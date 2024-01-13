Netflix《單身即地獄3》「海王」李官熙最終選擇為何？大結局四對CP揭曉

文：推坑人妻

Netflix 戀愛配對實境秀《單身即地獄》第三季在觀眾的討論聲中，終於揭曉最終配對結果啦！

其中，備受矚目的籃球員「李官熙」除了在一開始就沒禮貌地以「她、她、她」表示自己有興趣的對象，受到許多批評，但卻還是澆不熄三位女出演者廈情、慧善和旻志對他的愛火，甚至出現飛機上「扯衣角爆哭」的經典場面，究竟他最終選擇是誰？是否能配對成功呢？

六男六女全員赴天堂島！

在九天八夜中，六男六女出演者們來到地獄荒島上尋覓對象，唯有順利成為一對，才能在天堂度過浪漫約會夜。

一直沒配對成功的尹嘏彬，終於在最後與廈情共赴天堂島，而他的個人資料終於也公開，嘏彬是位演員，還在近期熱播的《與惡魔有約》中短暫現身。

在地獄島的最後一晚，所有出演者們聚集在一起，透露自己的工作和年齡等相關訊息，並且進行「真心話大冒險」，在短暫的相處中，所有人之間經歷著各種情感的複雜交錯，這個夜晚彼此的內心都相當不平靜。

本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此

原標題：雷/《單身即地獄3》結局配對揭曉！廈情魅力反轉獲人氣、海王官熙最後選擇竟然是？

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航