，目前主力即是聚焦在提供零售業數位轉型方案。因此這幾年91APP大力提倡D2C（Direct-to-Consumer）模式，就是在幫助零售品牌，掌握第一方數據，運用場景技術來推進與消費者的接觸/互動情境。
91APP產品長李昆謀表示，「前五年我們是在解決產業的已知問題，例如幫品牌客戶增添開店系統的更多功能，但是，近五年我們在協助產業尋找下一個方向、探索未知問題。因此我們的角色就像客戶委外的IT，為他們探索新技術應用於零售場景，幫助商家成長。」
Cookie退場第一方數據更顯重要，91APP利用GCP推動數據治理
Google預計在2024年第一季開始移除Chrome的第三方Cookie，這也讓越來越多零售品牌注意到第一方數據的重要性。李昆謀表示，「光是一家大型業者，一年的數據量可以多達上百億，我們勢必需要一個強勁的基礎設備，才能幫客戶建立起數據中台。」
確實，零售橫跨線上線下，龐大的顧客銷售及CRM數據，加上想要搭建CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台、DMP（Data Management Platform）資料管理平台，必須先收攏數據，才能有後續的清洗、整理動作、並洞悉出商業價值。於是，91APP導入一系列Google Cloud的解決方案，包含Pub/Sub、Dataflow進行實時分析數據，接著也採用BigQuery企業資料倉儲，運用內建機器學習、商業智慧（BI）功能，達到數據驅動業務目標。
當時會立刻選擇Google Cloud作為雲端基礎建設的夥伴，李昆謀表示，「Google Cloud示範一套完整的Best Practice，讓我們覺得把這些方案導入內部，對資料清洗、梳理是非常有幫助的。」的確，91APP運用Google Cloud雲端及機器學習相關資源，陸續開發會員分群模型（NAPL）、購買意圖模型（DCIU），幫助零售品牌以數據為依歸來尋找新客、鞏固舊客。
91APP與Google Cloud合作越久，導入的應用方案也更深入，其中一項是使用Looker商業智慧平台嵌入式數據分析，落實數據治理工程。由於零售業數據欄位相當龐雜，且在勾稽或針對訂單定義的溝通過程，往往發現雙方數據對不上的問題。
為了解決根本的痛點，91APP組成數據治理定義小組，針對數據定義大表的欄位有了明確的規範，並透過Looker作為數據治理的核心中台。如今，91APP所有同仁都能在Looker Studio快速拉出報表，不僅所有數據都能對齊，甚至也能透過API方式將Looker的數據匯出給零售客戶使用，達成「書同文、車同軌」的Data Governance-as-a-Service境界。
運用Vertex AI的Vertex Search，實現「千人千面」精準推薦
看準未來消費者會透過AI自然語言模型，也就是以對話方式來搜尋商品，形成新的購物模式。近期91APP使用Google Cloud的Vertex AI，透過Embedding Model模型，更深入理解文本含義後，抽出768維度的連續向量空間，運算出高度關連性的產品群集。
摸索Vertex AI過程，李昆謀回應，「使用Vertex Search向量資料庫的感受，一如延續Google Cloud高效能傳統，展現非常驚人的回應速度。因為我們服務上百家客戶，每家客戶數據都是上億級，加上我們數據都放在GCP上面，經過測試效能不僅可以承載數據，而且結果是非常滿意的。」
除了運算效能，91APP也相當重視GenAI的原料，也就是Embedding模型處理特徵值後，重新運算的成效表現。因為過去特徵值主要是根據View-also-view或Buy-also-buy概念，從消費者行為做相關產品推薦。如今透過Vertex Search，等於91APP把過去ML、DL技術進一步融合商品素材、語義、行為等特徵值所算出來的模型，讓兩個技術混搭後的推薦結果，發現成效比單一技術表現更好。
對於零售商家，最關注的議題仍相當看重業績的轉換與進站流量。91APP未來將持續立足在GCP上的數據應用，同時也開始串聯Google的廣告服務，幫助零售品牌運用Google AI生成個人化的廣告素材，因應不同受眾輪廓搭配jooii模型，進行精準又即時的產品推薦，實現利用數據驅動廣告變現的目標，為91APP、零售品牌、及消費者共同帶來三贏局面。