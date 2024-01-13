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2024/01/13,
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Netflix《單身即地獄3》「海王」李官熙最終選擇為何？大結局四對CP揭曉

Netflix《單身即地獄3》「海王」李官熙最終選擇為何？大結局四對CP揭曉
Photo Credit: Netflix

我們想讓你知道的是

Netflix戀愛實境秀《單身即地獄3》備受矚目的「李官熙」除了在一開始就沒禮貌地以「她、她、她」表示自己有興趣的對象，受到許多批評，但卻還是澆不熄三位女出演者對他的愛火，甚至出現飛機上「扯衣角爆哭」的經典場面，究竟他最終選擇是誰？是否能配對成功呢？

文：推坑人妻

Netflix 戀愛配對實境秀《單身即地獄》第三季在觀眾的討論聲中，終於揭曉最終配對結果啦！

其中，備受矚目的籃球員「李官熙」除了在一開始就沒禮貌地以「她、她、她」表示自己有興趣的對象，受到許多批評，但卻還是澆不熄三位女出演者廈情、慧善和旻志對他的愛火，甚至出現飛機上「扯衣角爆哭」的經典場面，究竟他最終選擇是誰？是否能配對成功呢？

六男六女全員赴天堂島！

在九天八夜中，六男六女出演者們來到地獄荒島上尋覓對象，唯有順利成為一對，才能在天堂度過浪漫約會夜。

一直沒配對成功的尹嘏彬，終於在最後與廈情共赴天堂島，而他的個人資料終於也公開，嘏彬是位演員，還在近期熱播的《與惡魔有約》中短暫現身。

在地獄島的最後一晚，所有出演者們聚集在一起，透露自己的工作和年齡等相關訊息，並且進行「真心話大冒險」，在短暫的相處中，所有人之間經歷著各種情感的複雜交錯，這個夜晚彼此的內心都相當不平靜。

海王「李官熙」創名場面！卻惹來無盡謾罵？

第九集中，因為鬥雞比賽中拿下勝利的慧善，選擇李官熙一起前往天堂島，因此，同樣也對官熙有意思的旻志選擇了朴民奎。

但其實在此之前，官熙曾要求旻志不要選民奎，結果旻志卻還是選擇了民奎，結果在前往天堂島的直升機上，造就《單身即地獄》開播以來最「歷代級的名場面」。

旻志不顧自己配對的民奎，反倒是對身旁的官熙又拉又戳，萬萬沒想到被官熙直接甩開，旻志瞬間感覺到自己「失寵」而委屈落淚，看得身旁善良的民奎還大方地出借襯衫當手帕擦淚。

結果，內容一播出，引發觀眾們對於旻志的抨擊，認為她的行為對於自己配對的民奎和官熙配對的惠善都相當不尊重，謾罵聲灌爆了旻志的個人 IG，導致旻志關閉留言功能。

配對規則改變？最終結果大公開！

前兩季的最後，都是男性出演者各自向著心儀的對象出發，沒想到這次製作團隊似乎讓有選擇權的出演者站上天堂島門口，完全是狗血韓劇的套路！

而第一對配對成功的是繞了一大圈還是回到初心的歡喜冤家「李鎮錫」與「安玟映」，玟映因為鎮錫與旻志配對去天堂島的瞬間，發現自己的心原來在鎮錫身上，後來變成女追男的反轉劇！

第二對配對成功的是「金奎利」和善良小恐龍「朴民奎」！

原本傾心民又的奎利，發現民又和自己想的個性不同，而在抉擇日的前晚，兩人的對話也似乎無疾而終，最後接受了民奎，這對俊男美女也是繞了一大圈！

第三對配對成功的是小Jennie「劉恃蘟」和犬系暖男「崔民又」，而專一的恃蘟對於孫源翊的示好依舊無動於衷，從對話言談當中都說明自己的心意。

最後，備受矚目的李官熙最終選擇，真的上演三女爭一男的戲碼。

首先起身出發的是曹旻志和專情有反轉魅力的尹廈情，當大家都在疑惑崔慧善難道認清要放棄時，慧善還是走向官熙，而官熙最終選擇了活潑開朗讓人上心的慧善，這結果已經早早預見。

話說，《單身即地獄3》這季的話題度都圍繞在「海王」李官熙身上，更讓不少男性觀眾百思不解「他的魅力到底在哪？」

無論《單身即地獄》究竟是出演者得真情流露還是製作單位的精心腳本，都有種讓人一看就停不住還想馬上知道結局的神秘魅力，已經開始期待第四季了！

本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此
原標題：雷/《單身即地獄3》結局配對揭曉！廈情魅力反轉獲人氣、海王官熙最後選擇竟然是？

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航


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